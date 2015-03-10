Sanal gerçeklik sürecine FeelReal ile bir duyu organı daha dahil edildi

Son dönemin en çok merak uyandıran teknolojileriden sanal gerçeklik cihazları, bildiğiniz üzere özellikle görsel ve işitsel açıdan inanılmaz bir deneyim vaat ediyor. Bazı yardımcı aksesuarlar yardımıyla sanal dünyayı hissetmemize imkan tanıyan ürünler, FeelReal ile "koku" unsurunu da devreye sokuyor.

Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüklerini tamamlayacak bir alternatif olarak hazırlanan FeelReal, yukarıda da bahsettiğimiz üzere oyunların / filmlerin ya da daha genel bir tabirle sanal dünyanın koklanmasına imkan tanıyor. Gaz maskesi gibi surata takılan ve farklı koku ile hisleri simüle etmek için tasarlanan ürün, bunu yüklenen kartuşlar üzerinden yapıyor ve örneğin sanal olarak bulunan ortam sıcak ise sıcak hava üflüyor, su buharı oluşturabiliyor ya da toz kartuşlarından yangın, okyanus, orman, ot, çiçek veya metal kokularını salgılayabiliyor. Diğer sanal gerçeklik gözlükleriyle Bluetooth teknolojisi üzerinde kablosuz olarak iletişim kuran FeelReal, pratik kullanımı nasıl olur tarzındaki birçok soru işaretiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Farklı kartuş modelleriyle beraber 249$ fiyatı bulunan FeelReal sanal gerçeklik ürünün kısa tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.geek.com/news/feelreal-adds-smellovision-to-your-virtual-reality-experience-1617483/