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Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,9b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2
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Galaxy S serisi akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, iPod Touch katili olarak nitelendirilen YP-MB2 isimli yeni medya oynatıcısını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım anlamında Galaxy S'i baz alan ve iPod Touch'ı andıran medya oynatıcısı, sahip olduğu teknik özelliklerle kendi sınıfında standartları yeniden belirleyebilir.

1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinin güç verdiği medya oynatıcısı, 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran YP-MB2'de 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılırken, işletim sistemi ise Google Android 2.1.

8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen YP-MB2'nin bazı yeni görüntüleri de yayınlandı;

Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2
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Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2
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Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2
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bilgehan_de 9 yıl
Ipod katili demenin ne anlamı var..Sürekli tartışma çıkarmanın bir anlamı yok...Sanki ipod 49 yıldır kral ve hala tahtta...Yapmayın bunu...Adamların çıkardığı player özelikleri yetmiyor mu hala? Amoled Ekranlar,Ses kalitesi,İşletim sistemi v.s... Bunu ipod çıkarsın da Samsung killer olsun görelim...
Ipodmuş..Gülüyorum sadece..
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Ginga Bishounen 9 yıl
3.2 mp kamera güzel düşünülmüş. Ama benim gönlüm yine de iPod Touch 4'ten yana. :)
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DH Misafiri 9 yıl
Yahu neden İpod katili oluyorki. Milletin işi gücü yok katil mi edeceksiniz. Neden herşeyde İphone, İpad, İpod katili deniyor. Benim protestom size Donanımhaber. Böyle başlıklara lütfen yer vermeyin. Ürünün kendını tanıtın yeter. Bırakın bu katil matil ayaklarını.
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ÇVK 9 yıl
Android var.İstediğin uygulamayı yüklersin.
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sonneillon 9 yıl
Bazı arkadaşlar saçmalamış yazdıklarından birşey anlamadım ??? Oruç başa vurdu galiba.

Buarada alet çok ipod touch çakması görünüyor. Biraz daha orjinal bir tasarım olsaymış keşke. Samsung'un böyle bir rezillik yaptığına inanasım gelmiyor. Bu çinli bir fason alettir bence.
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korsanzeki168 9 yıl
medya oynatıçı peki oyunda calıştırıyormu
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sertacaygun 9 yıl
Sahibi olmak isterdim ama iPod Classic "rulz" gibi artık. 60GB'lık Zen Vision M'den sonra 16 GB'lık bir Sony S545 keyif vermedi...
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Batuist 9 yıl
bir telefon özelliği eksik kalmış... diğer herşey var..
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NeeDFoRSpeeDRocK 9 yıl
Benim PC de physx açtığımda 2-3 fps düşüş oluyor nedeni nedir
MSI x1550
Pentium Dual Core e2160 @1.80 Ghz 2.45 Ghz
2 gb ta ram.
Genel olarak 10 fps alıyorum :)
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ozancn 9 yıl
ben bu kartın pek işe yaradığını sanmıyorum. sonuçta gecikme oyuncunun bilgisayarda olmaz servelar arasında olur.
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GeckoBoy 9 yıl
apple ın hızına yetişemez bence.. yani adamlar işin ipini tutmuş insanları peşinden sürüklemiş birazda marka imaj var apple da buna amerikanlar dönüp bakmaz artık
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ozancn 9 yıl
şu an çıkan tüm telefonlar bunun yaptığını yaparken bu tür medya oynatıcıları gereksiz geliyor bana. buna vereceğin parayı o telefona var daha iyi bence
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