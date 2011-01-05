Samsung'un yeni telefonu Infuse 4G detaylandı: 4.5-inç Super AMOLED Plus ekran, 1.2GHz işlemci

Android dünyasının en iyi telefonlarından birisi olarak gösterilen Galaxy S ile 10 milyondan fazla satış yapan Samsung, artan rekabet koşulları çerçevesinde vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yarın başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2011 öcesinde firma, AT&T için hazırladığı Infuse 4G isimli yeni nesil akıllı telefon modelini gösterdi.

Samsung Infuse 4G'nin en dikkat çekici özelliği, sahip olduğu ekranı zira cihazda 4.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekran kullanılıyor. Galaxy S'te kullanılan SuperAMOLED ekrandan farklı olarak Super AMOLED Plus'ın ciddi oranda (%50) daha fazla piksel, daha yüksek karşıtlık ve açık hava performansı sunduğu belirtiliyor.

Samsung Infuse 4G, sahip olduğu ekranın yanı sıra diğer özellikleriyle de ses getirecek gibi görünüyor. Yüksek işlem gücünü kontrol eden cihazda, 1.2GHz hızında çalışan Hummingbird işlemcisine yer veriliyor. 8MP çözünürlüğünde ana kamera ve 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun ilginç bir detayı daha var.

Her ne kadar telefon Infuse 4G olarak isimlendirilse de cihazda LTE yerine HSPA+ desteği sunulduğunu dabelirtelim. AT&T için hazırlanan Infuse 4G, tahmin edebileceğiniz üzere ilk olarak Amerika'da satışa sunulacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Infuse 4G'nin uluslararası piyasalar için hazırlanan bir başka versiyonun da olması bekleniyor.