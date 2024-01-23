Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: İşte kapatılan güvenlik açıkları!

Tam Boyutta Gör Apple, beklenen iOS 17.3 güncellemesini 22 Ocak’ta yayınladı. Yeni Çalınan Aygıt Koruması modu, Apple Müzik’te ortak çalma listeleri, yeni duvar kağıdı gibi yenilikler içeren güncelleme, aynı zamanda hem yeni hem de eski iPhone modelleri için 10’dan fazla güvenlik açığını da kapatıyor.

macOS Sonoma 14.3 yayınlandı: Yenilikler neler? 14 sa. önce eklendi

Apple’ın güvenlik yamaları detaylarını paylaştığı sayfada iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, 15 güvenlik yamasıyla gelirken, macOS 14.3, 16 güvenlik açığını kapatıyor. Her iki sistem de birçok özelliği ve uygulamayı paylaştığından, iOS ve macOS’te bulunan ve düzeltilen açıkların çoğu iki platformda da aynı.

Düzeltilen güvenlik açıklarından biri; çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod çalıştırılmasına yol açan Apple’ın Neural Engine’ı etkiliyor. Mail Arama’daki bir güvenlik açığı, üçüncü parti uygulamaların hassas kullanıcı verilerine erişmesine izin veriyor. Ayrıca kestirmelerin belli eylemlerle hassas verileri kullanıcıya sormadan kullanmasına izin veren bir açık mevcuttu. Saat Dilimi yönetimiyle ilgili uygulamaların sistem kayıtlarında kullanıcının telefon numarasını görmesine olanak tanıyan bir güvenlik açığı da kapatıldı. Apple, ayrıca Safari WebKit ve Kernel’de bulunan çok sayıda güvenlik ihlali düzeltildi.

Eski modeller için iOS 16.7.5 ve iOS 15.8.1 güncellemesi

iPhone XS ve daha yeni modeller için iOS 17.3; iPhone 8 ve iPhone X modelleri için iOS 16.7.5; iPhone 6s, 7 ve iPhone SE modelleri için de iOS 15.8.1 güncellemesi yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, iPhone'ları güncelledi: İşte kapatılan güvenlik açıkları!