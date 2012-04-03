Samsung'un Galaxy Tab II serisi tabletleri nisan sonuna doğru boy gösterecek

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan Samsung P5100 Galaxy Tab II 10.1 ile P3100 Galaxy Tab II 7.0'ın mart ayında piyasaya sürülmeleri beklenmekteydi. Ancak mart ayında herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine Samsung, yeni tabletlerin nisan sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı.



Dörtband GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Galaxy Tab II serisi tabletler, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Galaxy Tab II 10.1'de, 10.1-inç boyutunda - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine; Galaxy Tab II 7.0'da ise 7.0-inç boyutunda - 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilmiş. Tabletlerin kapasiteleri microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebiliyor.

Wi-Fi 801.11n, GPS, Bluetooth 3.0 ile donatılan tabletler, 3.2 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Tabletlerin ön yüzünde konumlandırılan kamera ise VGA çözünürlüğünde. Samsung, Galaxy Tab II 10.1'de 7000 mAh'lik, Galaxy Tab II 7.0'da ise 4000 mAh'lik bataryayı yeterli görmüş.

