Samsung'yeni tableti Galaxy Tab A2 S ortaya çıktı

Sızdırılan yeni görüntülere bakılırsa, Samsung -daha çok çocuklara yönelik- giriş seviyesi bir tablet çıkarmak üzere. Ne yazık ki cihaz Samsung'un birkaç giyilebilir ürün duyurduğu son Unpacked etkinliğinde tanıtılmadı, bu nedenle muhtemelen sessizce piyasaya sürülecek.

Bütçe dostu tablet Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki varyantla geliyor. Her iki modelin de Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. Ancak gelecekte herhangi bir önemli güncelleme alacak gibi de görünmüyorlar.

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Galaxy Tab A2 S olarak adlandırılan yeni tablet, 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci, 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama alanı ile donatılmış durumda.

Cihazda 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ayrıca 5.000mAh kapasiteli pilden güç alan tabletin USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy Tab A2 S'in Avrupa'da 200 avro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. LTE modeli 100 avro daha pahalı olacak. Tabletin siyah ve altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacağı da belirtelim.

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