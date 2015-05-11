Sanal gerçeklik ile gerçek dünyayı harmanlayan yeni nesil eğlence parkı: The Void

Oyun donanımları açısından bakıldığı zaman son dönemin en çok dikkat çeken teknolojileri arasında sanal gerçeklik başlıkları yer alıyor. Uzun yıllardır hayatımızda olmasına rağmen Oculus Rift sayesinde yeniden gündeme gelen sanal gerçeklik süreci, görünüşe bakılırsa yeni nesil eğlence parklarını da şekillendirmeye hazırlanıyor.

Konumuzun merkezini oluşturan The Void, temel olarak Ken Bretschneider tarafından kurulan ve 2016 yılında ilk olarak Amerika merkezli olarak açılması planlan sanal gerçeklik odaklı bir eğlence parkı. Kişilerin sanal gerçeklik dünyasına fiziksel olarak girmesi için planlanan The Void, oldukça büyük bir alan üzerinde kuruluyor ve takılan salan gerçeklik başlıkları ile silah haline getirilebilen fiziksel objeler yardımıyla bu alan fantastik bir dünyaya ya da terkedilmiş bir fabrikaya dönüştürülebiliyor.

Köpükten üretilen fiziksel objeler ile sanal gerçeklik temelinde (Örneğin bir giriş konsolu) inanılmaz şekiller alabilen ortam, bu yapıyı Ken Bretschneider ile takımı tarafından geliştirilen özel bir sanal gerçeklik başlığına (Rapture HMD) borçlu. Markette hali hazırda sunulan sanal gerçeklik başlıklarının yeterince iyi olmadığını belirten Bretschneider, 160 ile 180 derece kavisli ekranı bulunan bir başlık üzerinde çalışıyor ve böylece mevcut ürünlerin 100/110 derecelik görüş açısına oranla çok daha sarmalayıcı ve gerçekçi bir deneyim elde edilebiliyor. Bu sanal gerçeklik başlığı ayrıca yelek şeklinde giyilebilen gövde takip sistemi ve özel eldivenlerle de aktif olarak destekleniyor.

Sanal ile gerçek dünyası arasında yer alan kişilerin vücut hareketlerini anlık olarak eş zamanlayan The Void sistemi, aktif şekilde hareket edildiği için de gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu oluşan kinetozis (Motion Sickness) isimli sağlık problemini de ortaya çıkartmıyor. Duman, yağmur, koku ve sıcaklık gibi etkenleri simule edebilediği için sanal dünyadaki hissiyatları da yaşatabilen sistem, bu sayede beynin olayı daha gerçekçi ve doğru bir şekilde algılamasına yardımcı oluyor.

Aynı oyun içerisinde birden fazla kişinin yer almasına destek veren The Void, kurulan özel hareket simülatörleri üzerinden de binilen uzay gemisi ya da uçak gibi araçların hareketlerini 3 eksende 360 derece hareket özgürlüğüyle yansıtabiliyor ve oyunları yaşamak varken neden sadece oynamak istiyorsun ? mottosunu destekler nitelikte ilginç bir deneyim ortaya koyuyor. Haberin başında da belirtiğimiz üzere şimdilik Amerika merkezli planlanan geleceğin oyun merkezi olmaya aday The Void, ilerleyen dönem için Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya gibi noktalara da açılarak çok daha fazla kullanıcıyla buluşmayı hedefliyor.

The Void'in sunduğu deneyimi gözler önüne seren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/05/10/the-void-virtual-reality/