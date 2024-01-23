Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: İşte kapatılan güvenlik açıkları!

Apple’ın güvenlik yamaları detaylarını paylaştığı sayfada iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, 15 güvenlik yamasıyla gelirken, macOS 14.3, 16 güvenlik açığını kapatıyor. Her iki sistem de birçok özelliği ve uygulamayı paylaştığından, iOS ve macOS’te bulunan ve düzeltilen açıkların çoğu iki platformda da aynı.
Düzeltilen güvenlik açıklarından biri; çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod çalıştırılmasına yol açan Apple’ın Neural Engine’ı etkiliyor. Mail Arama’daki bir güvenlik açığı, üçüncü parti uygulamaların hassas kullanıcı verilerine erişmesine izin veriyor. Ayrıca kestirmelerin belli eylemlerle hassas verileri kullanıcıya sormadan kullanmasına izin veren bir açık mevcuttu. Saat Dilimi yönetimiyle ilgili uygulamaların sistem kayıtlarında kullanıcının telefon numarasını görmesine olanak tanıyan bir güvenlik açığı da kapatıldı. Apple, ayrıca Safari WebKit ve Kernel’de bulunan çok sayıda güvenlik ihlali düzeltildi.
Eski modeller için iOS 16.7.5 ve iOS 15.8.1 güncellemesi
iPhone XS ve daha yeni modeller için iOS 17.3; iPhone 8 ve iPhone X modelleri için iOS 16.7.5; iPhone 6s, 7 ve iPhone SE modelleri için de iOS 15.8.1 güncellemesi yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.