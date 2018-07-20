Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy X ikinci bir “gizli” ekranla gelebilir!

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Akıllı telefon üreticileri ilk katlanabilen telefonu üretmek için adeta kıyasıya mücadele içerisindeler. Samsung'un yıllardır geliştirdiğini duyduğumuz katlanabilir akıllı telefon konseptinin hayata geçmesi oldukça yakın. Henüz detayları belli olmasa da Huawei’nin bu yıl içerisinde katlanabilen bir model duyurabileceği söyleniyor. Samsung’un katlanabilen telefon modeli için ise önümüzdeki yıl işaret ediliyor.

İddialara göre Samsung bu yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda kapalı kapılar ardında 2 tane prototip cihaz gösterimi gerçekleştirdi. Bu cihazlardan birisi ekranı içte kalacak şekilde katlanabilirken diğeri ekranı dışta kalacak şekilde katlanabiliyordu. Samsung’un öncelikle ekranı içte kalacak şekilde katlanan cihazı üretmesi öngörülüyor. Ekranın dışa doğru katlanması dayanıklılık açısından önemli bir handikap yaratıyor. Bu yüzden ekranı dışta kalacak şekilde katlanan cihazın üretiminin bir sonraki jenerasyonda olacağı söyleniyor. Samsung'un fuardaki prototip gösteriminin operatörler ve yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğü de söylentiler arasında.

Şemalardan göründüğü üzere, telefonun arka kısmının en tepesinde küçük bir bilgi ekranı yer alıyor ve bu bilgi ekranı cihaz katlanmış halde iken kullanıcının görebileceği bir konuma geliyor. Bu küçük bilgi ekranından tarih, saat gibi bilgilerin yanı sıra arama, mesaj ve uygulama bildirimlerinizi de görebiliyorsunuz.

Samsung Electronics Başkan YardımcısıLee Jae-yong: “Birbirlerinin aynısı olan cihazların üretildiği akıllı telefon pazarında bizim önceliğimiz, bir sonraki kırılma noktası olacak katlanabilir telefon konseptinde cihazların dayanıklılığını arttırmaktır.” dedi. Samsung geliştirmelerine bu şekilde devam ederse Apple ve diğer üreticilerden 2 yıl daha önce katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürebilir.

https://www.phonearena.com/news/Foldable-7-Galaxy-X-hidden-display-features-function-Samsung-patent_id106801