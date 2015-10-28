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Samsung'un yeni devi resmiyet kazandı

Samsung'un dev ekranlı Android tableti Galaxy View nihayet resmiyet kazandı. Şimdi en önemli sorunun cevabı aranıyor : Bu tablet ne işe yarayacak ?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,2b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni devi resmiyet kazandı

Samsung'un ilk işaretlerini IFA 2015 fuarında verdiği ve sık sık gündemi meşgul eden yeni dev ekranlı Android tableti Galaxy View gece saatlerinde sessiz sedasız resmiyete kavuştu. Cihaz Samsung'un en büyük ekranlı Android tableti ünvanını elde etti. 

Samsung'un en büyüğü olmasına rağmen Galaxy View oldukça mütevazi bir donanıma sahip. 18.4 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Galaxy View son dönemin 2K ekran geleneğinden uzak durmayı tercih ediyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında çalışan Mali-720MP2 grafik birimi barındıran Exynos 7580 yongaseti tablete gücünü veriyor. 2GB RAM ile cihaz ortalamanın üzerinde bir performans sergileyecektir. 

32GB/64GB artırılabilir kapasite sunan cihazda 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi AC, 4G opsiyonu gibi seçenekler yer alıyor. 5700 mAh gücündeki bataryası ile 8 saati çıkarabilen tablet daha çok büyük ekranda video tecrübesi için geliştirilmiş. Android 5.1 üzerinde çalışan TouchWIZ arayüzünde videolar için özel bir sekme de ayrılmış.

Tabletin ilginç tarafı entegre bir standa sahip olması. Bu stand iki yönlü ve hem belirli bir açıda dik durmasını hem de yatay durmasını sağlıyor. Ayrıca tabletin rahat taşınabilmesi açısından bir de kulp bulunuyor. Cihazın 2.65Kg ağırlığı düşünüldüğünde kulp oldukça iyi bir çözüm olmuş. Stand ile birlikte cihazın kalınlığı 11.9mm oluyor. 

Daha çok eğitim kurumlarına hitap edeceği düşünülen tablet aksine son kullanıcıya yönelik olacak ve 599$ seviyesinden 32GB WiFi versiyonu için ön siparişler başladı. Tabletin ne zaman sevkiyata başlayacağı ve hangi ülkelere gideceği bilinmiyor.  
Samsung'un yeni devi resmiyet kazandı
 

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Umutcan 4 yıl en beğenilen trkarapanda123asd
trkarapanda123asd

18.4 inç ve 5700 batarya ? artık telefonlarda 10000 var

Voltaj değerini bilmek gerekir. (W=AxV) Aynı batarya daha yüksek voltaj sağladığı zaman mAh cinsine göre değeri düşüyor. Telefonların kabul ettiği voltaja çevrilirse 10.000 mAh'e yakın değere sahip olabilir.
Büyük bir cihaz olduğu için voltaj girişi telefonlara oranla yüksek olabilir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple bataryalarda önemli olan değer watt/saat cinsinden kapasitesidir diye düşünüyorum.
Tepe seviye tabletlerde bu genel olarak 37 ila 42Wh arasında değişiyor. Seviye ve cihaz boyutuna göre değerler düşüyor.
trkarapanda123asd18.4 inç ve 5700 batarya ? artık telefonlarda 10000 varVoltaj değerini bilmek gerekir. (W=AxV) Aynı ba...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Erik Lehnsherr 4 yıl Umutcan
Umutcan

trkarapanda123asd

18.4 inç ve 5700 batarya ? artık telefonlarda 10000 var

Voltaj değerini bilmek gerekir. (W=AxV) Aynı batarya daha yüksek voltaj sağladığı zaman mAh cinsine göre değeri düşüyor. Telefonların kabul ettiği voltaja çevrilirse 10.000 mAh'e yakın değere sahip olabilir.
Büyük bir cihaz olduğu için voltaj girişi telefonlara oranla yüksek olabilir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple bataryalarda önemli olan değer watt/saat cinsinden kapasitesidir diye düşünüyorum.
Tepe seviye tabletlerde bu genel olarak 37 ila 42Wh arasında değişiyor. Seviye ve cihaz boyutuna göre değerler düşüyor.

