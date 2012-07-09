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Samsung'un Windows RT işletim sistemli tableti Ekim'de geliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, Dell ve Microsoft'un ardından Windows RT işletim sistemli tablet üretecek bir diğer firma daha ortaya çıktı. Bloomberg'in isimsiz kaynaklarına göre; Samsung, kendi Windows RT tabletini Ekim'de çıkarmayı planlıyor.
Güney Koreli üreticinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan şahıslar tarafından gün yüzüne çıkartılan bu proje kapsamında, ARM mimarili işlemciye sahip Windows RT işletim sisteminin kullanıldığı bir tablet geliştirilecek. Microsoft'un yeni Windows ve diğer yazılımlarını tanıtması beklenen Ekim ayında, Samsung kendi cihazını piyasaya sürmeye hazır olacak.
Tablet sektöründe Apple ile rekabet edebilmek için ARM mimarileri için optimize edilen Windows RT'yi dağıtacak olan Microsoft cephesinde, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük bilgisayar üretici HP'nin bu yazılımı desteklemeyeceğini açıklaması üzerine hayal kırıklığı yaşanmıştı. Ancak Nokia'yı devirerek mobil sektörün liderliğini ele geçiren Samsung'un Windows RT'yi kullanacak olması Redmond merkezli yazılım devini memnun edecekti.
Tablet, Samsung tarafından üretilmeye başlayacak 28nm'lik Krait işlemcilere sahip Qualcomm'un Snapdragon çipsetiyle donatılacak. Sonbaharda teknoloji mağazalarının raflarındaki yerini alacak. Fiyatının Android'li haleflerinden daha yüksek olması bekleniyor.

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-06/samsung-said-to-plan-windows-rt-tablet-for-october-introduction.html Yorum Yaz
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asaltek 6 yıl
acaba ilk çıkaracağı ürün galaxy s2 tadında olur mu? Yoksa biraz daha beklemek mi gerekecek kaliteli bir ürün için.
Uzun zamandır bekliyorum bu win8 tabletleri, artık sabırsızım, sanırım ilk çıkanlardan çakacam bir tane, büyük ihtimal samsung olacak. Umarım adam gibi bir şey yaparlar, şöyle oyun falan banamısın demeyen, 10" trueHD 1080p amoled ekranlı, güzel ses chipsetli, vs...
android mi ios mu derken, 2013 de çarşı karışacak!
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Mr.Legend 6 yıl
savasserter
Cupertino merkezli firma, Redmond merkezli yazılım devi...Firmanın adını yazmak yerine neden bu tür kelimeler kullanıyorsunuz anlamak mümkün değil. Dayanamadım artık, okudukça sinir oluyorum.

Sana kesinlikle katılıyorum. Kafa karıştırmaya başlıyor ve odaklanamıyorum. Düşünüyorum lan neydi bu firma diye. Laf olsun torba dolsun işte, yapılan haberlerin mantığı. 2 cümlelik aktarıma dolaylı yoldan onu bunu ekleyerek 5 cümle yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
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jovanovic 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

savasserter

Cupertino merkezli firma, Redmond merkezli yazılım devi...Firmanın adını yazmak yerine neden bu tür kelimeler kullanıyorsunuz anlamak mümkün değil. Dayanamadım artık, okudukça sinir oluyorum.


Sana kesinlikle katılıyorum. Kafa karıştırmaya başlıyor ve odaklanamıyorum. Düşünüyorum lan neydi bu firma diye. Laf olsun torba dolsun işte, yapılan haberlerin mantığı. 2 cümlelik aktarıma dolaylı yoldan onu bunu ekleyerek 5 cümle yapıyorlar.

+1
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savasserter 6 yıl
Cupertino merkezli firma, Redmond merkezli yazılım devi...
Firmanın adını yazmak yerine neden bu tür kelimeler kullanıyorsunuz anlamak mümkün değil. Dayanamadım artık, okudukça sinir oluyorum.
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BraVe_06 6 yıl
Fiyatı ne olacak acaba? Microsoft'un lisans için istediği miktarı unutmamak gerek.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu atılımlar hem Apple ile rekabet için iyi hemde Microsoft'a yarar sağlıyor.. Ama şu sıralar dah açok uygun fiyatlı tabletlerin ortaya çıkması daha güzel olurdu diye düşünüyorum :)
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Oziko 6 yıl
İçimden bir ses Windows'un tablet sektöründe PC'deki başarısını aratmayacağını söylüyor. Ne kadar geç kalmış olsa da...
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alp0007 6 yıl
Merakla bekliyoruz.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Windows tablet sektöründe eğer yaygınlaşırsa ki (bence yaygınlaşır) en fazla pazar payına sahip olur, daha sonra apple ipad ile belli yerlere gelir, android ise çok umut bağlamıyorum ben şahsen. Arayüz bakımından şuan en yaratıcı tasarıma sahip benim gözümde.. Eski o sıkıcı arayüzün gitmesine çok sevindim.
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