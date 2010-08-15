Samsung'un iPod Touch katili yeni medya oynatıcısı: YP-MB2

Galaxy S serisi akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, iPod Touch katili olarak nitelendirilen YP-MB2 isimli yeni medya oynatıcısını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım anlamında Galaxy S'i baz alan ve iPod Touch'ı andıran medya oynatıcısı, sahip olduğu teknik özelliklerle kendi sınıfında standartları yeniden belirleyebilir.

1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinin güç verdiği medya oynatıcısı, 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran YP-MB2'de 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılırken, işletim sistemi ise Google Android 2.1.

8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen YP-MB2'nin bazı yeni görüntüleri de yayınlandı;