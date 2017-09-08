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WhatsApp'a iki yeni özellik geldi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın beta sürümünde test edilen iki yeni özellik tüm cihazlara geldi. Artık resim içinde resim modunu kullanmak ve metin şeklinde durum güncellemesi yapmak mümkün.
1 yıl
17,6b
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22
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir milyardan fazla kullanıcısı olan popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe daha da donanımlı hale gelmeye devam ediyor. Facebook'un bünyesinde yer alan platform, Android ve iOS kullanıcılarına resim içinde resim (pip) desteği ve durum güncellemesine sadece metin yazabilme seçeneği olmak üzere iki yeni özellik sundu.
Ayrıca Bkz. "Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor"
Resim içinde resim (picture in picture) olarak adlandırılan ilk özellik, kullanıcıların görüntülü arama penceresini küçülterek, akıllı telefonlarıyla başka işlemler yapabilmelerine olanak sağlıyor. Yani bu sayede WhatsApp kullanıcıları görüntülü aramayı kapatmadan telefonlarını istedikleri gibi kullanmaya devam edebiliyorlar. Sadece Android 8.0 ver üzeri sürümlerde kullanılabilen bu özellikle birlikte görüntülü arama penceresini yeniden boyutlandırmak ve ekranın herhangi bir yerine taşıyabilmek mümkün hale geldi.
İkinci özellik, kullanıcıların durumlarına yalnızca metin güncellemeleri gönderebilmelerini sağlıyor. Daha önce durum güncellemesinde sadece fotoğraf ve videolar kullanabiliyordu. WhatsApp'ın yeni sürümünde ise (Android'de v2.17.323, iOS'ta 2.17.52) durum sekmesindeki kurşun kalem simgesine dokunup, paylaşmak istediğiniz metni yazarak bir arka plan rengi belirleyebiliyorsunuz. Böylece yazmış olduğunuz metin 24 saat boyunca görünür kalıyor.

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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Android 8.0 üzeri demek... Bayağı iyiymiş... 5-10 kişi kullanır artık
2 Yanıt Yanıtla +59
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Jül Sezar 1 yıl ozmenakif
ozmenakif
Android 8.0 üzeri demek... Bayağı iyiymiş... 5-10 kişi kullanır artık

Android kullanmak geriden takip etmektir, beklemektir, o geldiginde ise guncelligini kaybetmek demektir

Cabuk o 5-10 nexuscu gelmeden
ozmenakifAndroid 8.0 üzeri demek... Bayağı iyiymiş... 5-10 kişi kullanır artıkAndroid kullanmak geriden takip etmektir, bekleme...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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aalpaa 1 yıl
Çok büyük gelişme bravo
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Swonz 1 yıl
Gereksiz yenilikler
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smnckgzr 1 yıl
Bence böyle başarılı uygulamalara sürekli olarak küçük yenilikler getirmek çok gereksiz. Ayrıca çok küçük bir kesimin kullanabileceği özellikleri getirmemek lazım ancak google'la olan gizli anlaşmalardan dolayı insanları zorla yeni cihaza itmek için de olabilir.
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El Prezidente 1 yıl
sene oldu nerdeyse 2018.. hala yutuba arka planda da çalabilme özelliğinin gelmesini bekliyorum ben..
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ctrl-alt-delete 1 yıl El Prezidente
Adamlar ücretli sundukları bir hizmeti neden ücret ödemeyen kullanıcılara versinler ki? Öder kullanırım diyorsanız, YouTube Red abonesi olma yazıp Google'dan çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
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A.N.E.Y.H. 1 yıl
Sırada ne var?
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mehmedfurkan9 1 yıl
Iphone SE kullanıyorum bu özellik whatsappa geleli çok oldu ama henüz kullanmadım
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kartal172 1 yıl
Mesaj geri alma özelliği halen gelmedi sanırım?
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wustti 1 yıl
note 2 kullanıyorum hala 4.4.2 bu numaralarla telefon satacaklarını mı düşünüyorlar. alsam bile samsung almam artık xiaomi mi mix serisi akıyor. fiyatı düşünce mi mix 2 patlatırım 5 6 sene kullanırım. güncelleme vermemeye devam etsinler.
bu tür destekler gelmeyecekse neden fazladan para verip marka alayım?
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drjacob 1 yıl
metin özelliği sabah bana gelmiş.
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Froncois 1 yıl
telegramda youtube linki açtığınızda videoyu arka ekran bağımsız oynatıyor. bende Android 6 var ve bu dediğimi yapıyor. Peki bu nasıl oluyor o halde?
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