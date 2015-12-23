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Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi

Sanal gerçeklik başlıkları için doğal kontrolcüler gerekiyor ve bu alanda birçok çalışma yürütülüyor. Bunlar arasındaki en yeni çözümlerden Finexus, kararlı çalışma yapısıyla dikkat çekiyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi

Sanal gerçeklik cihazlarının en büyük eksiklikleri arasında kontrol mekanizmaları yer alıyor. Firmalar bu konuda doğal kontrol cihazları ya da diğer bir deyişle kontrolcüler geliştirmek için çaba harcarken, Oculus ile Washington Üniversitesi araştırmacıları şimdiden etkili bir çözüm oluşturmuş durumda.
Araştırma ekibinin geliştirdiği ürün Finexus ismine sahip. Üç boyutlu bir girdi cihazı olarak tanıtılan Finexus, parmak uçlarına yerleştirilen mıknatıslar temelinde çalışıyor ve konumlandırılan merkezi sensör ile parmaklar arasındaki mesafeyi ölçerek gerçek zamanlı olarak bilgisayara aktarabiliyor. Bunun için mıknatısların sensör ünitesinin maksimum 12 cm üzerinde yer alması gerekiyor.
Kullanım yapısı itibariyle video incelemesine burada yer verdiğimiz Leap Motion'a benzeyen Finexus,  aşağıda yer alan tanıtım videosunun da gösterdiği üzere parmak hareketleri ve elin konumunu üç boyutlu olarak kararlı şekilde algılayabiliyor ve hepsinden önemlisini bu verileri hızlı şekilde aktarabiliyor.
İlerleyen süreçte eldiven şeklinde giyilebilir hale getirilmesi ve sensör üstü 25 cm mesafeden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenen Finexus, hayata geçmesi halinde sanal gerçeklik dünyasına el hareketlerini daha iyi şekilde aktarabilir. 

http://www.engadget.com/2015/12/22/finexus-magnet-vr-finger-tracking/ Yorum Yaz
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