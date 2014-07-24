Samsung'un iPhone 6'ya yanıtı: Galaxy S5 Alpha (nam-ı diğer Galaxy F)

Son olarak Snapdragon 805 işlemcili ve 2K ekranlı Galaxy S5 LTE-A versiyonu ile gündeme gelen Samsung, uzun süredir merakla beklenen Galaxy F için de çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir Galaxy Alpha adıyla da anılan yeni telefon, gelen son bilgilere ve ortaya çıkan yeni görsellere bakılırsa, 4.7-inç ekranı ile iPhone 6'nın karşısına konumlandırılacak.

Henüz teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmış olmasa da, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranının Full HD çözünürlük desteği sunması beklenen yeni telefon için 2K çözünürlük ise çok uzak bir ihtimal çünkü, 4.7-inçte bu çözünürlük kullanımı zorlaştıracaktır. Snapdragon 805 işlemcisiyle gelmesi beklenen bu telefon, iPhone 6'ya rakip olmasının yanı sıra, ekran çözünürlüğü ve işlemci birlikteliği açısından Android dünyasının en hızlı modeli olmaya da aday.

Tasarım olarak satılmakta olan Galaxy S5'ten farklı olan telefon daha köşegen hatların ön plana çıktığı, dikdörtgen bir kasaya sahip. Açıkçası görüntülerini gördüğünüz prototipin tasarımını mevcut Galaxy S5 modeline kıyasla daha çok sevdiğimi de ifade etmeliyim. Aynı zamanda gövdenin metal çerçeve ile desteklendiği Galaxy S5 Alpha'da, tamamı metal bir gövde ise olmayacak, arka kapak mevcut model gibi plastik yapıyı sürdürecek. Tüm bunlara ek olarak yeni model, Galaxy S5'te gördüğümüz parmakizi okuyucu ve yeni sensörleri bünyesinde barındıracak, kamera tarafında da 4K desteğini sürdürecek.

32GB depolama kapasitesi sunması ve hafıza arttırımı yapılamaması gibi detayların ifade edildiği telefonun diğer özellikleri hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Eylül ayında lanse edilecek iPhone 6 öncesinde, Ağustos'ta lanse edilmesi planlanan Galaxy S5 Alpha için endüstriyel kaynaklar, materyal teminindeki sıkıntılar nedeniyle Samsung'un gelen talebi karşılayamayabileceği ve ilk etapta sınırlı cihaz ile varlık göstereceğini öne sürüyorlar.

Uzun bir aradan sonra ilk defa ekran boyutunda radikal bir değişimin olacağı iPhone'a karşı Samsung, Galaxy S5 Alpha ile rakip olmaya çalışacak. Diğer taraftan daha sonraki haftalarda Sony'nin de Xperia Z3 Compact'ı anons etmesi bekleniyor. 5-inç ve üstü telefonların hızla arttığı günümüzde, iPhone 6'nın lansmanı aynı zamanda Android ekosistemi içerisinde 5-inç altında yüksek donanımlı üst seviye cihazların artmasına da vesile olacak gibi görünüyor.