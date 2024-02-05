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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23'e gelecek yapay zeka özellikleri belli oldu

    Galaxy S24 serisi, en kullanışlı yapay zeka özelliklerini bir araya getiriyor ancak bu uygulamalar S24'e özel kalmayacak. S23'e de gelecek Galaxy AI özellikleri belli oldu.
    samsung galaxy s23 gelecek galaxy ai yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24, sesli aramalar sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi, not özetleme, mesajlaşma sırasında dilbilgisi yardımı, görsel düzenleme dahil çeşitli yapay zeka özellikleriyle geliyor. Samsung, Galaxy AI adı altında topladığı bu özellikleri muhtemelen S23 serisinden başlayarak eski modellere de getirecek. İşte S23’e gelecek üretken yapay zeka özellikleri:

    One UI 6.1 güncellemesiyle gelebilir

    Samsung’un web sitesine göre, Galaxy S23 Ultra, Circle to Search, Live Translate, Not Assist ve Foto Asistanı özelliğine sahip olacak. Bu özelliklerin yakında geleceği notu düşülmüş ancak belli bir yayın tarihi belirtilmemiş. Kıyaslama tablosuna göre Samsung, yapay zeka destekli bu özellikleri Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine vermeyecek. Bu yapay zeka özelliklerinin Galaxy A34 ve Galaxy A54’e gelmemesi de muhtemel.

    Samsung, bu AI özelliklerini S23 serisine One UI 6.1 güncellemesiyle sunabilir.

    Circle to Search, ekranın herhangi bir yerindeki içerikle eşleşen herhangi bir şeyi aramanıza olanak tanıyan bir özellik. Google tarafından destekleniyor ve Google Lens’e oldukça benziyor ancak daha hızlı çalışıyor. Bu özellik yakın zamanda Google Pixel 8 serisine de geldi.

    Canlı Çeviri, arama sırasında gerçek zamanlı olarak dil çevirisine olanak tanıyor ve aramanın her iki tarafındaki arayan için bir dilden diğerine çeviri yapabiliyor.

    Not Asistanı özelliği, Samsung Notlar’ın içindeki metinleri özetleyebilir ve okunması kolay şablonlara dönüştürebiliyor.

    Fotoğraf Asistanı özelliği, fotoğrafın açısını değiştirdiğinizde arka planı otomatik olarak dolduruyor. Ayrıca bir fotoğrafta istemediğiniz nesneleri ve kişileri kaldırmanıza, yerlerini değiştirmenize ve yeniden boyutladırmanıza olanak tanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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