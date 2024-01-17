Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra Türkiye fiyatları belli oldu!

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 ailesinin lansmanının başlamasıyla birlikte, Samsung Türkiye web sitesinde yeni akıllı telefonların fiyatları da açıkladı. İşte Samsung S24 modellerinin Türkiye fiyatları:

Samsung Galaxy S24 fiyat listesi

Galaxy S24 128GB: 39.999 TL

Galaxy S24 256GB: 42.499 TL

Samsung Galaxy S24 Plus fiyat listesi

Galaxy S24 Plus 256GB: 46.499 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra fiyat listesi

Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB: 69.999 TL

Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB: 73.999 TL

Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB: 80.999 TL

Ön siparişe özel değişim kampanyası ve hediyeler

Ön sipariş dönemine özel olarak eski telefonunu getirenlere, telefonunun değerinin üzerine ek olarak takas desteği sağlanacak. Galaxy S24 satın alacaklara 6.000 TL, Galaxy S24 Plus satın alacaklara 7.000 TL, Galaxy S24 Ultra satın alacaklara ise 8.000 TL ek takas desteği yapılacak.

Ön sipariş döneminde Galaxy S24 Ultra'da iki katı depolama daha uygun fiyata alınabiliyor. Örneğin Galaxy S24 Ultra 256 GB ile aynı fiyata Galaxy S24 Ultra 512 GB alınabilecek. Galaxy S24 Ultra 1 TB modeli ise 512 GB fiyatına alınabiliyor. Galaxy S24 ve S24+'ta böyle bir kampanya bulunmuyor.

Galaxy S24 serisinden herhangi birini ön sipariş döneminde satın alanlara Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye ediliyor. Herhangi bir kulaklık, saat, şarj hediyesi gibi cihaz hediyesi bulunmuyor.

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