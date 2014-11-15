SanDisk'ten hem iOS cihazları hem bilgisayar için çift taraflı flash bellek





Genelde hem mobil hem masaüstü cihazlarla kullanılabilen çift taraflı flash belleklerin Android cihazları için geliştirildiğini görüyoruz. Ancak iOS cihazları için de yavaş yavaş artan bir sayı mevcut.





Leef iBridge modelinin ardından SanDisk de iXpand Flash Drive adı altında çift taraflı iOS flash bellek ürünleri sunmaya başladı. Seride 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli ürünler yer alıyor.





iOS 7 ve iOS 8 sürümleri ile uyumlu olan ürün cihaza takıldığında iXpand uygulaması sayesinde galerideki tüm içerikleri ve rehberi otomatik olarak yedekleyebiliyor. USB 2.0 üzerinden de bu yedekleri bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Ayrıca bellekteki video dosyalarını da iOS cihazınızdan herhangi bir dönüştürmeye gerek olmadan izleyebiliyorsunuz.





Ürün standart flash belleklerden biraz daha büyük boyutlara sahip. Lightning ucu katlanır şekilde imal edilmiş ve ihtiyaç durumunda açılıp kapatılabiliyor. Ürün 16GB versiyonu 60$, 32GB versiyonu 80$ ve 64GB versiyonu 120$ olacak şekilde satışa sunulmuş durumda.

http://www.sandisk.com/products/mobile/ixpand/