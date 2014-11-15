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SanDisk'ten hem iOS cihazları hem bilgisayar için çift taraflı flash bellek

4 yıl
6,3b
1
18
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk'ten hem iOS cihazları hem bilgisayar için çift taraflı flash bellek

Genelde hem mobil hem masaüstü cihazlarla kullanılabilen çift taraflı flash belleklerin Android cihazları için geliştirildiğini görüyoruz. Ancak iOS cihazları için de yavaş yavaş artan bir sayı mevcut. 

Leef iBridge modelinin ardından SanDisk de iXpand Flash Drive adı altında çift taraflı iOS flash bellek ürünleri sunmaya başladı. Seride 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli ürünler yer alıyor. 

iOS 7 ve iOS 8 sürümleri ile uyumlu olan ürün cihaza takıldığında iXpand uygulaması sayesinde galerideki tüm içerikleri ve rehberi otomatik olarak yedekleyebiliyor. USB 2.0 üzerinden de bu yedekleri bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Ayrıca bellekteki video dosyalarını da iOS cihazınızdan herhangi bir dönüştürmeye gerek olmadan izleyebiliyorsunuz. 

Ürün standart flash belleklerden biraz daha büyük boyutlara sahip. Lightning ucu katlanır şekilde imal edilmiş ve ihtiyaç durumunda açılıp kapatılabiliyor. Ürün 16GB versiyonu 60$, 32GB versiyonu 80$ ve 64GB versiyonu 120$ olacak şekilde satışa sunulmuş durumda. 

http://www.sandisk.com/products/mobile/ixpand/ Yorum Yaz
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veyiss_18 4 yıl
16 gb 50 60 tl olsa tamam da fiyat cok hemde aşırı cok
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ø 4 yıl
Konuyu 16 gb iphone 6 plus alan arkadaşıma gösterecektim fiyatı görünce çekindim. Fiyat bence normal değil.
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Parallel Killer 4 yıl
dev gibi bi şey bu nedir ya
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YEY 4 yıl
OTG Mini Usb için olanı 20 dolar bu 60 dolar.. İşte Apple kullanıcılarının kaderi bu
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mrxtsoguz17 4 yıl
hoam video incelemesi varsa pls
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87erhan87 4 yıl
muzik we resim aktarimi baska hicbiseye gerek kalmadan oluyomu yani ?
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Jül Sezar 4 yıl 87erhan87
87erhan87
muzik we resim aktarimi baska hicbiseye gerek kalmadan oluyomu yani ?

Ben videoyu merak ediyorum
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mateacher 4 yıl
bu fiyatlari verecek olan zaten bir ust kapasiteyi alir. 16 gb alan biri madem cebinde o kadar parasi var 64 alir bakar keyfine ayni sekilde 64 luk iphone u olan biri 64 lik bellek alacagina gider 100$ a 128 gb lik alir
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307kd 4 yıl
Apple i üreticiler standartların dışına çıkma konusunda cezalandıracaklarına ödüllendiriyorlar. Bütün telefonlar micro usb bunların her cihazında ayrı bir kablo. Kullanıcıya eziyet yaw. Butür şeylerin standart olması iyi bir konfor sağlıyor. Şarj ederken dışarıda yok ince yok kalın yok şu marka derdi yok, şarj aleti var mı diyorsun varsa sorun kalmıyor..
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Zordion 4 yıl 307kd
malatyaspor
Apple i üreticiler standartların dışına çıkma konusunda cezalandıracaklarına ödüllendiriyorlar. Bütün telefonlar micro usb bunların her cihazında ayrı bir kablo. Kullanıcıya eziyet yaw. Butür şeylerin standart olması iyi bir konfor sağlıyor. Şarj ederken dışarıda yok ince yok kalın yok şu marka derdi yok, şarj aleti var mı diyorsun varsa sorun kalmıyor..

Apple'i cezalandirmalari gerektigini soyledigin sirketleri Apple 10 kez satin alir kendi uretir.
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cabriolet1981 4 yıl
Pahalı.
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Umutcan 4 yıl
Sandisk gayet uygun fiyatlı bellek üretiyor genel olarak, fakat ios için çıkarınca fiyatı hemen 10 katı çekmiş. Flash bellek altı üstü, ios kullanıcılarını yolunacak kaz niyetine görüyorlar herhalde tüm firmalar.
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VR_27 4 yıl
60$ veren 100$ daga verip dahili Hafıza olarak alır zaten.
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MrKemal17 4 yıl
Fiyatlar yine klasik ios fiyatları.

Telefon büyüklüğünde flash bellek mi olur.
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Çevre Birimleri, ixpand flash drive ve sandisk
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