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Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor

Uzun süredir farklı alanlardaki ilginç projeler ile gündemde olan Samsung, bu kez kartopu gibi büyüme mantığına dayalı Waffle adında bir mobil sosyal ağ hazırlığında.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet dünyasında, belki de en zor rekabet edilen alanlardan birisi sosyal ağlar. Faceboook'un hüküm sürdüğü sosyal ağ pazarında Twitter, Pinterest, Instagram, Google+ gibi oyuncular da payını artırmaya çalışıyor. Yenilikçi bir fikir veya büyük bir destek olmadığı takdirde, pazarda tutunmak oldukça zor. Samsung, görünen o ki bu riski göze almış durumda.

Firmanın geliştirdiği Waffle adındaki sosyal ağ, bir çekirdek gönderiyi genişleterek daha büyük ve ayrıntılı paylaşımlar haline getirmeyi temel alıyor. Örneğin Tokyo gezisinden sonra fotoğraf paylaşan bir kullanıcının ardından, arkadaşları da ilgili resimler eklemeye başlıyor ve ortaya büyük bir tablo çıkıyor.

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Arayüz ızgara şeklinde tasarlandığı için Waffle adı verilmiş. Kullanıcılar herhangi bir yöne doğru paylaşımları genişletebiliyor. Böylece hikaye ile ilgili fazla sayıda kaynağa ve içeriğe de erişilmiş oluyor.

Waffle için en önemli konu, kullanıcının arkadaşlarının etkileşimi seviyor olması. Aksi takdirde, çekirdek paylaşımın genişlemesi ve büyük bir hikaye haline gelmesi mümkün görünmüyor. Bu da projenin başlamadan bitmesi demek. Klasik sosyal ağlardan biraz daha farklı bir konsepte sahip olan Waffle, şu anda kapalı beta sürecinde. Yıl içerisinde Android ve iOS cihazları için yayımlanması bekleniyor.
 

http://www.theverge.com/2016/3/14/11224330/samsung-waffle-social-network-app Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
Ne güzel isim koymuisunuz yahu ama yeter mi bilmem ,zira rakipleri fazla ve sağlam
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MadOtaku 3 yıl
Asus'un da ZenCircle diye bir girişimi vardı bu konuda ancak gördüğüm kadarı ile o da olmadı. Bu kadar küçük farklılıklar ile hiç bir sosyal medya fikri mülkünün Facebook'u geçebilmesi mümkün değil zannımca.
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MrFlackoJodye 3 yıl
Biz de CiKofte isimli bir tane kursak mi napsak
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