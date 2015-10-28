Samsung'un yeni devi resmiyet kazandı

Samsung'un ilk işaretlerini IFA 2015 fuarında verdiği ve sık sık gündemi meşgul eden yeni dev ekranlı Android tableti Galaxy View gece saatlerinde sessiz sedasız resmiyete kavuştu. Cihaz Samsung'un en büyük ekranlı Android tableti ünvanını elde etti.





Samsung'un en büyüğü olmasına rağmen Galaxy View oldukça mütevazi bir donanıma sahip. 18.4 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Galaxy View son dönemin 2K ekran geleneğinden uzak durmayı tercih ediyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında çalışan Mali-720MP2 grafik birimi barındıran Exynos 7580 yongaseti tablete gücünü veriyor. 2GB RAM ile cihaz ortalamanın üzerinde bir performans sergileyecektir.





32GB/64GB artırılabilir kapasite sunan cihazda 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi AC, 4G opsiyonu gibi seçenekler yer alıyor. 5700 mAh gücündeki bataryası ile 8 saati çıkarabilen tablet daha çok büyük ekranda video tecrübesi için geliştirilmiş. Android 5.1 üzerinde çalışan TouchWIZ arayüzünde videolar için özel bir sekme de ayrılmış.





Tabletin ilginç tarafı entegre bir standa sahip olması. Bu stand iki yönlü ve hem belirli bir açıda dik durmasını hem de yatay durmasını sağlıyor. Ayrıca tabletin rahat taşınabilmesi açısından bir de kulp bulunuyor. Cihazın 2.65Kg ağırlığı düşünüldüğünde kulp oldukça iyi bir çözüm olmuş. Stand ile birlikte cihazın kalınlığı 11.9mm oluyor.





Daha çok eğitim kurumlarına hitap edeceği düşünülen tablet aksine son kullanıcıya yönelik olacak ve 599$ seviyesinden 32GB WiFi versiyonu için ön siparişler başladı. Tabletin ne zaman sevkiyata başlayacağı ve hangi ülkelere gideceği bilinmiyor.