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Sanal gerçeklik ortamına “duvar” yerleştirmeyi başardılar

VR kullanıcısına elektrik şoku verilerek sanal gerçeklik ortamında duvar etkisinin yaratıldığı açıklandı. Elektrik şoku dokunma veya ağır bir şey kaldırma hissi veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Hasso-Plattner-Institut’de görevli olan bilim insanları, Denver’da düzenlenen CHI’17 konferansında sanal gerçeklik teknolojisinde devrim yaratacak bir başarıya imza attıklarını duyurdu. Bilim insanları, sanal gerçeklik cihazı kullanıcısına verilen elektrik şokları ile sanal gerçeklik ortamına duvar ekleyebildiklerini açıkladılar.

Başarının arkasındaki “Haptics for VR walls” isimli sistem, ağırlık kaldırmaya çalıştığı sırada zorlanan kasların yaşadığı değişimleri taklit etmek amacıyla elektriğin kaslar üzerindeki etkilerini kullanıyor. Sanal gerçeklik cihazı kullanıcısının sırtındaki çantadan güç alan sistem, yapılan eyleme göre kol ve omuz üzerinde farklı noktalara elektrik şoku veriyor. Videodan da görebileceğiniz gibi elektrik şoklarının belirli noktalara, sürekli olarak verilmesiyle kullanıcıya bir şey kaldırıyormuş hissi verilebiliyor.

Bu teknolojinin yeni olduğu söylenemez, bir süredir fiziksel terapi ve egzersiz uyarımı gibi amaçlarla kullanılıyor. Fakat sanal gerçeklik ortamında kullanılabilecek şekilde özelleştirilmesi büyük bir yenilik.


https://www.engadget.com/2017/04/17/researchers-simulate-walls-in-vr-by-shocking-your-muscles/ Yorum Yaz
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Kievli 2 yıl
Desene artık kimse evlenmek zorunda kalmayacak :D
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mehmedaltair 2 yıl
Sürekli elektrik şokuyla uyarılan bölgelerde bir süre sonra tik gibi kendi kendine kaslar titremeye başlıyordu. Bu sistemle artık 3 ay sonra her tarafımız ayrı oynar
Sürekli elektrik şokuyla uyarılan bölgelerde bir süre sonra tik gibi kendi kendine kaslar titremeye başlıyordu. Bu sistemle artık 3 ay sonra her tarafımız ayrı...
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gxhero 2 yıl
Bu sistem "masaj ve kas" geliştirmede kullanılıyor aynı fikir aklımdaydı (omni duyan varsa onun benzeri bir donanımla) gittim vakıfbank'a iş kredisi dedim nasıl alınıyor bana bilgi verin dedim "biz vermiyoruz dediler" çıkarken de arkamdan saçma sapan şeyle duyup geliyorlar hey allahım çektiler sonra teb fikir yarışması vardı online sözleşmesini okudum yarışma ön elemesinden geçemesem bile fikrimi kullanma hakkı ile ilgi madde vardı dedim s.kerler nasıl olsa biri düşünür çıkar yakında adım adım geliyor...
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Spider_hip 2 yıl
Duvar hissi falan iyi hoş ama bu gibi vr ekipmanlarının hiç birisi virtuix omni gibi bir platform ekipmanı olmadıkça bir anlam ifade etmiyor.
Yüzlerce evlerde vr kazası videoları var. Yürüyemiyorsun, koşamıyorsun, oraya buraya çarpıyorsun. Vr olunca milletin hareket etmesi gerekiyor asıl anlamı orada.
Bir an önce Virtuix Omni gibi sistemlerin ucuzlaması gerekiyor. Vr'a level atlattırır.
Son olarak Vr olayı asla ölmeyecek 3D tv ler gibi. Gelecek vr. Gelecek google glass lar. Ha ne zaman ölür, Matrix gibi artık komple sinirlere hükmeden sistemi geliştirirler o zaman vr ölür. Zaten bu elektrik ile duvar olayı, ağırlık olayı da bir nevi Matrix başlagıcı. Orada da denildiği gibi algıladığımız hissettiğimiz her şey elektrik sinyallerinden ibaret.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
burada amaç nedir !
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fthyrr1976fy 2 yıl
Videodan da görebileceğiniz gibi elektrik şoklarının belirli noktalara, sürekli olarak verilmesiyle kullanıcıya bir şey kaldırıyormuş hissi verilebiliyor.
sıkıntılı bir durum bence
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mehmedaltair 2 yıl
Sürekli elektrik şokuyla uyarılan bölgelerde bir süre sonra tik gibi kendi kendine kaslar titremeye başlıyordu. Bu sistemle artık 3 ay sonra her tarafımız ayrı oynar
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Kievli 2 yıl
Desene artık kimse evlenmek zorunda kalmayacak :D
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CWaRRioR 2 yıl Kievli
Kievli

Desene artık kimse evlenmek zorunda kalmayacak :D

Koluna elektrik vermek için mi evleniyodun
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baycalh 2 yıl
Bakalım insanlarda ilerleyen dönemlerde ne tür rahatsızlıklara yol açacak.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
adım adım sword art online'a doğru...
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