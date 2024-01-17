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    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra Türkiye fiyatları belli oldu!

    Samsung Galaxy S24 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı. İşte ön siparişe özel kampanya ve hediyeleriyle Samsung Galaxy S24 & S24+ ve S24 Utra fiyatları:       
    samsung s24 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 ailesinin lansmanının başlamasıyla birlikte, Samsung Türkiye web sitesinde yeni akıllı telefonların fiyatları da açıkladı. İşte Samsung S24 modellerinin Türkiye fiyatları:

    Samsung Galaxy S24 fiyat listesi

    • Galaxy S24 128GB: 39.999 TL
    • Galaxy S24 256GB: 42.499 TL

    Samsung Galaxy S24 Plus fiyat listesi

    • Galaxy S24 Plus 256GB: 46.499 TL

    Samsung Galaxy S24 Ultra fiyat listesi

    • Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB: 69.999 TL
    • Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB: 73.999 TL
    • Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB: 80.999 TL

    Ön siparişe özel değişim kampanyası ve hediyeler

    Ön sipariş dönemine özel olarak eski telefonunu getirenlere, telefonunun değerinin üzerine ek olarak takas desteği sağlanacak. Galaxy S24 satın alacaklara 6.000 TL, Galaxy S24 Plus satın alacaklara 7.000 TL, Galaxy S24 Ultra satın alacaklara ise 8.000 TL ek takas desteği yapılacak.

    Ön sipariş döneminde Galaxy S24 Ultra'da iki katı depolama daha uygun fiyata alınabiliyor. Örneğin Galaxy S24 Ultra 256 GB ile aynı fiyata Galaxy S24 Ultra 512 GB alınabilecek. Galaxy S24 Ultra 1 TB modeli ise 512 GB fiyatına alınabiliyor. Galaxy S24 ve S24+'ta böyle bir kampanya bulunmuyor.

    Galaxy S24 serisinden herhangi birini ön sipariş döneminde satın alanlara Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye ediliyor. Herhangi bir kulaklık, saat, şarj hediyesi gibi cihaz hediyesi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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