Motorola Edge 40 Pro tanıtıldı: 125W hızlı şarj, 165Hz ekran ve daha fazlası

- Motorola Edge 40 Proözellikleri
- Motorola Edge 40 Proözellikleri:
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Motorola Edge 40 Proözellikleri
Motorola Edge 40 Pro, 165 Hz yenileme hızı ve 2.400 x 1.080 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip dört taraftan kavisli 6,67 inç OLED ekranla geliyor. Selfie kamerası için ortalanmış deliğe, ekran altı parmak izi sensörüne ve %90,5 ekran-gövde oranına sahip olan amiral gemisi telefon, aynı zamanda Dolby Vision HDR ve HDR10+ özellikli ilk Motorola modeli olacak.
Motorola Edge 40 Pro, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve 256/512GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan Edge 40 Pro, dayanıklılık söz konusu olduğunda ön ve arka yüzünde Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP68 sertifikasına da (1,5 m su altında 30 dakika) yer verilmiş.
Kamera bölümüne gelecek olursak Edge 40 Pro'nun arkasında 50MP birincil (OIS, AF, f/1.8 ve 1/1.55''), 50MP Geniş Açı (f/2.2, 114˚, 1/2.76", AF) ve 12MP Makro (f/1.6, 1/2.93", PDAF, 2x optik zoom) sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 60MP selfie kamerasına (f/2.2, 1/2.8") yer verilmiş.
Interstellar Black ve Lunar Blue renklerinde satışa sunulacak Motorola Edge 40 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında, stereo hoparlörler, çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C 3.2 desteği bulunuyor.
Motorola Edge 40 Proözellikleri:
- Boyut: 161.2 x 74 x 8.6 mm
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12GB
- Ekran: Tam kavisli 6,67 inç FHD+ (1080 x 2400 piksel) OLED, 165Hz yenileme hızı, %90,5 ekran-gövde oranı,
- Dolby Vision HDR, HDR10+
- Arka Kamera: 50MP birincil (OIS, AF, f/1.8, 1/1.55"), 50MP Ultra Geniş (f/2.2, 114˚, 1/2.76", AF) 12MP Makro (f/1.6, 1/2.93", PDAF, 2x optik zoom)
- Ön Kamera: 60MP
- Pil: 4.600 mAh pil, 125 W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 13
- Depolama: 256GB/512GB
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, Gorilla Glass Victus, IP68, Stereo Hoparlör, Bluetooth 5.3
Motorola Edge 40 Pro fiyatı:
- 12 GB + 256 GB - 899,99 Euro
- 12 GB + 512 GB - Açıklanmadı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı