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Samsung'un Galaxy Tab II serisi tabletleri nisan sonuna doğru boy gösterecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan Samsung P5100 Galaxy Tab II 10.1 ile P3100 Galaxy Tab II 7.0'ın mart ayında piyasaya sürülmeleri beklenmekteydi. Ancak mart ayında herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine Samsung, yeni tabletlerin nisan sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı.
Dörtband GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Galaxy Tab II serisi tabletler, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Galaxy Tab II 10.1'de, 10.1-inç boyutunda - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine; Galaxy Tab II 7.0'da ise 7.0-inç boyutunda - 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilmiş. Tabletlerin kapasiteleri microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebiliyor. 
Wi-Fi 801.11n, GPS, Bluetooth 3.0 ile donatılan tabletler, 3.2 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Tabletlerin ön yüzünde konumlandırılan kamera ise VGA çözünürlüğünde. Samsung, Galaxy Tab II 10.1'de 7000 mAh'lik, Galaxy Tab II 7.0'da ise 4000 mAh'lik bataryayı yeterli görmüş.

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E_Aydin35 7 yıl
Tab 1'i alıcaktım birde nasip değilmiş :/ Olsun hayırlısıyla uygun ve güzelse Tab 2'ye kismet olsun :))
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nofearifat 7 yıl
samsung bu sefer geride kaldı asus 4 işlemcili yaptı ipad işlemci dah hızlı ve retina ekran ı kullandı bunun eskisinden bir farkı yok.
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Python 7 yıl
İlk nesil Galaxy tab'den ne farkı var acaba ? ilk nesli al üzerine İCS kur alsana Galaxy tab II
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ZZ RAT 7 yıl
bu ekran kalitesi ile yeni ipad ile rekabet edemez.
Dedikodularda yeni ipade yakin ekran cozunurlugu olan 11.6 bir tablet vardi.
ancak daha Tab II'ler piyasaya surulmeden, 11.6'yi aciklamaz Samsung.
Aciklarsa cikmadan Tab II'yi oldurmus olur.
Gerci yeni ipad karsisinda bu tabletler premature doguyor ya, insallah biraz yasarlar.
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Batuist 7 yıl
android tabletlerin en büyük sorunu yeterli yazılım desteğinin gelmemesi oldu. ipade yazılım yazmak için hiçbir yazılımcı geri adım atmazken şimdi önce ipade yazılım tasarlanıyor eğer tutarsa aynı yazılım android içinde geliştiriliyor. çünkü android tabletler yeterince yaygınlaşmadığı için henüz yaygınlaşmamış bir platforma yatırım yapmaktansa pazarda lider durumda olan bir platforma yönelmek daha mantıklı geliyor yazılımcılara.. google'ın bu soruna çözüm bulması gerekiyor. android tabletler ipadden daha zevkli bir kullanım sunuyor ama verdiği zevk ve güzel tasarımı aynı şekilde uygulama ve oyunlarda göremiyoruz..
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haymatloshan 7 yıl
Pek yenilik yok,New iPad'e rakip olarak sürüleceğini sanmıyorum,11 inç civarı bir modelden bahsediliyordu belki onda rekabetçi bir politika izleyeceklerdi bekleyelim biraz daha.
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derin07 7 yıl
Yukarıdaki 5100 benim tüm işimi görür daha fazlasını laptopa vs düşünmek bence mantıklı tabiki herşey para ile ilgili geçenlerde şu an Aveanın getirdiği 7.7 baktım ekrarn çok iyi 7.0 ile çok bir fark yok ekran haricinde biri 1300 digeri 2300 TL hiç mantık varmı bu fiyatlarda yurtdışında biri 380 digeri 650 usd 7.0 almak üzereydim ekran bayağı küçük geldi bir araştırayım dedim 5100 karşıma çıktı biraz daha bekleyip kendilerini alacağım benim için yeterli görünüyor..
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Ebüyubiiii 7 yıl
İlk bi P1000 e İCS gelsin ayiptir , gunahtir
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leiwatzler 7 yıl Ebüyubiiii
KarsiyakaSk
İlk bi P1000 e İCS gelsin ayiptir , gunahtir

Honeycomb'a bile razıyım ben ama üvey evlat öuamelesi görüyor p1000. Samsung zilyon tane model çıkartırsa olacağı budur. Kalite mükemmel ama sırf bu yüzden uzak duracağım bundan sonra.
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derin07 7 yıl ..Knight..
..Knight..




