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Samuray kılıcını ustalıkla kullanabilen robot: Motoman-MH24

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Samuray kılıcını ustalıkla kullanabilen robot: Motoman-MH24
Son dönemlerde robot teknolojileri oldukça popüler hale gelmiş durumda. Yaskawa Electric şirketi de kısa bir süre önce, geliştirdiği ilginç bir robotun videosunu yayınladı. Samuray kılıcını ustalıkla kullanmasıyla dikkat çeken Motoman-MH24 adındaki robot şirketin 100. yıl dönümü için özel olarak geliştirilmiş durumda.
5 kez dünya rekoru kırmış ünlü kılıç ustası Isao Machii'den eğitim alan robot yayınlanan videoda da ünlü kılıç ustasına karşı yarışıyor. İlk olarak Isao Machii'nin hareketleri 3 boyutlu olarak kayıt altına alınırken, daha sonra bazı hassasiyet düzenlemeleri yapılarak Motoman-MH24'e aktarılmış. Bu işlem sonucunda ise ortaya robotun yatay bir fasulye bitkisini dahi kesebileceği kadar etkileyici bir sonuç ortaya çıkmış durumda.

Motoman-MH24'in kılıç ustası Isao Machii ile karşılaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Piêr Dé Sans 4 yıl en beğenilen mehmet4428
Amaç estetik olması değil zaten. Robotun kabiliyetini göstermek.
Kılıç gibi hız ve teknik gerektiren bir işi neredeyse kusursuz ve oldukça seri şekilde yapabiliyor. Bu tür endüstriyel robotlar bu denli seri hareket edemiyor. Robot neredeyse bir kılıç ustası kadar seri ve keskin hareketler yapabilmiş.

Kutlamak lazım.
Amaç estetik olması değil zaten. Robotun kabiliyetini göstermek.Kılıç gibi hız ve teknik gerektiren bir işi neredeyse kusursuz ve oldukça seri şekilde ya...
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grid2 4 yıl
Hedefin yerini vb. şeyleri robotun kendisi algılasa çok daha etkileyici olur. Ama böylede çok yetenekli tabii :)
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aycibin 4 yıl
maksat hızlı ve keskin hareket yapabilmesi.bunu fabrika üretim bandına uyarlayınca çok hassas üretimleri çok daha hızlı yapmak anlamına geliyor.burada kanıtlamak istenen şey kılıç ustalığı değil yani.
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Virtual Reality 4 yıl
Çok iyi
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doctor_bey 4 yıl
Ödev yapan robot yapın.
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Mr light 4 yıl
Adamdaki dayanıklılığa bak durmadan 1000 tane kılıç salladı
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aspirin_00 4 yıl
buradaki amaç robot kolun içerisindeki motorun seri şekilde haraketetmesi son dkk lardaki kıyaslama saçma geldi insanın dayanma gücü ile robot alakasız oldu ama baştaki seri haraketler motoryapısının ne kadariyi oldugunu gösteriyor.. sinekten hızlı mukavemete sahip motorlar çıkınca bunun nedenli yavaş olduğunu anlayacağız..
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Akstrev 4 yıl
Düşünsenize, günün birinde bu robotların elinde kılıçların olduğunu. Ne derece kötü. Sınırsız sayılmasa da, insan gücünü aşan büyük bir güç ile kılıç salladığını düşünün. Kılıç ustası olsanız dahi, sallanan kılcı karşılamanız mümkün değil. hatta yönünü bile saptıramazsınız. Direkt kafanızı ve gövdenizi ortadan keser. Bu adam bu projeye katılmış ya, hayatının salaklığını yapmış. Günün birinde bu robotlar, bazı şerefsiz insanlar tarafından kullanılmaya başlanınca onu, bizi ve siyonist olmayan herkesi kesmeye başlayınca görürüm onu.
Robot teknolojisi çok tehlikeli. Özellikle, günümüz dünyasının büyük güç odaklarının siyonistler olduğunu düşününce kat ve kat tehlikesi artıyor. Bu adamlar bu robotları boşa geliştirmiyorlar. Senin benim hayrıma değil.
Adamların tek bir amacı var. Olası bir savaşta insana duyulan gerekliliği yok eetmek. Sorgulamadan kesen biçen robotlar yapmak.
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vahsisalata 4 yıl
youtube.com/...
bu daha çok etkileyici gelmişti bana
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swat882 4 yıl vahsisalata
vahsisalata

youtube.com/...
bu daha çok etkileyici gelmişti bana

türkün ne işi var orada
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
teknoloji nere gidiyor
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mehmet4428 4 yıl
Yeterince hızlı ve esnek değil ama çok iyi olmuş.
Robot sadece sonuca ulaşırken insan ise sonuca ulaşırken çözüm yolu arıyor yani robot tek düze gidiyor ama insanın yaptığı daha estetik oluyor, finalde parçalardan anlaşılıyor.
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Piêr Dé Sans 4 yıl mehmet4428
Amaç estetik olması değil zaten. Robotun kabiliyetini göstermek.
Kılıç gibi hız ve teknik gerektiren bir işi neredeyse kusursuz ve oldukça seri şekilde yapabiliyor. Bu tür endüstriyel robotlar bu denli seri hareket edemiyor. Robot neredeyse bir kılıç ustası kadar seri ve keskin hareketler yapabilmiş.

Kutlamak lazım.
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