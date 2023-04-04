Motorola Edge 40 Pro tanıtıldı: 125W hızlı şarj, 165Hz ekran ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge 40 Pro modelini tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2, 165Hz yenileme hızı ve fiyatı ile dikkat çeken model neler sunuyor? İşte Motorola Edge 40 Proözellikleri ve fiyatı

Motorola Edge 40 Proözellikleri

Motorola Edge 40 Pro, 165 Hz yenileme hızı ve 2.400 x 1.080 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip dört taraftan kavisli 6,67 inç OLED ekranla geliyor. Selfie kamerası için ortalanmış deliğe, ekran altı parmak izi sensörüne ve %90,5 ekran-gövde oranına sahip olan amiral gemisi telefon, aynı zamanda Dolby Vision HDR ve HDR10+ özellikli ilk Motorola modeli olacak.

Motorola Edge 40 Pro, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve 256/512GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan Edge 40 Pro, dayanıklılık söz konusu olduğunda ön ve arka yüzünde Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP68 sertifikasına da (1,5 m su altında 30 dakika) yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi telefon, kaputun altında 125W hızlı şarj destekli ve Edge 30 Pro'dan biraz daha küçük 4.600 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu noktada Motorola, kutudan çıkan şarj cihazının pili yedi dakikada %0'dan %50'ye kadar ve 20 dakikadan kısa sürede tam şarj sağladığını belirtiyor. Ek olarak cihazın 15W kablosuz ve 5W ters şarj desteği sunduğunu belirtelim.

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Kamera bölümüne gelecek olursak Edge 40 Pro'nun arkasında 50MP birincil (OIS, AF, f/1.8 ve 1/1.55''), 50MP Geniş Açı (f/2.2, 114˚, 1/2.76", AF) ve 12MP Makro (f/1.6, 1/2.93", PDAF, 2x optik zoom) sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 60MP selfie kamerasına (f/2.2, 1/2.8") yer verilmiş.

Interstellar Black ve Lunar Blue renklerinde satışa sunulacak Motorola Edge 40 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında, stereo hoparlörler, çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C 3.2 desteği bulunuyor.

Motorola Edge 40 Proözellikleri:

Boyut : 161.2 x 74 x 8.6 mm

: 161.2 x 74 x 8.6 mm İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB

12GB Ekran: Tam kavisli 6,67 inç FHD+ (1080 x 2400 piksel) OLED, 165Hz yenileme hızı, %90,5 ekran-gövde oranı,

Tam kavisli 6,67 inç FHD+ (1080 x 2400 piksel) OLED, 165Hz yenileme hızı, %90,5 ekran-gövde oranı, Dolby Vision HDR, HDR10+

Arka Kamera: 50MP birincil (OIS, AF, f/1.8, 1/1.55"), 50MP Ultra Geniş (f/2.2, 114˚, 1/2.76", AF) 12MP Makro (f/1.6, 1/2.93", PDAF, 2x optik zoom)

50MP birincil (OIS, AF, f/1.8, 1/1.55"), 50MP Ultra Geniş (f/2.2, 114˚, 1/2.76", AF) 12MP Makro (f/1.6, 1/2.93", PDAF, 2x optik zoom) Ön Kamera: 60MP

60MP Pil: 4.600 mAh pil, 125 W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj

4.600 mAh pil, 125 W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Depolama: 256GB/512GB

256GB/512GB Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, Gorilla Glass Victus, IP68, Stereo Hoparlör, Bluetooth 5.3

Motorola Edge 40 Pro fiyatı:

12 GB + 256 GB - 899,99 Euro

12 GB + 512 GB - Açıklanmadı

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Motorola Edge 40 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri