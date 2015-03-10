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Sanal gerçeklik sürecine FeelReal ile bir duyu organı daha dahil edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sürecine FeelReal ile bir duyu organı daha dahil edildi
Son dönemin en çok merak uyandıran teknolojileriden sanal gerçeklik cihazları, bildiğiniz üzere özellikle görsel ve işitsel açıdan inanılmaz bir deneyim vaat ediyor. Bazı yardımcı aksesuarlar yardımıyla sanal dünyayı hissetmemize imkan tanıyan ürünler, FeelReal ile "koku" unsurunu da devreye sokuyor.
Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüklerini tamamlayacak bir alternatif olarak hazırlanan FeelReal, yukarıda da bahsettiğimiz üzere oyunların / filmlerin ya da daha genel bir tabirle sanal dünyanın koklanmasına imkan tanıyor. Gaz maskesi gibi surata takılan ve farklı koku ile hisleri simüle etmek için tasarlanan ürün, bunu yüklenen kartuşlar üzerinden yapıyor ve örneğin sanal olarak bulunan ortam sıcak ise sıcak hava üflüyor, su buharı oluşturabiliyor ya da toz kartuşlarından yangın, okyanus, orman, ot, çiçek veya metal kokularını salgılayabiliyor. Diğer sanal gerçeklik gözlükleriyle Bluetooth teknolojisi üzerinde kablosuz olarak iletişim kuran FeelReal, pratik kullanımı nasıl olur tarzındaki birçok soru işaretiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Farklı kartuş modelleriyle beraber 249$ fiyatı bulunan FeelReal sanal gerçeklik ürünün kısa tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Sanal gerçeklik sürecine FeelReal ile bir duyu organı daha dahil edildi


http://www.geek.com/news/feelreal-adds-smellovision-to-your-virtual-reality-experience-1617483/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PuSaT28 4 yıl
Sağlık açısından sorun olmaz ise,özellikle filmlerde müthiş olur bu.
"Kanlı bir savaşın ardından, alandaki o kan ve liğme liğme doğranmış et kokusunu hissetmek".
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kartal172 4 yıl
Bağlayın enseden kabloyu gitsin. Çok uğraşmaya gerek yok su fıskiyesi vs :)
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DH Misafiri 4 yıl
15 sene önce benzeri vardı 1-2 kere haber oldu yok olup gitti.
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01myavuz 4 yıl
Lağımdan geçerken kokusunuda duymak isteyen var mı?
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onur1971 4 yıl
Bir arada tv ureticileri takmıştı bu koku olayına
Şimdi gözlüklere dahil etmeye çalışıyorlar da
Bana göre daha cok erken...
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alito 4 yıl
Ölü yatırım. Kimse bunun kartuşlarına para vermez, ayrıca bu kartuşlardaki maddeler ne kadar sağlıklı o da ayrı bir konu.
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OverClocK1ng 4 yıl
Saçmalıktan başka şey değil. Tabi ki ben de teknolojinin nimetlerinden faydalanalım isterim. Ama yukarıdaki ne yaw.
Ya herkesin toplanıp osurduğu bir odaya girmişsek, o zaman gözeneklerinden ne üfleyecek çok merak ediyorum...
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Archelot 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Saçmalıktan başka şey değil. Tabi ki ben de teknolojinin nimetlerinden faydalanalım isterim. Ama yukarıdaki ne yaw.
Ya herkesin toplanıp osurduğu bir odaya girmişsek, o zaman gözeneklerinden ne üfleyecek çok merak ediyorum...

Osurmakla alakalı ilk cümleyi kim kuracak merak ediyordum.
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Growlithe 4 yıl
Google'ın 1 Nisan şakası aklıma geldi.
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multiTYRT 4 yıl
Birkaç yıla bir şirket matrix'teki gibi tek bir port ya da benzeri üzerinden bütün duyu organlarına tam erişim yaparsa bunların hepsi anında çöpe çıkacak.
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redoracle 4 yıl
Mortal kombat karakterleri gibi geziniriz diyecemde,dışarda görseler ahada maske takıyo bunu alın bunu diyerekten gözaltına alınabiliriz :)
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