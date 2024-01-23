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    Anlık Bildirim

    Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: İşte kapatılan güvenlik açıkları!

    Apple, 22 Ocak'ta iOS 17.3 ile birlikte eski iPhone'lar için iOS 16.7.5 ve  iOS 15.8.1 güncellemelerini yayınladı. Peki, hangi güvenlik açıkları giderildi?      
    Apple iPhone iOS 17.3 & iOS 16.7.5 & iOS 15.8.1 güvenlik güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Apple, beklenen iOS 17.3 güncellemesini 22 Ocak’ta yayınladı. Yeni Çalınan Aygıt Koruması modu, Apple Müzik’te ortak çalma listeleri, yeni duvar kağıdı gibi yenilikler içeren güncelleme, aynı zamanda hem yeni hem de eski iPhone modelleri için 10’dan fazla güvenlik açığını da kapatıyor.

    Apple’ın güvenlik yamaları detaylarını paylaştığı sayfada iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, 15 güvenlik yamasıyla gelirken, macOS 14.3, 16 güvenlik açığını kapatıyor. Her iki sistem de birçok özelliği ve uygulamayı paylaştığından, iOS ve macOS’te bulunan ve düzeltilen açıkların çoğu iki platformda da aynı.

    Düzeltilen güvenlik açıklarından biri; çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod çalıştırılmasına yol açan Apple’ın Neural Engine’ı etkiliyor. Mail Arama’daki bir güvenlik açığı, üçüncü parti uygulamaların hassas kullanıcı verilerine erişmesine izin veriyor. Ayrıca kestirmelerin belli eylemlerle hassas verileri kullanıcıya sormadan kullanmasına izin veren bir açık mevcuttu. Saat Dilimi yönetimiyle ilgili uygulamaların sistem kayıtlarında kullanıcının telefon numarasını görmesine olanak tanıyan bir güvenlik açığı da kapatıldı. Apple, ayrıca Safari WebKit ve Kernel’de bulunan çok sayıda güvenlik ihlali düzeltildi.

    Eski modeller için iOS 16.7.5 ve iOS 15.8.1 güncellemesi

    iPhone XS ve daha yeni modeller için iOS 17.3; iPhone 8 ve iPhone X modelleri için iOS 16.7.5; iPhone 6s, 7 ve iPhone SE modelleri için de iOS 15.8.1 güncellemesi yayınlandı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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