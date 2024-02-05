Samsung Galaxy S23'e gelecek yapay zeka özellikleri belli oldu

One UI 6.1 güncellemesiyle gelebilir
Samsung’un web sitesine göre, Galaxy S23 Ultra, Circle to Search, Live Translate, Not Assist ve Foto Asistanı özelliğine sahip olacak. Bu özelliklerin yakında geleceği notu düşülmüş ancak belli bir yayın tarihi belirtilmemiş. Kıyaslama tablosuna göre Samsung, yapay zeka destekli bu özellikleri Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine vermeyecek. Bu yapay zeka özelliklerinin Galaxy A34 ve Galaxy A54’e gelmemesi de muhtemel.
Samsung, bu AI özelliklerini S23 serisine One UI 6.1 güncellemesiyle sunabilir.
Circle to Search, ekranın herhangi bir yerindeki içerikle eşleşen herhangi bir şeyi aramanıza olanak tanıyan bir özellik. Google tarafından destekleniyor ve Google Lens’e oldukça benziyor ancak daha hızlı çalışıyor. Bu özellik yakın zamanda Google Pixel 8 serisine de geldi.
Canlı Çeviri, arama sırasında gerçek zamanlı olarak dil çevirisine olanak tanıyor ve aramanın her iki tarafındaki arayan için bir dilden diğerine çeviri yapabiliyor.
Not Asistanı özelliği, Samsung Notlar’ın içindeki metinleri özetleyebilir ve okunması kolay şablonlara dönüştürebiliyor.
Fotoğraf Asistanı özelliği, fotoğrafın açısını değiştirdiğinizde arka planı otomatik olarak dolduruyor. Ayrıca bir fotoğrafta istemediğiniz nesneleri ve kişileri kaldırmanıza, yerlerini değiştirmenize ve yeniden boyutladırmanıza olanak tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.