Sanal gerçeklik başlıklarının Kinetozis sorunu için ilginç çözüm: Sanal burun

Son dönemin en çok merak uyandıran teknolojik yeniliklerinden olan sanal gerçeklik başlıkları, daha önce de detaylarına değindiğimiz üzere uzun süre kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu kinetozis (Motion Sickness) isimli bir sağlık problemi ortaya çıkartıyorlar. Halk arasında araç tutması olarak da adlandırılan bu sorun, sanal gerçeklik gözlüklerinin baş dönmesi, benizin solması, soğuk terleme, mide bulantısı ve kusma dahi yapmasına neden olabiliyor. Ancak Purdue Üniversitesi bu sorunu sanal burun sayesinde azaltabildiğine inanıyor.

Purdue Üniversitesi'nin kinetozis sorunu için geliştirdiği teknik, yukarıda yer alan fotoğrafda da görüldüğü üzere sanal gerçeklik başlıklarının içerisine sanal bir burun dahil edilmesine dayanıyor. Burun bir çapa gibi görev görüyor ve ortam hareket etmesine rağmen sabit kalarak kinetozis sorunuyla beynin çok daha iyi şekilde başa çıkılmasına imkan tanıyor. Üniversite tarafından 43 öğrencinin katıldığı testlerde burun ilave edilmiş Oculus Rift kullananların, standart Oculus Rift kullananlara oranla Tuscany VR demosunda 94.2 saniye daha gecikmeli olarak kendini hasta hissetmeye başladığı belirtilirken, bu değer çok daha yüksek oranda hareket içeren Roller Coaster simülasyonunda ise 2.2 saniye seviyesine kadar düşüyor.

Başlangıç için önemli bir adım olarak gelişme, gelen bilgilere göre Valve'nin HTC ile ortaklaşa geliştirdiği Vive VR sanal gerçeklik başlığında (Görsel altta) çözülmüş durumda. Bunun için "Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi kullanan şirket, 70 adet hareket sensörleriyle kişinin 360 derecelik gerçek hareketlerini haritalandırıyor ve sanal dünyaya aktarıyor. Sonuç olarak da sanal gerçeklik gözlüklerinin geniş kitlelere yayılabilmesi için mutlaka bu sorunu minimize etmesi gerekiyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/03/virtual-noses-could-help-with-vr-motion-sickness/?utm_source=mainrss