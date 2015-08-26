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Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Gear S2'nin yeni bir fotoğrafı yayınlandı

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Gear S2'nin yeni bir fotoğrafı yayınlandı

Samsung 13 Ağustosta düzenlediği etkinliğin sonunda Galaxy Gear S2'ye ait bazı render görüntülerini yayınlamıştı. Yuvarlak ekrana ve metal gövdeye sahip akıllı saatin ilk gerçek görüntüsü ise Samsung tasarım ekibi başkanı Dennis Miloseski tarafından yayınlandı. Miloeseski kendi instagram hesabında yayınladığı fotoğrafın altına "Yeni Samsung Gear S2 testte" yazısını ekledi.
Akıllı saatin gerçek görünümü oldukça şık görünürken Güney Kore'li şirket daha önce Hindistan'da yaptığı Tizen etkinliğinde saate ilişkin bazı teknik detayları paylaşmıştı. Hatırlatmak gerekirse Gear S2'de Tizen işletim sisteminin 2.3.1 sürümü, 1.56 inç yuvarlak ekranda 360x360 piksel çözünürlük, çift çekirdekli Exynos 3472 çipset, 768 MB bellek, 4 GB depolama ve 250 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak. Bunun yanında akıllı saatte Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi 802.11n bağlantı seçeneklerinin yanında nabız sensörü , jiroskop, GPS ve barometre de yer alacak. 
Akıllı saatin 2 Eylülde Almanya'da başlayacak IFA 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Fiyat ve piyasaya çıkış tarihleri konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor. 

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DH Misafiri 3 yıl
Samsung Gear S'den daha iyi bir saat olamaz. Ve Samsung'da bundan daha iyisini yapamaz.
Çünkü bir saat o kadar mı güzel olabilir? Saatin şarjı üç gün gidiyor, nano sim takarak telefonunu bir yerde unutsan bile saatinle arama yapabiliyosun. Hemde 10 metre uzaklaştıktan sonra bağlantı kesildi diyor. Hapörleri ve mikrofonu çok kaliteli. hem ses kalitesi olarak hemde desibel olarak. Üç günde bir yattığın zaman saati kolundan çıkarıp kabloyla uğraşmadan arkasına bir aparat takıyorsun ve hemencecik şarj oluyor. İnternete giriyor. Hem wifi, hemde bluetooth'u var. 802.11n desteğine sahip. Benim öyle bir saaatim olacak yanımda ne ayrı bir saat ne de 6 inçlik bir telefon taşırım.
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tahir40 3 yıl
Albenili bişi olmuş ama henüz akıllı saatler için erken, kimse akıllı telefonlar yetmezmiş gibi her gün bir de saat şarz etmek istemez.
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muzaffers 3 yıl
Samsung yazmamışlar bir yerlerine hayret
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kadirirdem 3 yıl
Her Zaman Dediğim gibi akıllı saatler hala gereksiz pili 1 hafta en az dayanmadıkça bence gereksiz saat dediğinin pil ömrü 5-6 yıl gidiyor.Akıllılar bari 7 gün gitsin anca o zaman öneririm saatleri ve kullanırım ama şuanki saatler arasında bence en şık saat olmuş....
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Emre Kocakaya 3 yıl
Sony smartwatch 2 kullaniyorum,bu gune kadar degisik firmalarin saatlerini kullandim ama pil ve ozellik olarak ssw2 en iyisi.
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Cem 3 yıl
Tasarım çok hoş olmuş albeni diyo.
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