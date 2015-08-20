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Sanal gerçeklik Maria Sharapova'yla tenis maçı yapmanıza imkan veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik Maria Sharapova'yla tenis maçı yapmanıza imkan veriyor
Teknoloji geliştikçe hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Ancak kıyamet senaryolarını bir kenara bırakırsak bu teknolojiler çoğu zaman ilginç deneyimler sunabiliyor. Son zamanların gözde teknolojisi "sanal gerçeklik" de bu konuda önemli bir kilometre taşı oldu. 
Sanal gerçeklik bu kez ise Maria Sharapova'yla tenis maçı yapmanıza imkan verecek. Şimdilik sadece ABD'de uygulanacak bu yeni uygulama için Grand Slam turnuva alanında 3 VR istasyonu kurulmuş durumda. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğününün kullanılacağı bu alanlara sadece turnuva biletlerini satın alacak izleyiciler girebilecekler.
Alana girecek şanslı kişiler ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'nın 160 km/saate ulaşan servislerini karşılamaya çalışacak. California VR stüdyolarında 9 saatte hazırlanan bu demo ilerleyen günlerde teknolojinin bize neler sağlayabileceği hakkında da ipucu veriyor. Konserleri en önden takip etmek, futbol maçlarını sahanın içerisinden izlemek veya basketbol maçlarını yedek klübesinde oturarak takip etmek sanal gerçeklik ile birlikte hayal olmaktan çıkmış durumda.

http://www.engadget.com/2015/08/19/us-open-exhibit-pits-you-against-maria-sharapova-in-vr/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EzoBride 4 yıl
Şu fiziğe şu güzelliğe bak yav. Seni yeerim. VR bahane Maria efsane abi

Edit: Yalnız bu teknolojinin pahalı olmasına göz yummamız lazım. Şurda ki çalışma temposuna, aletlere bak arkadaş ne makinalarla çalışıyorlar

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kadirirdem 4 yıl
sanal gözlük bahane maria şahane. :D yapmak isterdim açıkcası
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turkprince 4 yıl
Oha Dakida 8.42 adamlar hala xp kullanıyor :)
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Morphinz 4 yıl
Adamlardaki teknolojiye bak ya.. Çok gerideyiz çoook...
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DH Misafiri 4 yıl
Bizimkiler ne yapardı :)
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selahattın ısık 4 yıl
tenis bahana maria şahane....
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