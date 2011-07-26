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SanDisk, Ultra serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk son kullanıcılar için hazırladığı Ultra serisi SSD depolama sürücülerini satışa sundu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni sürücüler modeline göre 60GB, 120GB veya 240GB depolama kapasitesi sunuyorlar.
SanDisk tarafından açıklanan bilgilere göre okuma hızları 280MB/saniye, yazma hızları ise 270MB/saniye düzeyinde olan sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1 milyon saat. SanDisk'in ürün pazarlamasından sorumlu yöneticisi Kent Perry Ultra serisiyle ilgili açıklamasında, "Yeni SSD sürücümüz, hard diskler ile kıyaslandığında daha mükemmel hız ve güvenilirliği düşük maliyet seviyesinde sunuyor." dedi.
SanDisk'in yeni SSD'lerinin fiyatları 60GB kapasiteli model için 129.99$, 120GB kapasiteli model için 219.99$ ve 240GB kapasiteli model için 449.99$ olarak ifade edilirken, 120GB'lık modelin 179.99$ seviyesinden bulunabildiği de belirtiliyor. 

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OverClocK1ng 8 yıl
Bence fazla. Türkiye'de ürünlerin daha pahalı olduğunu herkes bilir.
Buna rağmen Teknobiyotik'te 60Gb Team Xtreem S1 285Mb/Sn. okuma 275Mb/Sn yazma hızlı ve 2.5" i 3.5" dönüştürücüsüyle 134$ a satılıyorsa 130$ yurtdışı fiyatı için bence çoook pahalıdır bile.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ucuz değilmiş. Zaten Sata3 ler müthiş hız sunarken bu kadar çok para verip almak isteyen adam da performans için alacaktır ve Sata3 leri tercih edecektir. Çok gereksiz bir üretim olmuş...
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Arranger. 8 yıl
1000Mb/s yazma hızları sunmadığı için, sata III olması gereksiz olurdu bence. Olsa iyi olurdu o ayrı.
60Gb ve 280mb/s yazma hızlarına göre 130$ bence fazla değil.
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