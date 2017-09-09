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Samsung'yeni tableti Galaxy Tab A2 S ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un giriş seviyesine yönelik yeni tabletine ait fotoğraflar sızdırıldı. Galaxy Tab A2 S ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Sızdırılan yeni görüntülere bakılırsa, Samsung -daha çok çocuklara yönelik- giriş seviyesi bir tablet çıkarmak üzere. Ne yazık ki cihaz Samsung'un birkaç giyilebilir ürün duyurduğu son Unpacked etkinliğinde tanıtılmadı, bu nedenle muhtemelen sessizce piyasaya sürülecek.
Bütçe dostu tablet Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki varyantla geliyor. Her iki modelin de Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. Ancak gelecekte herhangi bir önemli güncelleme alacak gibi de görünmüyorlar.
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Galaxy Tab A2 S olarak adlandırılan yeni tablet, 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci, 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama alanı ile donatılmış durumda.
Samsung'yeni tableti Galaxy Tab A2 S ortaya çıktı
Cihazda 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ayrıca 5.000mAh kapasiteli pilden güç alan tabletin USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğunu da ekleyelim.
Samsung Galaxy Tab A2 S'in Avrupa'da 200 avro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. LTE modeli 100 avro daha pahalı olacak. Tabletin siyah ve altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacağı da belirtelim.

http://winfuture.de/news,99464.html Yorum Yaz
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drjacob 1 yıl
çerçevesiz tabletler ne zaman gelecek ?
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Android tablet kısmı çok sessiz, iPad ile rekabet edebilecek bir ürün çıkamıyor. Windows da kuvvetli geliyor, x86 mimarisiyle beraber, masaüstü uygulamalarını çalıştırabilecek tabletlerin daha çok albenisi var ki zaten iOS 11'le beraber Apple da iPad'i masaüstü bir durumu yaklaştırdı.
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Xloud 1 yıl
Tablet ve 16gb humm...
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BekirHan 1 yıl
Different product, same s...
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hidrojennn 1 yıl
yeni nesil tablet telefon artık 3 gb ramli olmalı.
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Bukalemun 1 yıl hidrojennn
hidrojennn
yeni nesil tablet telefon artık 3 gb ramli olmalı.

10.1" 2014 samsung var. Android sürüm 4.4.2 ( 5/6/7 desteği yok ) ram 3 GB
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