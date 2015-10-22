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Samsung’un bükülebilir pilleri akıllı saatlere hayat veriyor

Samsung yeni nesil bükülebilir pilleri ile giyilebilir teknolojiler alanında yeni çözümler sunmayı amaçlıyor. Artık akıllı saatlerin kordonları da pil olarak kullanılabilecek mi?
3 yıl
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4
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’un bükülebilir pilleri akıllı saatlere hayat veriyor
Giyilebilir teknolojilerin belki de en büyük sorunu, bu cihazların küçük boyutları nedeniyle pil konusunda çok kısıtlı bir imkan sunması. Hali hazırda pazara sunulmuş akıllı saatlerin büyük çoğunluğu, yoğun kullanımda en iyi ihtimalle 24 saati tamamlayabiliyor.

Samsung’un Kore’de tanıttığı yeni bataryalar ise bu noktada bir çözüm olabilecek nitelikler taşıyor. Güney Koreli üreticinin bu yeni nesil pilleri, bir saat kordonunu andıran yapıda üretilmiş. 50.000 kez eğilip bükülse bile sorunsuz olarak kullanılabilir olan piller için Samsung’un iddiaları hayli güçlü. Söylemlere göre ortalama bir akıllı saatin pil ömrü, bu tür bir yapıya geçirilerek kolaylıkla %50 artırılabilecekmiş. Gelişen teknolojilerle bu rakamı çok ciddi anlamda yukarılara tırmandırmak pek de zor olmayacaktır muhtemelen. 

LG de Yapmıştı

Hatırlayanlar olacaktır Ekim 2013’te LG tarafından da buna benzer bir atılım gelmişti. G2 adlı modelinde pil konusunda da çok ciddi geliştirmelere imza atan LG, bu süreçte tanıttığı pil teknolojilerinde “kablo pil” adıyla bükülebilir bir bataryaya yer vermişti. Tıpkı Samsung’un 2 yıl sonra tanıttığı üründe olduğu gibi bükülebilir yapıda olan bu yeni nesil enerji depolama üniteleri, çok düşük seviyede ısı üretiyor ve daha verimli çalışıyordu.

Giyilebilir teknolojiler tarafında şu anda pazarın önündeki en büyük engel pil sürelerinin kullanıcıları oldukça kısıtlayıcı bir seviyede kalmasını gösterebiliriz. Örneğin Apple, Watch modeli için (38mm’lik modelde) sadece 18 saat pil ömrü olabildiğinden bahsediyordu ki bu 18 saat, 90 kez saate bakma, 90 bildirim alma, 45 dakika uygulama kullanma, 30 dakika spor aktivitesi gibi süreler aşıldığında daha da geri düşebiliyor. Bu değerler de pek çok kullanıcıyı böylesi ürünlerden kaçırmaya yetecek kadar kısa. Gerek Samsung’un gerekse LG’nin bu noktada yapacağı atılımlar, pazarın gidişatına yeni bir boyut kazandırabilir.
http://www.sammobile.com/2015/10/21/samsung-develops-wire-shaped-batteries-for-smartwatches/ Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 3 yıl
Gelecek yil Apple watch saatlerinde kullanir ilk biz yaptik derler herkeste inanir.
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kadirirdem 3 yıl
Gizel teknoloji bunun sayesinde bukulen telefonlarda yakındır..
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Guest-F8946C419 3 yıl
İnsan vücudunda nabız, sıcaklık vs. Gibi şeyler şarz etse güzel olurdu.
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Patren 3 yıl
telefonlardada plastik yada metal kullanılan yerlerede pil yapsalarda pile ekstara 500 -750 mah daha eklense daha güzel olur
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