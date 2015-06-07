Samuray kılıcını ustalıkla kullanabilen robot: Motoman-MH24

Son dönemlerde robot teknolojileri oldukça popüler hale gelmiş durumda. Yaskawa Electric şirketi de kısa bir süre önce, geliştirdiği ilginç bir robotun videosunu yayınladı. Samuray kılıcını ustalıkla kullanmasıyla dikkat çeken Motoman-MH24 adındaki robot şirketin 100. yıl dönümü için özel olarak geliştirilmiş durumda.

Motoman-MH24'in kılıç ustası Isao Machii ile karşılaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

5 kez dünya rekoru kırmış ünlü kılıç ustası Isao Machii'den eğitim alan robot yayınlanan videoda da ünlü kılıç ustasına karşı yarışıyor. İlk olarak Isao Machii'nin hareketleri 3 boyutlu olarak kayıt altına alınırken, daha sonra bazı hassasiyet düzenlemeleri yapılarak Motoman-MH24'e aktarılmış. Bu işlem sonucunda ise ortaya robotun yatay bir fasulye bitkisini dahi kesebileceği kadar etkileyici bir sonuç ortaya çıkmış durumda.