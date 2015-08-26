Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Gear S2'nin yeni bir fotoğrafı yayınlandı

Samsung 13 Ağustosta düzenlediği etkinliğin sonunda Galaxy Gear S2'ye ait bazı render görüntülerini yayınlamıştı. Yuvarlak ekrana ve metal gövdeye sahip akıllı saatin ilk gerçek görüntüsü ise Samsung tasarım ekibi başkanı Dennis Miloseski tarafından yayınlandı. Miloeseski kendi instagram hesabında yayınladığı fotoğrafın altına "Yeni Samsung Gear S2 testte" yazısını ekledi.

Akıllı saatin gerçek görünümü oldukça şık görünürken Güney Kore'li şirket daha önce Hindistan'da yaptığı Tizen etkinliğinde saate ilişkin bazı teknik detayları paylaşmıştı. Hatırlatmak gerekirse Gear S2'de Tizen işletim sisteminin 2.3.1 sürümü, 1.56 inç yuvarlak ekranda 360x360 piksel çözünürlük, çift çekirdekli Exynos 3472 çipset, 768 MB bellek, 4 GB depolama ve 250 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak. Bunun yanında akıllı saatte Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi 802.11n bağlantı seçeneklerinin yanında nabız sensörü , jiroskop, GPS ve barometre de yer alacak.

Akıllı saatin 2 Eylülde Almanya'da başlayacak IFA 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Fiyat ve piyasaya çıkış tarihleri konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor.