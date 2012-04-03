Samsung'un Galaxy Tab II serisi tabletleri nisan sonuna doğru boy gösterecek

Haber Editörü
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan Samsung P5100 Galaxy Tab II 10.1 ile P3100 Galaxy Tab II 7.0'ın mart ayında piyasaya sürülmeleri beklenmekteydi. Ancak mart ayında herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine Samsung, yeni tabletlerin nisan sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı.
Dörtband GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Galaxy Tab II serisi tabletler, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Galaxy Tab II 10.1'de, 10.1-inç boyutunda - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine; Galaxy Tab II 7.0'da ise 7.0-inç boyutunda - 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilmiş. Tabletlerin kapasiteleri microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebiliyor.
Wi-Fi 801.11n, GPS, Bluetooth 3.0 ile donatılan tabletler, 3.2 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Tabletlerin ön yüzünde konumlandırılan kamera ise VGA çözünürlüğünde. Samsung, Galaxy Tab II 10.1'de 7000 mAh'lik, Galaxy Tab II 7.0'da ise 4000 mAh'lik bataryayı yeterli görmüş.
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Dedikodularda yeni ipade yakin ekran cozunurlugu olan 11.6 bir tablet vardi.
ancak daha Tab II'ler piyasaya surulmeden, 11.6'yi aciklamaz Samsung.
Aciklarsa cikmadan Tab II'yi oldurmus olur.
Gerci yeni ipad karsisinda bu tabletler premature doguyor ya, insallah biraz yasarlar.
Honeycomb'a bile razıyım ben ama üvey evlat öuamelesi görüyor p1000. Samsung zilyon tane model çıkartırsa olacağı budur. Kalite mükemmel ama sırf bu yüzden uzak duracağım bundan sonra.
Sanki telefon özelliğide vardı öyle okumuştum diye aklımda kaldı hatam varmı acaba sizde daha doğru döküman vardır elbette,ayrıca giriş seviyesi için bence bayağı kalite ve imkan sunmuş şu anki 7500 yerine gelecek olması güzel daha iyisini isteyenler için ise galiba Galaxy Note 10.1 var hatırladığım kadarı ile 1.4 işlemci adobe yazılımı staylus kalem vs geliyormuş,elbette daha pakalı .....
Tabletlerle telefon görüşmesi yapılabildiği doğru.