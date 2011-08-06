Samsung'un WiMAX destekli Conquer 4G telefonu Amerika'da satışa sunuluyor

Amerika'nın önde gelen mobil operatörlerinden Sprint, 4G altyapısının sunduğu yüksek veri transfer hızını daha fazla sayıda kullanıcının deneyimleyebilmesi için bu teknolojiyle uyumlu cihazların sayısını arttırmaya hazırlanyor. Bu konuda ilk girişimini HTC EVO 4G ile yapan şirket, şimdiyse Samsung Conquer 4G'yi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

3.5-inç boyutunda ve 480x320 piksel çözünürlüğünde TFT dokunmatik ekrana sahip olan Android 2.3 işletim sisteli akıllı telefon, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8655 işlemcisinden güç alıyor. 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash destekli kamera, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, WiFi,GPS, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 1500 mAh kapasiteli pil gibi detaylara sahip olan WiMAX destekli telefon sözleşme ile sunulacak.

Sprint ID kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü ile gelecek olan telefon, 50$ mail-in-rebate indiriminden sonra 100$ olan iki yıllık sözleşme fiyatı ile 21 Ağustos'ta kullanıma sunulacak.