San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı

Yüz tanıma teknolojisi günümüz için büyük bir teknolojik gelişme olsa da, kullanımı konusunda tartışmaya açık bir konu. Zira birçok ülkede insanların mahremiyetlerine müdahale olduğu gerekçesi ile kullanımına sıcak bakılmıyor. Bununla ilgili son gelişme ise San Francisco'da yaşandı.

Kamusal alanlarda kullanılamayacak

Geçtiğimiz ay San Francisco şehri, yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasının yasaklanması fikrinden vazgeçmişti. Ancak yeni bir habere göre şehir şimdi bu kararını değiştirerek, yüz tanıma sistemleri hakkında radikal bir karara imza attı. San Francisco, dünyadaki teknoloji dostu ve teknoloji meraklısı şehirlerden biri olarak bilinmesine rağmen, yüz tanıma teknolojisinin kamusal alanlarda kullanımını yasaklamaya karar verdi.

https://edition.cnn.com/2019/05/14/tech/san-francisco-facial-recognition-ban/index.html

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Yeni kuralgirdiğinde (yaklaşık bir ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor),da dahil olmak üzere şehrintarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasını. San Francisco Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapanise konuyla ilgili olarak: "Hepimiz iyi polisliği destekliyoruz, ancak hiçbirimiz bir polis devletinde yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu karar şehirde yüz tanıma teknolojisininanlamına gelmiyor. Kişiler veya işletmelerbu teknolojiyi kullanma hakkına sahipler.