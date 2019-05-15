Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı

Büyük bir teknolojik gelişme olsa da yüz tanıma sistemleri tüm dünyada tartışılan bir konu. Bununla ilgili son gelişme ise San Francisco'dan geldi. Şehirde artık yüz tanıma teknolojisi kullanılmayacak
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,7b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yüz tanıma teknolojisi günümüz için büyük bir teknolojik gelişme olsa da, kullanımı konusunda tartışmaya açık bir konu. Zira birçok ülkede insanların mahremiyetlerine müdahale olduğu gerekçesi ile kullanımına sıcak bakılmıyor. Bununla ilgili son gelişme ise San Francisco'da yaşandı.

Kamusal alanlarda kullanılamayacak

Geçtiğimiz ay San Francisco şehri, yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasının yasaklanması fikrinden vazgeçmişti. Ancak yeni bir habere göre şehir şimdi bu kararını değiştirerek, yüz tanıma sistemleri hakkında radikal bir karara imza attı. San Francisco, dünyadaki teknoloji dostu ve teknoloji meraklısı şehirlerden biri olarak bilinmesine rağmen, yüz tanıma teknolojisinin kamusal alanlarda kullanımını yasaklamaya karar verdi.
Yeni kural yürürlüğe girdiğinde (yaklaşık bir ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor), San Francisco Polis Departmanı da dahil olmak üzere şehrin 53 departmanı tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasını yasaklanacak. San Francisco Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapan Aaron Peskin ise konuyla ilgili olarak: "Hepimiz iyi polisliği destekliyoruz, ancak hiçbirimiz bir polis devletinde yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu karar şehirde yüz tanıma teknolojisinin öldüğü anlamına gelmiyor. Kişiler veya işletmeler istedikleri takdirde bu teknolojiyi kullanma hakkına sahipler.

https://edition.cnn.com/2019/05/14/tech/san-francisco-facial-recognition-ban/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
teknokaptan 3 hf. en beğenilen
Bu sistemi Amerika’da değil afkanistan ve Suriye’de kullanın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
ciddi misin?
senin evinin önüne döşesinler istersen. amerikanın buna da hakkı vardır zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 3 hf.
Yersen yasaklandı tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 hf.
CIA buna tebessümle gülücük attı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 hf.
insanların yüzünün taranıp taranmaması hakkında oluru alınmadan, bu teknolojinin sokaktan geçen herkes üzerinde kullanılması tamamen hak ihlalidir. Haberin sonunda yer alan kişiler ve işletmeler kullanabilir ibaresi, büyük tazminat davalarına konu olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 3 hf.
yasağın bir sorunu çözdüğünü görmedim şimdiye kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 hf. en beğenilen
Bu sistemi Amerika’da değil afkanistan ve Suriye’de kullanın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor 3 hf. Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda 3 hf. Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak 3 hf. Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek 3 hf. Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi 3 hf. Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak 3 hf. Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı 3 hf. Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu 3 hf. Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı 3 hf. Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi" 3 hf. Google, tüm seyahat araçlarını Geziler web sitesi altında birleştirdi 3 hf. HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu 3 hf. Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR) 3 hf. Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi 3 hf. OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran 3 hf. Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı 3 hf. Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4 3 hf. Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı 3 hf. PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı Sonraki Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim