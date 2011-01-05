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Samsung'un yeni telefonu Infuse 4G detaylandı: 4.5-inç Super AMOLED Plus ekran, 1.2GHz işlemci

8 yıl
44,7b
1
45
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyasının en iyi telefonlarından birisi olarak gösterilen Galaxy S ile 10 milyondan fazla satış yapan Samsung, artan rekabet koşulları çerçevesinde vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yarın başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2011 öcesinde firma, AT&T için hazırladığı Infuse 4G isimli yeni nesil akıllı telefon modelini gösterdi.

Samsung Infuse 4G'nin en dikkat çekici özelliği, sahip olduğu ekranı zira cihazda 4.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekran kullanılıyor. Galaxy S'te kullanılan SuperAMOLED ekrandan farklı olarak Super AMOLED Plus'ın ciddi oranda (%50) daha fazla piksel, daha yüksek karşıtlık ve açık hava performansı sunduğu belirtiliyor.

Samsung Infuse 4G, sahip olduğu ekranın yanı sıra diğer özellikleriyle de ses getirecek gibi görünüyor. Yüksek işlem gücünü kontrol eden cihazda, 1.2GHz hızında çalışan Hummingbird işlemcisine yer veriliyor. 8MP çözünürlüğünde ana kamera ve 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun ilginç bir detayı daha var.

Her ne kadar telefon Infuse 4G olarak isimlendirilse de cihazda LTE yerine HSPA+ desteği sunulduğunu dabelirtelim. AT&T için hazırlanan Infuse 4G, tahmin edebileceğiniz üzere ilk olarak Amerika'da satışa sunulacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Infuse 4G'nin uluslararası piyasalar için hazırlanan bir başka versiyonun da olması bekleniyor.


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DH Misafiri 6 yıl
AT&T ne oluyo arkadaşlar
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1981se 6 yıl
türksel vodafone avea gibi amerikada bir operatör
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DH Misafiri 6 yıl
samsung wave 3 alıcam yurtdısı telefonda samsung appstore den bısey ındırılırmı bılmıyorum yanı yurtdısı telefonda appstore acılırmı
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1981se 7 yıl
bende alınca sim kartı görmüyodu bir şifre istiyordu aldıgım telefoncuyu aradım bir şifre gönderdi birkez girdim sorunsuz çalışıyor
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4everlast7 7 yıl
herkese iyi forumlar arkadaşlar.benim bir telefondan beklentim, film zevkini yaşatabilecek büyüklükte bir ekran ve zengin multimedya desteği(1080 p divx,xvid,mkv vs oynatabilme kapasitesi), flash tarayıcı ile web sitelerinde rahat gezinmek ve oyun oynamak...bu anlamda infuse 4g tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor sanırım. fakat kafamda soru işaretleri var bunlar;

1-yurtdışından bu telefonu getirsem 3g şebekesi üzerinden çalışır mı?
2-full hd 1080 p çözünürlükte video oynatr mı?
3-menüsü türkçeye çevrilebilir mi?
4-android 2.2 froyo olan versiyonu yükseltilebilir mi?

bu sorularımın cevabını verecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
iyi forumlar...
1 Yanıt Yanıtla
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imfisher 8 yıl
cihazin boyutu cok buyuk youtube daki videolarda galaxy s ve captivate cocuk gibi kaliyo :)
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sneakersnack 8 yıl
Bada lı die aldık wave i, herhalde samsung badayı çok iplemeyecek bundan sonra, baksanıza bu da android :(
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veleciraptor 8 yıl
Yakında bunlar 10" ekranı olan bir aleti de cep telefonu olarak bize yutturmaya çalışırlar. Nasılsa onlar standart budur deyip bize dayatıyorlar, biz de farkında olmadan çoktan kabullenmiş oluyoruz durumu. En basit örneği 16:10 ekranların yerini 16:9 ekranların alması. Film izlemek dışında 16:9 ekranın hiçbir albenisi yok. Kaldı ki çoğu film 2.35 olduğundan 16:9 bile işe yaramıyor. Ama üreticiler 16:9 ekranı daha ucuza mal ediyorlar.
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Al PaC 8 yıl
@Reason

Şu koyduğun ölçeklendirmeye kendin inandın mı doğru söyle?

Telfonun daha resmi boyutları neredeyse hiç bi yerde yok. Neye dayanarak bu şekilde ölçeklendirebiliyosun? iphone 4 ün uzunluğu 115.2mm. Infuse un sadece ekranı uzunlamasına 97.5mm. Yani arada 2cm bile yok. Sadece ekran...

4" lik Galaxy S ile böyleyken 4.5" lik Infuse ile nasıl aynı boyutta oluyor acaba?
gsmarena.com/...

Burda da preview ı var.
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Miller57 8 yıl
Ekranı çok küçük birde ön kamera olayını sevmedim. Ön kameranın flaşı yok :))
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Reason 8 yıl
Silindi...
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DH Misafiri 8 yıl
damn2u arkadaşıma katılıyorum :) durun hele bi gelsinde biz onu ele de sığdırırız cebede :) aslında bir firma bu batarya işine el atsa ve güçlendirse bataryayı feci para kırar :)
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artemes 8 yıl
Resimdeki telefon birebir ölçü olarak verilmemiş. Normal görüntüsünden daha büyük. Buna bakarak yorum yapmayın. Ben de Galaxy S kullanıcısıyım, ekran boyutu 4". İlk aldığımda büyük gelmişti gözüme. Şimdi alıştım, küçük bile geliyor. Bu telefonda öyle olacaktır. Alıştıktan sonra küçük gelecektir gözünüze, merak etmeyin. Ayrıca bu cihazlara telefon gözü ile bakmayın artık, bunlar bilgisayar konumuna geldiler. Konuşma yapmak, ara işlev durumuna düştü bu cihazlarda.
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ataberk36ex 8 yıl
pil hocam pil yarım günde cart diye yolda bırakır adamı bunlar pildede bişi yapmalılar artık
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Erasmus78 8 yıl
Haberi okuyan var mı aranızda?
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siyahtemas 8 yıl
Bence galaxy s optimum boyutlar da ve uzun süre yeterli gelir sahiplerine. Tabi yeni alacak olsaydım bunu tercih ederdim...
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orhan azeri 8 yıl
desire hd ilk ciktiginda her kes 4.3 inc cok buyuk demistiler zamanla bu da duzelir buna buyuk diyorsunuzda dell streakin 5 inclik telefonuna bakin . bir de arkadaslar galaxy s cozunurlugu 800:480 idi simdi 50% artigina ve ekran boyutu 0.5 inc artigina gore her kare inc basina kac pi dusuyor nasil hesablicaz bilgisi olan varmi?acaba iphonenin cozunurlugunden yuksekmi
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Firaristt 8 yıl
bu ne yaa daha Galaxy S imi alalı 1.5hafta oldu... ama şöyle bişey var Galaxy S bile dev gibiyken bu telefon(heralde telefon demeye şahit ister) ele avuca sığmaz 2 elle anca kullanılır... çok büyük olmuş.. Pek tutacağını sanmıyorum... hem pili yer bitirir hem çok büyük hemde görüntü olarak beğenmedim..
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agerte 8 yıl
Golf eldiveni almanın zamanı geldi artık..
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