Daha once galaxy view in detaylarinin ciktigi habere bugun aksam yorum yazmistim su sekilde;


Telefonlarda olsun laptoplarda olsun mah aslinda hicbirsey ifade etmez onemli olan wh degeridir
Wh = (mah/1000)× volt

Yani misal note 4 un bataryasi 3220 mah
(3220/1000)×3.85 volt = 12.4 wh

Galaxy View resmi olarak duyuruldu evet bataryasi 5700 mah ama onemli olan voltaj 11.3 volt bu da demekki
(5700/1000)×11.3 = 64.4 wh (kaynak gsmarena link asagidadir)

Bu cihaza en yakin yeni cihaz ipad pro nun bataryasi belli olmadigi icin henuz bir karsilastirma yapmak mumkun degil ancak ipad air 2 nin bataryasi 27.62 wh (7340 mah)

Misal samsung un note pro 12.2 tabletinde batarya 9500 mah ama voltaji 3.7 volt bu yuzden (9500/1000)×3.7 = 35.15 wh yani galaxy view in yarisindan biraz fazla

Ancak galaxy view herkese hitap etmese de cogu laptop ile ayni wh degerine sahip bir bataryaya sahip

Ornegin cok yuksek kapasiteli bataryaya sahip alienware veya msi laptoplar 70 80 wh bataryaya sahip

Misal benim eski laptop umun bataryasi 4400 mah di ama 42 wh kapasiteye sahipti

galaxy view teknik ozellikleri
m.gsmarena.com/...

Dipnot: hocam size alinti yaptim siz konuya hakimsiziniz cok detayli ders verir gibi yazdim ama herkes bilgilensin diye uzerinize alinmayin

Edit: galaxy view in bataryasi cep telefonlarindaki gibi mia 3.7 volt ile calissaydi kapasitesi (64.4/3.7)×1000 = 17406 mah e denk gelirdi
Umutcantrkarapanda123asd18.4 inç ve 5700 batarya ? artık telefonlarda 10000 varVoltaj ...
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Be All My Sins Remembered 4 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
YouTube da incelemeler var izlerseniz kalas gibi cihaz sırf ipad pro ya rakip olarak üretildiğini anlarsınız.

Ipad Pro dan önce Note Pro 12.2 vardı.
CooL_ROMEOYouTube da incelemeler var izlerseniz kalas gibi cihaz sırf ipad pro ya rakip olarak üretildiğini anlarsınız.Ipad Pr...
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DH Misafiri 4 yıl
su tableti windows 10 ile çıkarsan da all in one pc olsa fena mı olur samsung efendi...
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DH Misafiri 4 yıl
Nerde işe yaramaz ürün varsa markası hep samsung
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DreamofMirrorss 4 yıl
Android ne işe yarayacak ya saçma sapan şeyler yapıyorlar işte gidin laptoplarınıza da android kurun artık
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cemecem21 4 yıl
Gerek olur mu bilmiyorum ama arka kameranın olmaması garip. Doğrusu bu kadar büyük bir cihazı(ağır da) kamera olarak kullanmak ne kadar mantıklı tartışılır. Daha çok laptop kullanmam ama büyük ekranlı tabletleri severim diyenlere hitap etmiş.
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dobrasam 4 yıl
Çok ağır olmuş ve pil ne öyle akıllı telefon mu ufacık pil koymuş 2000 tl gibi bir fiyata geliyor ki mantıksız bir ürün olmuş Android markette ne varki ne amaçlı kullanılacak bu cihaz
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Erik Lehnsherr 4 yıl dobrasam
dobrasam
Çok ağır olmuş ve pil ne öyle akıllı telefon mu ufacık pil koymuş 2000 tl gibi bir fiyata geliyor ki mantıksız bir ürün olmuş Android markette ne varki ne amaçlı kullanılacak bu cihaz

Telefonlarda olsun laptoplarda olsun mah aslinda hicbirsey ifade etmez onemli olan wh degeridir
Wh = (mah/1000)× volt

Yani misal note 4 un bataryasi 3220 mah
(3220/1000)×3.85 volt = 12.4 wh

Galaxy View resmi olarak duyuruldu evet bataryasi 5700 mah ama onemli olan voltaj 11.3 volt bu da demekki
(5700/1000)×11.3 = 64.4 wh (kaynak gsmarena link asagidadir)

Bu cihaza en yakin yeni cihaz ipad pro nun bataryasi belli olmadigi icin henuz bir karsilastirma yapmak mumkun degil ancak ipad air 2 nin bataryasi 27.62 wh (7340 mah)

Misal samsung un note pro 12.2 tabletinde batarya 9500 mah ama voltaji 3.7 volt bu yuzden (9500/1000)×3.7 = 35.15 wh yani galaxy view in yarisindan biraz fazla

Ancak galaxy view herkese hitap etmese de cogu laptop ile ayni wh degerine sahip bir bataryaya sahip

Ornegin cok yuksek kapasiteli bataryaya sahip alienware veya msi laptoplar 70 80 wh bataryaya sahip

Misal benim eski laptop umun bataryasi 4400 mah di ama 42 wh kapasiteye sahipti

galaxy view teknik ozellikleri
m.gsmarena.com/...


