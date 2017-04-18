Sanal gerçeklik ortamına “duvar” yerleştirmeyi başardılar

Hasso-Plattner-Institut’de görevli olan bilim insanları, Denver’da düzenlenen CHI’17 konferansında sanal gerçeklik teknolojisinde devrim yaratacak bir başarıya imza attıklarını duyurdu. Bilim insanları, sanal gerçeklik cihazı kullanıcısına verilen elektrik şokları ile sanal gerçeklik ortamına duvar ekleyebildiklerini açıkladılar.

Başarının arkasındaki “Haptics for VR walls” isimli sistem, ağırlık kaldırmaya çalıştığı sırada zorlanan kasların yaşadığı değişimleri taklit etmek amacıyla elektriğin kaslar üzerindeki etkilerini kullanıyor. Sanal gerçeklik cihazı kullanıcısının sırtındaki çantadan güç alan sistem, yapılan eyleme göre kol ve omuz üzerinde farklı noktalara elektrik şoku veriyor. Videodan da görebileceğiniz gibi elektrik şoklarının belirli noktalara, sürekli olarak verilmesiyle kullanıcıya bir şey kaldırıyormuş hissi verilebiliyor.

Bu teknolojinin yeni olduğu söylenemez, bir süredir fiziksel terapi ve egzersiz uyarımı gibi amaçlarla kullanılıyor. Fakat sanal gerçeklik ortamında kullanılabilecek şekilde özelleştirilmesi büyük bir yenilik.

https://www.engadget.com/2017/04/17/researchers-simulate-walls-in-vr-by-shocking-your-muscles/