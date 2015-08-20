Sanal gerçeklik Maria Sharapova'yla tenis maçı yapmanıza imkan veriyor

Teknoloji geliştikçe hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Ancak kıyamet senaryolarını bir kenara bırakırsak bu teknolojiler çoğu zaman ilginç deneyimler sunabiliyor. Son zamanların gözde teknolojisi "sanal gerçeklik" de bu konuda önemli bir kilometre taşı oldu.

Sanal gerçeklik bu kez ise Maria Sharapova'yla tenis maçı yapmanıza imkan verecek. Şimdilik sadece ABD'de uygulanacak bu yeni uygulama için Grand Slam turnuva alanında 3 VR istasyonu kurulmuş durumda. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğününün kullanılacağı bu alanlara sadece turnuva biletlerini satın alacak izleyiciler girebilecekler.

Alana girecek şanslı kişiler ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'nın 160 km/saate ulaşan servislerini karşılamaya çalışacak. California VR stüdyolarında 9 saatte hazırlanan bu demo ilerleyen günlerde teknolojinin bize neler sağlayabileceği hakkında da ipucu veriyor. Konserleri en önden takip etmek, futbol maçlarını sahanın içerisinden izlemek veya basketbol maçlarını yedek klübesinde oturarak takip etmek sanal gerçeklik ile birlikte hayal olmaktan çıkmış durumda.

http://www.engadget.com/2015/08/19/us-open-exhibit-pits-you-against-maria-sharapova-in-vr/