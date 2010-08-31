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SanDisk'ten yeni medya oynatıcısı: SanSa Fuze+

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
4
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen SanDisk, SanSa Fuze+ isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu. Kırmızı, Beyaz, Siyah, Mavi ve Mor olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olan medya oynatıcısı 2.4-inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana sahip. Üç farklı (4GB, 8GB ve 16GB) kapasite alternatifine sahip olan SanSa Fuze+, daha fazla depolama alanı için microSD(HC) kart desteği de sunuyor. Kapasitif dokunmatik kontrol butonları ile donatılan taşınabilir medya oynatıcısı, yaygın olarak kullanılan pek çok medya formatını da desteklemekte. SanDisk'ten yapılan açıklamaya göre SanSa Fuze+,

Ses: MP3, WMA, WAV, AAC/M4A, FLAC, Ogg, Audible, Secure WMA, Podcasts
Video: H.264, MPEG-4, WMV, Flip Video
Resim: JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG

formatlarını desteklemekte. Daha fazlasını isteyenler için Dijital FM radyoya sahip olan medya oynatıcısı, bilgisayar bağlantısını ise USB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Müzik çalar olarak kullanıldığında 24 saate kadar pil ömrü sunabilen SanDisk SanSa Fuze+, kapasitesine göre 79$, 89$ ve 119$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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Batuist 9 yıl
Bu markanın mp3 çalarlarıda hep tasarım harikası oluyorlar.. tamam ucuz olabilirsin ama biraz daha şekilli olamayacağın anlamına gelmez bu..
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lafebesi 9 yıl
clipe göre sesi nasıl acaba?
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