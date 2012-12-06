Samsung'un Galaxy S III reklamı ''Yılın En Popüler Teknolojik Reklamı'' seçildi

2012'nin sonuna yaklaşmamızla birlikte yılın en popüler teknoloji reklamlarının listesini hazırlayan video ölçme şirketi Visible Measures, hazırladığı bu listeyi kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu listenin başında ise, Samsung'un Apple'ı iğnelediği Samsung Galaxy S III reklamı yer alırken, Apple'ın reklamları listede yer edinemedi. ABD'de gösterimi yapılan reklam filminde yeni çıkacak iPhone için sırada bekleyen insanlarla dalga geçilirken, Samsung Galaxy S III sonrası şaşkınlıklarına değiniliyor.





''Bir sonraki büyük yenilik zaten burada'' ana mesajıyla izleyicilerin karşısına çıkan video 71.8 milyon kez görüntülendi. Listenin ikinci sırasında ise, Intel ve Toshiba'nın ortaklaşa çektikleri ''içteki güzellik'' videosu yer alırken, onu yine Samsung'un ''LeBron'un bir günü'' ve Galaxy Note 10.1 tanıtımı izledi. Listenin beşinci sırasında ise, yayınlandığı dönemde birçok tartışmaya yol açan Google'ın Project Glass konsept videosu yer aldı.





http://corp.visiblemeasures.com/news-and-events/blog/bid/92797/The-Most-Viral-Tech-Ads-of-2012