SanDisk, Ultra serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

SanDisk son kullanıcılar için hazırladığı Ultra serisi SSD depolama sürücülerini satışa sundu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni sürücüler modeline göre 60GB, 120GB veya 240GB depolama kapasitesi sunuyorlar.

SanDisk tarafından açıklanan bilgilere göre okuma hızları 280MB/saniye, yazma hızları ise 270MB/saniye düzeyinde olan sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1 milyon saat. SanDisk'in ürün pazarlamasından sorumlu yöneticisi Kent Perry Ultra serisiyle ilgili açıklamasında, "Yeni SSD sürücümüz, hard diskler ile kıyaslandığında daha mükemmel hız ve güvenilirliği düşük maliyet seviyesinde sunuyor." dedi.

SanDisk'in yeni SSD'lerinin fiyatları 60GB kapasiteli model için 129.99$, 120GB kapasiteli model için 219.99$ ve 240GB kapasiteli model için 449.99$ olarak ifade edilirken, 120GB'lık modelin 179.99$ seviyesinden bulunabildiği de belirtiliyor.