WhatsApp'a iki yeni özellik geldi

Bir milyardan fazla kullanıcısı olan popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe daha da donanımlı hale gelmeye devam ediyor. Facebook'un bünyesinde yer alan platform, Android ve iOS kullanıcılarına resim içinde resim (pip) desteği ve durum güncellemesine sadece metin yazabilme seçeneği olmak üzere iki yeni özellik sundu.

Ayrıca Bkz.

"Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor"

Resim içinde resim (picture in picture) olarak adlandırılan ilk özellik, kullanıcıların görüntülü arama penceresini küçülterek, akıllı telefonlarıyla başka işlemler yapabilmelerine olanak sağlıyor. Yani bu sayede WhatsApp kullanıcıları görüntülü aramayı kapatmadan telefonlarını istedikleri gibi kullanmaya devam edebiliyorlar. Sadece Android 8.0 ver üzeri sürümlerde kullanılabilen bu özellikle birlikte görüntülü arama penceresini yeniden boyutlandırmak ve ekranın herhangi bir yerine taşıyabilmek mümkün hale geldi.

İkinci özellik, kullanıcıların durumlarına yalnızca metin güncellemeleri gönderebilmelerini sağlıyor. Daha önce durum güncellemesinde sadece fotoğraf ve videolar kullanabiliyordu. WhatsApp'ın yeni sürümünde ise (Android'de v2.17.323, iOS'ta 2.17.52) durum sekmesindeki kurşun kalem simgesine dokunup, paylaşmak istediğiniz metni yazarak bir arka plan rengi belirleyebiliyorsunuz. Böylece yazmış olduğunuz metin 24 saat boyunca görünür kalıyor.