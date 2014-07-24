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Samsung'un iPhone 6'ya yanıtı: Galaxy S5 Alpha (nam-ı diğer Galaxy F)

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un iPhone 6'ya yanıtı: Galaxy S5 Alpha (nam-ı diğer Galaxy F)
Son olarak Snapdragon 805 işlemcili ve 2K ekranlı Galaxy S5 LTE-A versiyonu ile gündeme gelen Samsung, uzun süredir merakla beklenen Galaxy F için de çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir Galaxy Alpha adıyla da anılan yeni telefon, gelen son bilgilere ve ortaya çıkan yeni görsellere bakılırsa, 4.7-inç ekranı ile iPhone 6'nın karşısına konumlandırılacak.
Henüz teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmış olmasa da, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranının Full HD çözünürlük desteği sunması beklenen yeni telefon için 2K çözünürlük ise çok uzak bir ihtimal çünkü, 4.7-inçte bu çözünürlük kullanımı zorlaştıracaktır. Snapdragon 805 işlemcisiyle gelmesi beklenen bu telefon, iPhone 6'ya rakip olmasının yanı sıra, ekran çözünürlüğü ve işlemci birlikteliği açısından Android dünyasının en hızlı modeli olmaya da aday.
Tasarım olarak satılmakta olan Galaxy S5'ten farklı olan telefon daha köşegen hatların ön plana çıktığı, dikdörtgen bir kasaya sahip.  Açıkçası görüntülerini gördüğünüz prototipin tasarımını mevcut Galaxy S5 modeline kıyasla daha çok sevdiğimi de ifade etmeliyim. Aynı zamanda gövdenin metal çerçeve ile desteklendiği Galaxy S5 Alpha'da, tamamı metal bir gövde ise olmayacak, arka kapak mevcut model gibi plastik yapıyı sürdürecek. Tüm bunlara ek olarak yeni model, Galaxy S5'te gördüğümüz parmakizi okuyucu ve yeni sensörleri bünyesinde barındıracak, kamera tarafında da 4K desteğini sürdürecek.
32GB depolama kapasitesi sunması ve hafıza arttırımı yapılamaması gibi detayların ifade edildiği telefonun diğer özellikleri hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Eylül ayında lanse edilecek iPhone 6 öncesinde, Ağustos'ta lanse edilmesi planlanan Galaxy S5 Alpha için endüstriyel kaynaklar, materyal teminindeki sıkıntılar nedeniyle Samsung'un gelen talebi karşılayamayabileceği ve ilk etapta sınırlı cihaz ile varlık göstereceğini öne sürüyorlar.
Uzun bir aradan sonra ilk defa ekran boyutunda radikal bir değişimin olacağı iPhone'a karşı Samsung, Galaxy S5 Alpha ile rakip olmaya çalışacak. Diğer taraftan daha sonraki haftalarda Sony'nin de Xperia Z3 Compact'ı anons etmesi bekleniyor. 5-inç ve üstü telefonların hızla arttığı günümüzde, iPhone 6'nın lansmanı aynı zamanda Android ekosistemi içerisinde 5-inç altında yüksek donanımlı üst seviye cihazların artmasına da vesile olacak gibi görünüyor. 

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ax 5 yıl en beğenilen
Telefonu eleştirecem ama bazı yorumları anlamıyorum.Millet en iyi tasarım s2 diye yırtınıyordu, ne yapacaz bu kadar büyük ekranlı telefonları diyordu, metal kullansın diyorlardı en azından çerçeveyi, 2k gereksiz full hd yeter diyorlardı.

Adamlar çerçeveSi metal tasarımı s2 benzeri full hd snap805 4.7 inç cihaz çıkarıyor.Benim ilgimi çekmiyor model ama eleştiren adamlar nerde istediğiniz cihaz bu işte yukarıda ki haber doğruysa...
Telefonu eleştirecem ama bazı yorumları anlamıyorum.Millet en iyi tasarım s2 diye yırtınıyordu, ne yapacaz bu kadar büyük ekranlı telefonları diyordu, metal ku...
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Fil Yutmus Boa Yılanı 5 yıl
Almayın yarınki model daha güzelmiş
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12 Angry Men 5 yıl
Korkarım ki, plastik kasayla gelirse iphone 6'ya rakip filan olamaz. İphone premium hissi verdiği için çok rağbet görüyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Tasarım ve boyut gayet güzel plastik diyenlere söylüyorum her nekadar plastik olsada ürünler daha ucuz oluyor bence en mantıklısı çünkü sadece bu dünayda zenginler yok maddi durumu orta düzeyde olanlarda alabilir ha ilk çıktığında olmasada bir kaç ay sonra ama telefon gayet şık işlemcide gayet güzel samsung birde şu touchwiz arayüzündende kurtulabilse çok güzel olucak bu telefon 2. s3 olur diyim
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nepasvior 5 yıl
android ve ios sistemler birbirinin alternatifi rakibi olamaz, eğer açık kaynakçıysan kendin herşeyi kontrol edip kendi betiğini apk nı yazıp romunu yapıp kerneli derliyorsan android alırsın yok hazırcıysan ben uğraşamam diyorsan ios alırsın, bunlar elma ile armut gibi şeyler kıyaslanamaz, rakip olamaz, biri kamyon diğeri tır, birbiri yerine kullanamazsın, bunu hala anlamayan forum ahalisinden apple şunu yapamıyor android şöyle donuyor gibi yorumlar geliyor, bunlar farklı klasmandalar, rakip olmaz, kimse iphone u bırakıp android almaz ya da tam tersi, bunu yapıyorsa o işten anlamıyor demektir, sonra apple a geçtim şunu nasıl yapçam androidde böyle değildi, ya da androide geçtim öbür türlü yapıcam apple daki gibi ama neden olmuyor? Olmaz tabii
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bymcso58 5 yıl
LG G3'ÜN ÜZERİNE TELEFON TANIMAM ARTIK BUNLARINDA BENI MEMNUN ETMESİ İÇİN TELEFONU UÇURMALARI LAZIM İPHONE ALIYOSUN YENİ MODELİ ÇIKINCA ESKİSİNİ AT ÇÖPE Bİ İŞE YARAMIYO
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xulux 5 yıl
Lg den şaşmayın
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar cevrenizde s5 kullanan varmı kimsede göremiyorum
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Zamanın Efendisi Kaiken 5 yıl
S2 lan bu
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^7pMş^ 5 yıl
Su telefonun gerek tasarimi gerek malzemesi gerek performansi bence bes kurus etmez 10 gb ram koysalar iphonenin tirnaginin pisi etmez . Samsung ucuz markadir
Bence Telefon piyasasindan cekilmeli bilmeyen insanlar para verip aliyor yazik
Bu konuyu acan arkadas da biliyor Dur zaten iPhone elit dir kalitedir
Samsung un dengi kesinlikle GENERAL MOBILE dir onunla kiyaslayin
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yahyau66 5 yıl
O kadar yorum yapiyonuz sanki hergunbtel degistiriyonuz
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Hank Rearden 5 yıl
Bence s2 den çok note 3 e benziyor. Bence gayet güzel olmuş. Ama iphone a rakip olamaz.
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omertalord 5 yıl
Ben begendim. eger yeni telefon alacagim zaman z2 compact vs gibi 4.3 - 4.7 ekran buyuklugunde en son islemci ile desteklenen bir model olmazsa bunu dusunebilirim. dizayni da hosuma gitti.
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