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Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin

Sanal gerçeklik görsel dünyamızı sarmalarken, popüler bağış platformu Kickstarter'da destek armaya başlayan Teslasuit vücudumuza odaklanıyor. Cihaz ile sanal gerçekliğin hissiyatı artıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin

Sanal gerçeklik, kişilere şimdiye kadar olduğundan çok daha etkileyici bir oyun ve medya deneyimi vaadediyor. CES 2016'nın yoğun gündemi arasında Kickstarter'da destek aramaya başlayan Teslasuit ise sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedilebilir hale getiriyor.
Komple bir kıyafet olarak hazırlanan Teslasuit, Prodigy ve Pioneer olmak üzere iki farklı versiyondan oluşuyor. Gelişmiş sürüm bünyesinde 52 sensör ve ısı sistemi taşırken, normal sürümde ise sadece 16 adet sensör bulunuyor. Bu sensörler kıyafet içerisindeki merkezi işlem birimiyle iletişim halinde çalışma gösteriyor ve sanal gerçeklik dünyasının tüm vücutta fiziksel olarak hissedilmesine imkan tanıyor. Bu kaslara gönderilen sinyaller ile yerine getiriliyor, ısı sistemi ise sanal ortamın ısıl durumunu soğuk ya da sıcak kıyafet içerisine aktarıyor.
Bu noktada sanal gerçeklik oyunları (Örneğin oyunda vurulursanız, kurşunun geldiği yerdeki kas uyarılıyor) için çok ilginç bir deneyim sunabildiği belirtilen Teslasuit'in, aynı zamanda egzersiz ve sağlık gibi konularda da kasları elektriksel olarak destekleyebileceği söylenenler arasında yer alıyor. Sanal gerçeklik başlıkları ve bilgisayarlar ile kablosuz olarak bağlantıda kalabilen ürün, geliştirici Tesla Studios'a göre rahatlıkla giyilebiliyor ve hepsinden önemlisi yıkanabiliyor.

Kickstarter'da hayata geçebilmek ve farklı amaçlar için geliştiricilere açılabilmek için 250 bin pound toplamayı hedefleyen Teslasuit henüz yolun başında bulunuyor. Yapılacak en az 300 pound bağış ile elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.trustedreviews.com/news/teslasuit-is-a-virtual-reality-suit-complete-with-haptic-feedback?source=rss Yorum Yaz
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Baytar99 3 yıl
Jakuzi Ekspres filmi gerçek oluyor :OO hahaha :DD
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ozbey08 3 yıl
yani sanal olarak biriyle sevişebilecek miyiz? sanal olarak sevişme imkanı sunan alet yapsınlar Türkiye gibi ülkelerde peynir ekmek gibi satılır. bu fikrin patentini mi alsam
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N. Chomsky 3 yıl

Tüm vücut değildir o.
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