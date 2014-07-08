Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 kapsamında görücüye çıkıyor

Oculus VR ve Sony Project Morpheus'a rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiren teknoloji devi Samsung, Sammobile sitesinin son haberine göre Gear VR isimli sanal gerçeklik gözlüğünü Galaxy Note 4 ile beraber IFA 2014 fuarında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Engadget'in özel haberinde, daha sonra ise Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi üzerinde yapılan 12 Haziran 2014 tarihli başvuru kapsamında ortaya çıkan Gear VR, daha önce detaylarına burada değindiğimiz üzere Oculus Rift'in üreticisi Oculus VR'ın büyük katkıları ile geliştiriliyor ve modüler tasarım yapısıyla Galaxy serisi akıllı cihazları direkt olarak üzerinde taşıyarak özel optikleriyle sanal gerçeklik deneyimi yaşatabiliyor. Sammobile'ın verdiği ayrıntılara göre akıllı telefonlar ile USB 3.0 üzerinden bağlantı kuracak olan Gear VR, kafa hareketlerini algılayan dahili sensörleri yanında cihazların ivmeölçer, jiroskop ve işlemci gibi birimlerinden de aktif olarak yararlanacak.

Üzerinde herhangi bir ekran taşımadığı için oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü, yine site tarafından belirtildiği şekilde arka kısmında elastik kafa bandı taşıyacak ve böylece hem konforlu hem de kolay kolay gevşemeyen bir kavrama ortaya koyabilecek. Bağlı telefonların arka kameraları üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabileceği söylenen Samsung Gear VR, kullanıma sunulmasından kısa süre sonra yayınlanacak SDK yani yazılım geliştirme kiti sayesinde de Samsung dışında geliştiriciler tarafından uygulama açısından desteklenecek. Şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunduğu bilinen sanal gerçeklik gözlüğü, daha önce söylenen bilgilere göreyse Oculus Rift'in rakibi olmak yerine daha çok medya tarafına yönelen bir alternatif olarak düşünülüyor.

Android yerine Tizen işletim sistemiyle gelmesi gibi bir ihtimalinde bulunduğu sanal gerçeklik gözlüğü Samsung Gear VR, Sammobile'ın aldığı bilgiler doğru çıkarsa 5-10 Eylül 2014 tarihleri arasında tüm özellikleriyle rakiplerinin ve kullanıcıların karşısına çıkacak.

http://www.sammobile.com/2014/07/08/exclusive-samsungs-virtual-reality-headset-will-be-called-gear-vr-launch-at-ifa-2014/