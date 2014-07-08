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Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 kapsamında görücüye çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 kapsamında görücüye çıkıyor
Oculus VR ve Sony Project Morpheus'a rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiren teknoloji devi Samsung, Sammobile sitesinin son haberine göre Gear VR isimli sanal gerçeklik gözlüğünü Galaxy Note 4 ile beraber IFA 2014 fuarında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
İlk olarak Engadget'in özel haberinde, daha sonra ise Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi üzerinde yapılan 12 Haziran 2014 tarihli başvuru kapsamında ortaya çıkan Gear VR, daha önce detaylarına burada değindiğimiz üzere Oculus Rift'in üreticisi Oculus VR'ın büyük katkıları ile geliştiriliyor ve modüler tasarım yapısıyla Galaxy serisi akıllı cihazları direkt olarak üzerinde taşıyarak özel optikleriyle sanal gerçeklik deneyimi yaşatabiliyor. Sammobile'ın verdiği ayrıntılara göre akıllı telefonlar ile USB 3.0 üzerinden bağlantı kuracak olan Gear VR, kafa hareketlerini algılayan dahili sensörleri yanında cihazların ivmeölçer, jiroskop ve işlemci gibi birimlerinden de aktif olarak yararlanacak.
Üzerinde herhangi bir ekran taşımadığı için oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü, yine site tarafından belirtildiği şekilde arka kısmında elastik kafa bandı taşıyacak ve böylece hem konforlu hem de kolay kolay gevşemeyen bir kavrama ortaya koyabilecek. Bağlı telefonların arka kameraları üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabileceği söylenen Samsung Gear VR, kullanıma sunulmasından kısa süre sonra yayınlanacak SDK yani yazılım geliştirme kiti sayesinde de Samsung dışında geliştiriciler tarafından uygulama açısından desteklenecek. Şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunduğu bilinen sanal gerçeklik gözlüğü, daha önce söylenen bilgilere göreyse Oculus Rift'in rakibi olmak yerine daha çok medya tarafına yönelen bir alternatif olarak düşünülüyor.
Android yerine Tizen işletim sistemiyle gelmesi gibi bir ihtimalinde bulunduğu sanal gerçeklik gözlüğü Samsung Gear VR, Sammobile'ın aldığı bilgiler doğru çıkarsa 5-10 Eylül 2014 tarihleri arasında tüm özellikleriyle rakiplerinin ve kullanıcıların karşısına çıkacak.
 
Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 kapsamında görücüye çıkıyor

http://www.sammobile.com/2014/07/08/exclusive-samsungs-virtual-reality-headset-will-be-called-gear-vr-launch-at-ifa-2014/ Yorum Yaz
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mementopolis 5 yıl en beğenilen
Rakıp olduğunu nerden cıkartınız ?
Belkı kendı sıstemleri icin kullanacaklar?
Şu cihazlar bir cıkamadılar bir türlü.
Her cihaza sidik yarışı yaparak haber yapıyorsunuz...
Rakıp olduğunu nerden cıkartınız ?Belkı kendı sıstemleri icin kullanacaklar?Şu cihazlar bir cıkamadılar bir türlü.Her cihaza sidik yarışı yapar...
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BerkhanBalta 5 yıl
Epson çakması
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onbea 5 yıl
Samsung birseyide kopyalama kendin bul.
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khytr89 5 yıl
Kesin tizen.. android olsa galaxy gear vr olurdu.. windows lu olsa ativ gear vr :)
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matmuhendisi 5 yıl
şu cihalarda bi çıkamadı ..
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murattikhat 5 yıl
Sony güzel yapıyor. Telefon, bilgisayar.... Gibi şeyler isteyen varsa konya real Sony' ye bekleriz
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Guest-9D2914531 5 yıl
Ucuz dedikleri fiyat bizim ülkemizde 899 tl falan olur
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SteveMeade 5 yıl
Şnorkel gibi olmuş
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cemturk 5 yıl
Bişeydende eksik kal be samsung,
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The Tenth Doctor 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


10 Yıl sonra bunu tanıtacaklar uplarım aksilik çıkmazsa
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fukox 5 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


10 Yıl sonra bunu tanıtacaklar uplarım aksilik çıkmazsa


Nick-Mesaj uyumu
hatta sonra dalekler gibi kutularda dururuz
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mementopolis 5 yıl en beğenilen
Rakıp olduğunu nerden cıkartınız ?
Belkı kendı sıstemleri icin kullanacaklar?
Şu cihazlar bir cıkamadılar bir türlü.
Her cihaza sidik yarışı yaparak haber yapıyorsunuz...
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BARIŞ55 5 yıl
Benim için gereksiz bir şey. Biri de demiş ki 100 tl olsa da yanımızda taşısak. İyice robotlaştınız yani.

(şimdi gelecek ve dökecek içini kesin)
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burakesan 5 yıl mementopolis
mementopolis

Rakıp olduğunu nerden cıkartınız ?

Belkı kendı sıstemleri icin kullanacaklar?



Şu cihazlar bir cıkamadılar bir türlü.

Her cihaza sidik yarışı yaparak haber yapıyorsunuz...

O yarışı haber siteleri mi yapıyor yoksa özünde oldukça basit bir teknolojiyi en afilli şekilde gösterip nasıl satarız diyen üreticiler mi?

Bu konuda bir karara varmak gerek diye düşünüyorum.
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