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Samsung'un WiMAX destekli Conquer 4G telefonu Amerika'da satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'nın önde gelen mobil operatörlerinden Sprint, 4G altyapısının sunduğu yüksek veri transfer hızını daha fazla sayıda kullanıcının deneyimleyebilmesi için bu teknolojiyle uyumlu cihazların sayısını arttırmaya hazırlanyor. Bu konuda ilk girişimini HTC EVO 4G ile yapan şirket, şimdiyse Samsung Conquer 4G'yi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
3.5-inç boyutunda ve 480x320 piksel çözünürlüğünde TFT dokunmatik ekrana sahip olan Android 2.3 işletim sisteli akıllı telefon, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8655 işlemcisinden güç alıyor. 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash destekli kamera, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, WiFi,GPS, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 1500 mAh kapasiteli pil gibi detaylara sahip olan WiMAX  destekli telefon sözleşme ile sunulacak.
Sprint ID kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü ile gelecek olan telefon, 50$ mail-in-rebate indiriminden sonra 100$ olan iki yıllık sözleşme fiyatı ile 21 Ağustos'ta kullanıma sunulacak.  

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Virtual Reality 8 yıl
WiMAX tüm şehri kablosuz olarak kapsayan uzun mesafeli yüksek hızlı internet demek Radyo yayını gibi düşünün. Şehrin en yüksek tepelerinde dev kulerle ve bu kulelerin üstündeki yüksek çıkışlı wimax(uzun mesafeli wireless) antenlerle şehre kablosuz internet yayını yapılıyor. Bu sayede hem özgürce hemde daha ekonomik yoldan internete bağlanılıyor.
Gelelim konumuza
Böyle bir telefonun çıkması demek şehrin her noktasında çeken yüksek hızlı kablosuz internete sürekli bağlı kalabilmek demek ve telefonlara yüklenen çeşitli programlar sayesinde internetten bedavaya konuşmak demek
Bu iş en çok cep telefonu operatörlerinin canını sıkacak. Türkiyeye böyle bir sistemin yakın zamanda gelmesi zor çünkü cep telefonu operatörleri işe taş koyacaktır. Düşünsenize hepimizin telefonununda internetten mesajlaşma ve sesli iletişim programlarının kurulu olduğunu telefon faturamız ne kadar azalır. Kırsala gitmediğimiz sürece operatörümüzü kullanmayız bile
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istanbul2007 8 yıl
bi firma kendi uretebildigi bir urunu neden baska bir firma uzerinden temin ederki dahamı ucuza geliyor Qualcomm islemci kullanmak
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acmtncy 8 yıl
lte destekli cihazlar neden yok. wimax'e göre şansları daha yüksek
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photo sir 8 yıl
biz daha yeni 3g ye geçtik adamlar 4g ye geçmekle kalmayıp özel telefon bile ürettiriyorlar, helal olsun.
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