 
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan Samsung P5100 Galaxy Tab II 10.1 ile P3100 Galaxy Tab II 7.0'ın mart ayında piyasaya sürülmeleri beklenmekteydi. Ancak mart ayında herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine Samsung, yeni tabletlerin nisan sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı.
 
Dörtband GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Galaxy Tab II serisi tabletler, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Galaxy Tab II 10.1'de, 10.1-inç boyutunda - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine; Galaxy Tab II 7.0'da ise 7.0-inç boyutunda - 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilmiş. Tabletlerin kapasiteleri microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebiliyor. 
 
Wi-Fi 801.11n, GPS, Bluetooth 3.0 ile donatılan tabletler, 3.2 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Tabletlerin ön yüzünde konumlandırılan kamera ise VGA çözünürlüğünde. Samsung, Galaxy Tab II 10.1'de 7000 mAh'lik, Galaxy Tab II 7.0'da ise 4000 mAh'lik bataryayı yeterli görmüş.


Sanki telefon özelliğide vardı öyle okumuştum diye aklımda kaldı hatam varmı acaba sizde daha doğru döküman vardır elbette,ayrıca giriş seviyesi için bence bayağı kalite ve imkan sunmuş şu anki 7500 yerine gelecek olması güzel daha iyisini isteyenler için ise galiba Galaxy Note 10.1 var hatırladığım kadarı ile 1.4 işlemci adobe yazılımı staylus kalem vs geliyormuş,elbette daha pakalı .....
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..Knight.. 7 yıl derin07
derin07

..Knight..




 
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan Samsung P5100 Galaxy Tab II 10.1 ile P3100 Galaxy Tab II 7.0'ın mart ayında piyasaya sürülmeleri beklenmekteydi. Ancak mart ayında herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine Samsung, yeni tabletlerin nisan sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı.
 
Dörtband GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Galaxy Tab II serisi tabletler, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Galaxy Tab II 10.1'de, 10.1-inç boyutunda - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine; Galaxy Tab II 7.0'da ise 7.0-inç boyutunda - 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik PLS ekrana ve 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilmiş. Tabletlerin kapasiteleri microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebiliyor. 
 
Wi-Fi 801.11n, GPS, Bluetooth 3.0 ile donatılan tabletler, 3.2 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Tabletlerin ön yüzünde konumlandırılan kamera ise VGA çözünürlüğünde. Samsung, Galaxy Tab II 10.1'de 7000 mAh'lik, Galaxy Tab II 7.0'da ise 4000 mAh'lik bataryayı yeterli görmüş.


Sanki telefon özelliğide vardı öyle okumuştum diye aklımda kaldı hatam varmı acaba sizde daha doğru döküman vardır elbette,ayrıca giriş seviyesi için bence bayağı kalite ve imkan sunmuş şu anki 7500 yerine gelecek olması güzel daha iyisini isteyenler için ise galiba Galaxy Note 10.1 var hatırladığım kadarı ile 1.4 işlemci adobe yazılımı staylus kalem vs geliyormuş,elbette daha pakalı .....

Tabletlerle telefon görüşmesi yapılabildiği doğru.
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ALBAY 7 yıl
yerimizi alalım
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DH Misafiri 7 yıl
yine ilk yorum yihaaaaa :D :D
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drserk 7 yıl
yenilik yok mu ben mi yanlış okudum..
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