Sanal gerçeklik başlıklarının Kinetozis sorunu için ilginç çözüm: Sanal burun

Haber Editörü
Son dönemin en çok merak uyandıran teknolojik yeniliklerinden olan sanal gerçeklik başlıkları, daha önce de detaylarına değindiğimiz üzere uzun süre kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu kinetozis (Motion Sickness) isimli bir sağlık problemi ortaya çıkartıyorlar. Halk arasında araç tutması olarak da adlandırılan bu sorun, sanal gerçeklik gözlüklerinin baş dönmesi, benizin solması, soğuk terleme, mide bulantısı ve kusma dahi yapmasına neden olabiliyor. Ancak Purdue Üniversitesi bu sorunu sanal burun sayesinde azaltabildiğine inanıyor.
Purdue Üniversitesi'nin kinetozis sorunu için geliştirdiği teknik, yukarıda yer alan fotoğrafda da görüldüğü üzere sanal gerçeklik başlıklarının içerisine sanal bir burun dahil edilmesine dayanıyor. Burun bir çapa gibi görev görüyor ve ortam hareket etmesine rağmen sabit kalarak kinetozis sorunuyla beynin çok daha iyi şekilde başa çıkılmasına imkan tanıyor. Üniversite tarafından 43 öğrencinin katıldığı testlerde burun ilave edilmiş Oculus Rift kullananların, standart Oculus Rift kullananlara oranla Tuscany VR demosunda 94.2 saniye daha gecikmeli olarak kendini hasta hissetmeye başladığı belirtilirken, bu değer çok daha yüksek oranda hareket içeren Roller Coaster simülasyonunda ise 2.2 saniye seviyesine kadar düşüyor.
Başlangıç için önemli bir adım olarak gelişme, gelen bilgilere göre Valve'nin HTC ile ortaklaşa geliştirdiği Vive VR sanal gerçeklik başlığında (Görsel altta) çözülmüş durumda. Bunun için "Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi kullanan şirket, 70 adet hareket sensörleriyle kişinin 360 derecelik gerçek hareketlerini haritalandırıyor ve sanal dünyaya aktarıyor. Sonuç olarak da sanal gerçeklik gözlüklerinin geniş kitlelere yayılabilmesi için mutlaka bu sorunu minimize etmesi gerekiyor.
http://www.ubergizmo.com/2015/03/virtual-noses-could-help-with-vr-motion-sickness/?utm_source=mainrss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnanmak iyi bir başlangıç olmuş :)
İnanmak başarmanın yarısıdır. Az kalmış Gözlüğe burun koku falan eklemeye gerek yok. Sunun artık şunları piyasaya
Haklarında bin farklı komplo teorisi üretilebilir fakat bu saçmalık değildir. Sanallığın gerçek hayatla entegre edilmesi insanoğlunun kendi kendini evirmesidir. Evrimdir. Ve bunu görememek, anlayamamak yada yanlış anlamak (!) bireyin bu dönüşüme ve gelişime hazır olmayışından ötürüdür. Bu teknolojinin hayatımıza tam olarak girme süreci bariz ki uzun sürecek ve bu süre ön yargıları kırmak, bireyin kendini bu yeni düzene (kendi deyişimle evrime) alıştırmasını sağlaması için son dönemeçtir. Daha dünya nüfusunun %80 inin görme fırsatı bulamadığına inandığım akıllı saatleri bile şirketler kullanıma geçirdi tüm personellerine taktırdı. Çok değil 1-2 sene içinde akıllı saatler tüm kurum ve kuruluşlarda hatta sokakta kaykaya binen gencodan, okulda tabletle eğitimini gören öğrenciden, sahil kasabasında emekliliğini yaşayan amcalara kadar herkesin kolunda 10 yıllardır kullanıyormuş gibi rahatlıkla kullandığı, uyum sağladığı bir aygıt olacak. Uyum sağlamamak adına inat etmek yine kişinin kendi kararıdır ve faydası da zararıda kendinedir. Yeni dünya teknoloji ve insanı bir arada yaşatacak, yeni devir bu. Âlim olmaya gerek yok anlamak için. Ve sanal gerçeklik gözlükleri teknolojinin en büyük silahı. Bunu saçmalık olarak nitelendirmekte insanın en büyük hatası. Tüm tasarım, projelendirme, öğrenim yahu her türlü sektörde hata payını son derece azaltıp verimi kat be kat arttırıp, maliyeti düşürüp deneme yanılma yollarıyla heba edilen kaynaklardan firmaları ve insanları kurtarıp insanların üzerinde ki en büyük ağırlık olan maddi dünyayı kaldırıp atan bi teknoloji. İnsan oğlu bir sektörde, bir senede 3 kat gelişiyorsa 15 kat gelişecek. Bunun farkına varmak bir insanın kendi için yapabileceği en iyi geleceğe hazırlıktır. Unutmamak gerekir ki buda bir silahtır niyet neyse ona hizmet eder. Faydasıda boldur zararıda boldur. Gelişimin önü kesilemez. Yavaşlatılabilir veya hızlandırılabilir. Bu kadar büyük yatırımlar bir saçmalık uğruna değil, gelişimi hızlandırmak adına. Gelişim hızlı olduktan sonra firmaların cebine giren para bireye batıyorsa gelişime duyması gereken merak yerine değişime olan korkusundandır ve para ticaret şirketler vb. Şeylerin arkasına sığınarak bunları kötülüyordur. Bunuda anlayabilir heralde yargılama yetisine sahip olan her insan. İşin içine ticaret girince, para girince ammman hemen cephe alın ürünlere ve firmalara. 😄 Milyarlarca dolar harcayıp firmalar arası hayvani rekabetlerden zar zor çıkıp ürettiklerini bedavaya elinize verseler taparsınız adamlara. ;) Uyanın agalar.
Bir dakika! Sen şimdi sanal gerçeklik gözlüklerinin saçmalık olduğunu mu söylüyorsun?
ilk iphone lansmanından sonra dokunmatik telefonlara saçmalık diyenler aklıma geldi
Tamam bende pek gerekli bulmuyorum bu ürünleri ama saçmalık kavramı fazla kaçmış sanki