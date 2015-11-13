Sanal para biriminden Nobel'e giden yol





Satoshi Nakamoto 2008 yılında bir sanal para birimi geliştirmeye başladığında teknolojiyi ve ekonomiyi nasıl etkileyeceğini şüphesiz hayal bile edemezdi. Nakamoto hiçbir zaman Bitcoin'in geliştiricisi olduğunu kabul etmedi ancak Nobel komitesi onu, ekonomi dalında aday listesine almak için çalışmalar yapıyor.





Nakamoto, Bitcoin sanal para sistemini 2008 yılında geliştirdi ve 2009 yılında da açık kaynak olarak kullanıma sundu. Bitcoin bir blok zincirinin kırılması ve kırılan her bir bloğun para birimine dönüştürülmesi esasına dayanıyor.





Madenci olarak adlandırılan ve blok zincirini kırmaya çalışan kullanıcılar her blok karşılığında 25 Bitcoin kazanıyor. Bir blok kendinden önce gelen son bloğu da kapsadığı için kırılması zor bir zincir ortaya çıkıyor. Bu bakımdan zincirleri kıracak güçlü sistemler kullanılması gerekiyor ve kırma işlemi oldukça uzun sürüyor. Tabii başardığınızda yaklaşık 7500$ civarında bir ödül sizin oluyor.





Bitcoin para biriminin dolaşıma başlaması ile birlikte ona bir değer biçme ihtiyacı doğdu. İlk etapta belirli bir dolar karşılığı belirlendi ve gelişmelere göre serbest dalgalanması kararlaştırıldı. Şu anda bir Bitcoin 334$ civarına denk geliyor.





Çok yüksek bir değere sahip olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin sayısı da hızla arttı. Sayının artması herkesin zengin olacağı anlamına gelmiyor. Blok zincirinde toplam 21 milyon Bitcoin olduğu belirtiliyor ancak yaklaşık her 4 senede bir ödül sayısı yarıya düşüyor. Yani ilk yıl ödül rakamı 50 BTC idi ancak 2013 yılında 25 BTC'ye düştü. 2017 yılında ise 12.5 BTC olacak. Yine de toplamda 7 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Tabii BTC değerinin 600$'a yaklaştığı da olmuştu. Bu da büyüklüğün 13 milyar dolara fırlamasına neden oluyor. Yani BTC tamamen bittiğinde hangi dolar karşılığındaysa ondan işlem görecek.





Bitcoin herhangi bir merkez bankası tarafından üretilmediği için merkezi olmayan ilk dijital para birimi olarak adlandırılıyor. Şimdiye kadar pek çok banka BTC birimini resmen kabul etti. Pek çok oyun platformu BTC olarak ödeme alıyor.





Gelen bilgilere göre Nobel kurulunun Sveriges Riksbank ekonomi bilimleri ödülü komitesi, Nakamato'nun ekonomi dalında Nobel'e aday gösterilmesi için görüşmeler yapıyor. Bazı akademisyenlerin Nakamoto'nun ekonomi alanında bir devrime imza attığını ve Nobel'i hak ettiğini ifade eden makalelerinin ardından bu bilginin gelmesi dikkat çekti. Zira Nobel adaylarının resmi açıklama öncesinde kamuoyuna ifşa edilmesi veya desteklenmesi kurallara aykırı. İsveç Kraliyet Akademisi konu ile ilgili inceleme başlattı.





Bitcoin konseptinin ekonomi ve teknoloji alanında yaptığı etki şüphesiz tartışılmaz. Bitcoin madenciliği artık bir meslek haline geldi ve hali hazırda Bitcoin madenciliği için özel ekran kartları ile bilgisayar sistemleri bile satılıyor. Sanal alışverişlerin bir kısmı Bitcoin para birimi kullanılarak yapılıyor. Hatta bağışları bile BTC üzerinden kabul edenler mevcut.





Herşey bu kadar mükemmel mi? Elbette değil. BTC algoritmasının takip edilememesi nedeniyle kara para aklama ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı biliniyor. Silk Road adıyla da bilinen kara para aklama ve uyuşturucu ticareti yapılan hatta kiralık katil bile bulunan karanlık e-ticaret sitesinin sahibi Ross Ulbricht, BTC para birimi kullandığını itiraf etmiş, hesabında da milyonlarca dolarlık BTC stoğu çıkmıştı. Nakamoto'nun yapıyı kullanıma açtığı ilk yıl kazanılan tüm BTC'lerin karanlık işler için harcandığı belirtiliyor. Hatta Nakamoto'nun karanlık işler için BTC konseptini geliştirdiğini iddia edenler bile mevcut. Sanırız Nakamoto'nun Nobel adaylığı büyük bir tartışmanın da fitilini ateşleyecektir.

http://www.coindesk.com/nobel-committee-discuss-satoshi-nakamoto-nomination/