Samsung'un Windows RT işletim sistemli tableti Ekim'de geliyor

ASUS, Dell ve Microsoft'un ardından Windows RT işletim sistemli tablet üretecek bir diğer firma daha ortaya çıktı. Bloomberg'in isimsiz kaynaklarına göre; Samsung, kendi Windows RT tabletini Ekim'de çıkarmayı planlıyor.

Güney Koreli üreticinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan şahıslar tarafından gün yüzüne çıkartılan bu proje kapsamında, ARM mimarili işlemciye sahip Windows RT işletim sisteminin kullanıldığı bir tablet geliştirilecek. Microsoft'un yeni Windows ve diğer yazılımlarını tanıtması beklenen Ekim ayında, Samsung kendi cihazını piyasaya sürmeye hazır olacak.

Tablet sektöründe Apple ile rekabet edebilmek için ARM mimarileri için optimize edilen Windows RT'yi dağıtacak olan Microsoft cephesinde, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük bilgisayar üretici HP'nin bu yazılımı desteklemeyeceğini açıklaması üzerine hayal kırıklığı yaşanmıştı. Ancak Nokia'yı devirerek mobil sektörün liderliğini ele geçiren Samsung'un Windows RT'yi kullanacak olması Redmond merkezli yazılım devini memnun edecekti.

Tablet, Samsung tarafından üretilmeye başlayacak 28nm'lik Krait işlemcilere sahip Qualcomm'un Snapdragon çipsetiyle donatılacak. Sonbaharda teknoloji mağazalarının raflarındaki yerini alacak. Fiyatının Android'li haleflerinden daha yüksek olması bekleniyor.

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-06/samsung-said-to-plan-windows-rt-tablet-for-october-introduction.html