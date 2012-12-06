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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Galaxy S III reklamı ''Yılın En Popüler Teknolojik Reklamı'' seçildi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2012'nin sonuna yaklaşmamızla birlikte yılın en popüler teknoloji reklamlarının listesini hazırlayan video ölçme şirketi Visible Measures, hazırladığı bu listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu listenin başında ise, Samsung'un Apple'ı iğnelediği Samsung Galaxy S III reklamı yer alırken, Apple'ın reklamları listede yer edinemedi. ABD'de gösterimi yapılan reklam filminde yeni çıkacak iPhone için sırada bekleyen insanlarla dalga geçilirken, Samsung Galaxy S III sonrası şaşkınlıklarına değiniliyor. 

''Bir sonraki büyük yenilik zaten burada'' ana mesajıyla izleyicilerin karşısına çıkan video 71.8 milyon kez görüntülendi. Listenin ikinci sırasında ise, Intel ve Toshiba'nın ortaklaşa çektikleri ''içteki güzellik'' videosu yer alırken, onu yine Samsung'un ''LeBron'un bir günü'' ve Galaxy Note 10.1 tanıtımı izledi. Listenin beşinci sırasında ise, yayınlandığı dönemde birçok tartışmaya yol açan Google'ın Project Glass konsept videosu yer aldı.


http://corp.visiblemeasures.com/news-and-events/blog/bid/92797/The-Most-Viral-Tech-Ads-of-2012 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Straight X Edge
Fandroidler simdi sadece bununla ovunecekler.
HALA APPLE!!!

Evet. Dediğin gibi Apple HALA ,
Google da Halanın kocası yani ENİŞTE...
Straight X EdgeFandroidler simdi sadece bununla ovunecekler.HALA APPLE!!!Evet. Dediğin gibi Apple HALA ,Google d...
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13 Yanıt Yanıtla +37
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Lithium 6 yıl
şu an iphone 4 kullanıyorum ve telefonumdan memnunum ama bir gün değiştirmeye karar verirsem alacağım telefon s3 olucaktır.
fanboyluğu bırakın iphone da s3 te harika cihazlar.
şu an iphone 4 kullanıyorum ve telefonumdan memnunum ama bir gün değiştirmeye karar verirsem alacağım telefon s3 olucaktır.fanboyluğu bırakın iphone...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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eco67 6 yıl
MİLLET KENDİNİZE GELİN! ARALARINDA REKABET OLMASI GEREKEN SATICILARDIR. UYANIN!!!!!!!
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2 Avatar Avatar
ciroer 6 yıl
ben iphone 4 sattım note 2 aldım bence taam bir canavar yarım saatlik kullanımdan sonra tlf gozunuze buyuk gelmiyor hatta elinize iphone alınca ben 2 yıl bu telefonu nasıl kullandım diye bakıyosunuz bildigin nokia eski telefonları gibi geliyor.Bu arada ben koyu bir iphone fanıydım iphone 5 rezilliginden sonra samsung fanıyım...Ama 5 yıl sonra piyasanın kesin lideri motorola olacaktır
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ALTYSMT 6 yıl
İki cihazda teknoloji harikası fakat birbirlerinden ayrılan ,farklı yönleri illaki var.ıphone tasarım olarak herzaman önde.Ne zamanki samsung tasarım konusunda daha başarılı olur,ozaman samsung ciddi anlamda rakipleriyle daha doğrusu (ıphone ile ) desek daha doru olur.arasını iyiden iyiye açar.Samsung mühendisleri gerekirse fazla mesai yapıp tasarım konusunda kendilerini geliştirmeleri gerek.
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engin_er_26 6 yıl
ilk telsim hatlı cep telefonum :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tony 6 yıl
Güzel reklam.
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teksalih 6 yıl
Yengec1907
Samsung bedava verseler kullanmam tepsi gibi sekli var telefonun. Tamam ozellikleri iyi super telefon ama kusura bakmayin sekilden kaybediyor. Cebe sigmiyor cebinde resmen lcd tv tasiyorsun. Iphone 4s tam is adami telefonu class siyah aldinmi cok sik duruyor gercekten. Gerekli islerimi karsiliyor daha fazlasina ihtiyac duymuyorum Zaten... Fan degilim belirteyim bugun samsung daha class sik duran guclu bir telefon cikarsa onu alirim...

dün metroda birinin elinde gördüm s2 zannetim sonra acımadan televizyon kumandasına 3 milyarmı verdin diyince çok pis bozuldu, ağzını topla dedi adam
:D tabi biz arkadaşlarla dağıldık:D
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dockhanger 6 yıl
tam yorum atıcaktım ıponun sARJI BİTTİ
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jay jay justified 6 yıl
Apple vs. Samsung içerikli başlıklar aynı zamanda mizah bölümünde de görüntülenmeli. :) Yazılanlar o kadar eğlenceli ki, tarifini yapmak güç.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung apple'ın william tell'i oldu :) tim cook'un başına elmayı koydu hedefi 12 den vurdu :) zavallı pathetic apple funcıklar üşüşür şimdi sinegin ballı kağıda üçüştügü gibi elma minik ama mide bulandırır :) ipad mini video incelemesi bile yada canlı yayınlanan apple lansmanları bile kurtaramıyor sizi :) söze ne hacet sadece dünya amerikadan ibaret degil bunu anlamanız lazım :) Veeeee Tartışın şimdi
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Yengec1907 6 yıl
Samsung bedava verseler kullanmam tepsi gibi sekli var telefonun. Tamam ozellikleri iyi super telefon ama kusura bakmayin sekilden kaybediyor. Cebe sigmiyor cebinde resmen lcd tv tasiyorsun. Iphone 4s tam is adami telefonu class siyah aldinmi cok sik duruyor gercekten. Gerekli islerimi karsiliyor daha fazlasina ihtiyac duymuyorum Zaten... Fan degilim belirteyim bugun samsung daha class sik duran guclu bir telefon cikarsa onu alirim...
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eco67 6 yıl
MİLLET KENDİNİZE GELİN! ARALARINDA REKABET OLMASI GEREKEN SATICILARDIR. UYANIN!!!!!!!
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schweppes* 6 yıl
Samsung -
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l053r 6 yıl
Elmacılarda gelmiş hanny.
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