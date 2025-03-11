Vivo V50 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Güçlü bir telefonla karşı karşıya olabiliriz!

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Vivo’nun yeni modeli olduğu düşünülen V50 Pro, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. V2504 model numarasıyla listelenen cihaz, güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor.

Geekbench test sonuçlarına göre, bu model MediaTek’in Dimensity 9300 Plus işlemcisiyle çalışıyor. 3.40 GHz hızındaki ana çekirdeği, cihazın üst segment performans sunacağını gösteriyor. 8 GB RAM ile desteklenen telefon, kutusundan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak. Performans testlerinde tek çekirdek skorunun 1178, çok çekirdek skorunun ise 4089 olduğu belirtiliyor.

Vivo’nun önceki modellerine bakıldığında, markanın Çin pazarına özel bazı cihazları küresel pazarda farklı isimlerle sunduğu biliniyor. Örneğin, V40 Pro ve V30 Pro, Çin’de S18 Pro ve S19 Pro adıyla tanıtılmıştı. Bu bağlamda, V50 Pro’nun da yakın zamanda piyasaya sürülen Vivo S20 Pro’nun global versiyonu olması muhtemel.

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Vivo S20 Pro’nun teknik özellikleri göz önüne alındığında, V50 Pro’nun 6.67 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Ön tarafta otomatik odaklamalı 50 megapiksel bir selfie kamerası yer alırken, arka tarafta OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı 50 megapiksel lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Cihazın 5.500 mAh kapasiteli bataryası, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabiliyor.

Henüz Vivo’dan resmi bir açıklama gelmese de, bu yeni modelin yakın zamanda duyurulması ve farklı pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. V50 Pro’nun tanıtım tarihi ve fiyatlandırmasıyla ilgili detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi olası.

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