Edit: galaxy view in bataryasi cep telefonlarindaki gibi mia 3.7 volt ile calissaydi kapasitesi (64.4/3.7)×1000 = 17406 mah e denk gelirdi
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nightsoldier 4 yıl
Rekabet iyidir. Samsung, kalem olayina cok degisk yaklasarak note gibi efsanevi bir seri cikartti. Samsungun simdiye kadar cikarttigi en yenilikci seri. Zaten note kullanicilari memnuniyet anketine baktiginizda, iphonelardan bile ustun oldugunu gorurusunuz. Kaynak : chip.com.tr/...

Bunun uzerine apple kucuk ekranda diretmedi ve ekrani buyuttu. Eskiden buyuk elran isteyen gitsin ipad alsin diyordu sirket, su anda ipad miniyi gereksiz kildiracak bir ekran buyutmesiyle karsilastik. Bundaki asil neden, daha cok para kazanma arzusu. Applein ana politikasi para kazanmak oldu. Steve zamaninda yenilikci ve teknolojiye yon veren bir firmayken, gunumuzde piyasa trendlerinin pesinden gitmeye basladi.

Note serisi ve buyuk ekranli telefon furyasina kapilip 6 plusi cikartti.

Yine kalemle yapilanilen hemen her ozelligi 3d touch diye getirdi.

Yine buyuk ekranli ve kalemli tablet vardi samsungun, yine pesinden gitti.

Apple var olan teknolojiyi, oldukca basit ve kullanisli sekilde tuketiciye sunardi. Ileri gorusluydu. Mesela flashin gereksiz oldugunu Steve soylediginde, diger buyuk sirketler resmen dalga gecti. Simdi gelinen noktada herkes flashtan cikiyor.

Elinde kalan tek sey, yag gibi akan isletim sistemi. Ancak kimse kusura bakmasin, o sisteme de kalkip binlerce dolar vermem, yari fiyatina note varken. Ha ileride hayatimizi kokten degistiren yenilokci bir ozellige imza atar, o zaman gecilir.

Sonuc olarak, piyasaya yon veren bir markayken, piyasayi takip eden bir marka haline gelen bir sirketin bu fiyat politikasindn vazgecmesi gerektigini dusunuyorum
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kraix 4 yıl
Boyuta bak donanıma bak...
Bu neyin kafası...
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Patren 4 yıl
o ekrana 2k giderdi fullhd olmamış
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Altaylılar 4 yıl
Bu samsung 3 ayda bır, telefon ve tablet cıkarıyor.Yok a serısı yok d serısı yok j serısı yok b serısı bu nedır arkadas.Kalıtelı olsa alınır dıcem samsung kalıte olarak suan apple ıle rekabet edıcek durumda degıl, olamazda boyle gıderse
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exelse 4 yıl
Arkadaşla rbu ürün herkese yönelik olmaz ipad pro da öyle zaten iPadin yönelik olduğu şeyler belli endüstiriyel olsun kişisel kullanım olsun ipadin zaten alıcı kesimi var ve yapılan pro ürün endüstriyel kullanıma yönelik yapılan bir şey
nitekim samsungda bu yolu izliyor gibi ama bu ürünle ortada durup iki kesimide elinde tutmak istiyor gibi ama bu biraz zor
Birde şunu söylüyeyim gereksiz tartışmaya gerek yok bunlar planlanan hareketler şu ürünü ilk başta 20000 çıkarırlar satılırsa devamı gelir satılmazsa sadece samsung firması içinde bile kullanılsa adamlar karda oluyorlar
unutmayın ki playstation4 ilk başta 100.000 adet çıkarıldı ve talebe karşılık veremedi amaçlar belli başlı ve size şunu söylüyeyim samsung apple microsoft ne yaparsa yapsın satar çünkü sadece reklam yapmak için bile alanları hesaplasanız dünya kadar ürün eder
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