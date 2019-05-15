San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı

Teknoloji Editörü
Yüz tanıma teknolojisi günümüz için büyük bir teknolojik gelişme olsa da, kullanımı konusunda tartışmaya açık bir konu. Zira birçok ülkede insanların mahremiyetlerine müdahale olduğu gerekçesi ile kullanımına sıcak bakılmıyor. Bununla ilgili son gelişme ise San Francisco'da yaşandı.
Kamusal alanlarda kullanılamayacak
Geçtiğimiz ay San Francisco şehri, yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasının yasaklanması fikrinden vazgeçmişti. Ancak yeni bir habere göre şehir şimdi bu kararını değiştirerek, yüz tanıma sistemleri hakkında radikal bir karara imza attı. San Francisco, dünyadaki teknoloji dostu ve teknoloji meraklısı şehirlerden biri olarak bilinmesine rağmen, yüz tanıma teknolojisinin kamusal alanlarda kullanımını yasaklamaya karar verdi.Yeni kural yürürlüğe girdiğinde (yaklaşık bir ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor), San Francisco Polis Departmanı da dahil olmak üzere şehrin 53 departmanı tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasını yasaklanacak. San Francisco Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapan Aaron Peskin ise konuyla ilgili olarak: "Hepimiz iyi polisliği destekliyoruz, ancak hiçbirimiz bir polis devletinde yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu karar şehirde yüz tanıma teknolojisinin öldüğü anlamına gelmiyor. Kişiler veya işletmeler istedikleri takdirde bu teknolojiyi kullanma hakkına sahipler.
https://edition.cnn.com/2019/05/14/tech/san-francisco-facial-recognition-ban/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
senin evinin önüne döşesinler istersen. amerikanın buna da hakkı vardır zaten.