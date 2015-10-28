Samsung'un yeni devi resmiyet kazandı

Haber Editörü
Samsung'un ilk işaretlerini IFA 2015 fuarında verdiği ve sık sık gündemi meşgul eden yeni dev ekranlı Android tableti Galaxy View gece saatlerinde sessiz sedasız resmiyete kavuştu. Cihaz Samsung'un en büyük ekranlı Android tableti ünvanını elde etti.
Samsung'un en büyüğü olmasına rağmen Galaxy View oldukça mütevazi bir donanıma sahip. 18.4 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Galaxy View son dönemin 2K ekran geleneğinden uzak durmayı tercih ediyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında çalışan Mali-720MP2 grafik birimi barındıran Exynos 7580 yongaseti tablete gücünü veriyor. 2GB RAM ile cihaz ortalamanın üzerinde bir performans sergileyecektir.
32GB/64GB artırılabilir kapasite sunan cihazda 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi AC, 4G opsiyonu gibi seçenekler yer alıyor. 5700 mAh gücündeki bataryası ile 8 saati çıkarabilen tablet daha çok büyük ekranda video tecrübesi için geliştirilmiş. Android 5.1 üzerinde çalışan TouchWIZ arayüzünde videolar için özel bir sekme de ayrılmış.
Tabletin ilginç tarafı entegre bir standa sahip olması. Bu stand iki yönlü ve hem belirli bir açıda dik durmasını hem de yatay durmasını sağlıyor. Ayrıca tabletin rahat taşınabilmesi açısından bir de kulp bulunuyor. Cihazın 2.65Kg ağırlığı düşünüldüğünde kulp oldukça iyi bir çözüm olmuş. Stand ile birlikte cihazın kalınlığı 11.9mm oluyor.
Daha çok eğitim kurumlarına hitap edeceği düşünülen tablet aksine son kullanıcıya yönelik olacak ve 599$ seviyesinden 32GB WiFi versiyonu için ön siparişler başladı. Tabletin ne zaman sevkiyata başlayacağı ve hangi ülkelere gideceği bilinmiyor.
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Voltaj değerini bilmek gerekir. (W=AxV) Aynı batarya daha yüksek voltaj sağladığı zaman mAh cinsine göre değeri düşüyor. Telefonların kabul ettiği voltaja çevrilirse 10.000 mAh'e yakın değere sahip olabilir.
Büyük bir cihaz olduğu için voltaj girişi telefonlara oranla yüksek olabilir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple bataryalarda önemli olan değer watt/saat cinsinden kapasitesidir diye düşünüyorum.
Tepe seviye tabletlerde bu genel olarak 37 ila 42Wh arasında değişiyor. Seviye ve cihaz boyutuna göre değerler düşüyor.
Daha once galaxy view in detaylarinin ciktigi habere bugun aksam yorum yazmistim su sekilde;
Telefonlarda olsun laptoplarda olsun mah aslinda hicbirsey ifade etmez onemli olan wh degeridir
Wh = (mah/1000)× volt
Yani misal note 4 un bataryasi 3220 mah
(3220/1000)×3.85 volt = 12.4 wh
Galaxy View resmi olarak duyuruldu evet bataryasi 5700 mah ama onemli olan voltaj 11.3 volt bu da demekki
(5700/1000)×11.3 = 64.4 wh (kaynak gsmarena link asagidadir)
Bu cihaza en yakin yeni cihaz ipad pro nun bataryasi belli olmadigi icin henuz bir karsilastirma yapmak mumkun degil ancak ipad air 2 nin bataryasi 27.62 wh (7340 mah)
Misal samsung un note pro 12.2 tabletinde batarya 9500 mah ama voltaji 3.7 volt bu yuzden (9500/1000)×3.7 = 35.15 wh yani galaxy view in yarisindan biraz fazla
Ancak galaxy view herkese hitap etmese de cogu laptop ile ayni wh degerine sahip bir bataryaya sahip
Ornegin cok yuksek kapasiteli bataryaya sahip alienware veya msi laptoplar 70 80 wh bataryaya sahip
Misal benim eski laptop umun bataryasi 4400 mah di ama 42 wh kapasiteye sahipti
galaxy view teknik ozellikleri
m.gsmarena.com/...
Dipnot: hocam size alinti yaptim siz konuya hakimsiziniz cok detayli ders verir gibi yazdim ama herkes bilgilensin diye uzerinize alinmayin
Edit: galaxy view in bataryasi cep telefonlarindaki gibi mia 3.7 volt ile calissaydi kapasitesi (64.4/3.7)×1000 = 17406 mah e denk gelirdi
Ipad Pro dan önce Note Pro 12.2 vardı.