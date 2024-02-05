Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24, sesli aramalar sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi, not özetleme, mesajlaşma sırasında dilbilgisi yardımı, görsel düzenleme dahil çeşitli yapay zeka özellikleriyle geliyor. Samsung, Galaxy AI adı altında topladığı bu özellikleri muhtemelen S23 serisinden başlayarak eski modellere de getirecek. İşte S23’e gelecek üretken yapay zeka özellikleri:

Samsung: Galaxy AI, bu yıl 100 milyon cihaza gelecek 6 gün önce eklendi

One UI 6.1 güncellemesiyle gelebilir

Samsung’un web sitesine göre, Galaxy S23 Ultra, Circle to Search, Live Translate, Not Assist ve Foto Asistanı özelliğine sahip olacak. Bu özelliklerin yakında geleceği notu düşülmüş ancak belli bir yayın tarihi belirtilmemiş. Kıyaslama tablosuna göre Samsung, yapay zeka destekli bu özellikleri Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine vermeyecek. Bu yapay zeka özelliklerinin Galaxy A34 ve Galaxy A54’e gelmemesi de muhtemel.

Samsung, bu AI özelliklerini S23 serisine One UI 6.1 güncellemesiyle sunabilir.

Circle to Search, ekranın herhangi bir yerindeki içerikle eşleşen herhangi bir şeyi aramanıza olanak tanıyan bir özellik. Google tarafından destekleniyor ve Google Lens’e oldukça benziyor ancak daha hızlı çalışıyor. Bu özellik yakın zamanda Google Pixel 8 serisine de geldi.

Canlı Çeviri, arama sırasında gerçek zamanlı olarak dil çevirisine olanak tanıyor ve aramanın her iki tarafındaki arayan için bir dilden diğerine çeviri yapabiliyor.

Not Asistanı özelliği, Samsung Notlar’ın içindeki metinleri özetleyebilir ve okunması kolay şablonlara dönüştürebiliyor.

Fotoğraf Asistanı özelliği, fotoğrafın açısını değiştirdiğinizde arka planı otomatik olarak dolduruyor. Ayrıca bir fotoğrafta istemediğiniz nesneleri ve kişileri kaldırmanıza, yerlerini değiştirmenize ve yeniden boyutladırmanıza olanak tanıyor.

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Samsung Galaxy S23'e gelecek yapay zeka özellikleri belli oldu