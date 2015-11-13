Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanal para biriminden Nobel'e giden yol

İnsanlığa faydası dokunmuş işler yapan kişilere verilen Nobel ödülleri son dönemin gözde konularından Bitcoin geliştiricisi Nakamoto'yu gözüne kestirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanal para biriminden Nobel'e giden yol


Satoshi Nakamoto 2008 yılında bir sanal para birimi geliştirmeye başladığında teknolojiyi ve ekonomiyi nasıl etkileyeceğini şüphesiz hayal bile edemezdi. Nakamoto hiçbir zaman Bitcoin'in geliştiricisi olduğunu kabul etmedi ancak Nobel komitesi onu, ekonomi dalında aday listesine almak için çalışmalar yapıyor. 

Nakamoto, Bitcoin sanal para sistemini 2008 yılında geliştirdi ve 2009 yılında da açık kaynak olarak kullanıma sundu. Bitcoin bir blok zincirinin kırılması ve kırılan her bir bloğun para birimine dönüştürülmesi esasına dayanıyor. 

Madenci olarak adlandırılan ve blok zincirini kırmaya çalışan kullanıcılar her blok karşılığında 25 Bitcoin kazanıyor. Bir blok kendinden önce gelen son bloğu da kapsadığı için kırılması zor bir zincir ortaya çıkıyor. Bu bakımdan zincirleri kıracak güçlü sistemler kullanılması gerekiyor ve kırma işlemi oldukça uzun sürüyor. Tabii başardığınızda yaklaşık 7500$ civarında bir ödül sizin oluyor. 

Bitcoin para biriminin dolaşıma başlaması ile birlikte ona bir değer biçme ihtiyacı doğdu. İlk etapta belirli bir dolar karşılığı belirlendi ve gelişmelere göre serbest dalgalanması kararlaştırıldı. Şu anda bir Bitcoin 334$ civarına denk geliyor. 

Çok yüksek bir değere sahip olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin sayısı da hızla arttı. Sayının artması herkesin zengin olacağı anlamına gelmiyor. Blok zincirinde toplam 21 milyon Bitcoin olduğu belirtiliyor ancak yaklaşık her 4 senede bir ödül sayısı yarıya düşüyor. Yani ilk yıl ödül rakamı 50 BTC idi ancak 2013 yılında 25 BTC'ye düştü. 2017 yılında ise 12.5 BTC olacak. Yine de toplamda 7 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Tabii BTC değerinin 600$'a yaklaştığı da olmuştu. Bu da büyüklüğün 13 milyar dolara fırlamasına neden oluyor. Yani BTC tamamen bittiğinde hangi dolar karşılığındaysa ondan işlem görecek. 

Bitcoin herhangi bir merkez bankası tarafından üretilmediği için merkezi olmayan ilk dijital para birimi olarak adlandırılıyor. Şimdiye kadar pek çok banka BTC birimini resmen kabul etti. Pek çok oyun platformu BTC olarak ödeme alıyor. 

Gelen bilgilere göre Nobel kurulunun Sveriges Riksbank ekonomi bilimleri ödülü komitesi, Nakamato'nun ekonomi dalında Nobel'e aday gösterilmesi için görüşmeler yapıyor. Bazı akademisyenlerin Nakamoto'nun ekonomi alanında bir devrime imza attığını ve Nobel'i hak ettiğini ifade eden makalelerinin ardından bu bilginin gelmesi dikkat çekti. Zira Nobel adaylarının resmi açıklama öncesinde kamuoyuna ifşa edilmesi veya desteklenmesi kurallara aykırı. İsveç Kraliyet Akademisi konu ile ilgili inceleme başlattı. 

Bitcoin konseptinin ekonomi ve teknoloji alanında yaptığı etki şüphesiz tartışılmaz. Bitcoin madenciliği artık bir meslek haline geldi ve hali hazırda Bitcoin madenciliği için özel ekran kartları ile bilgisayar sistemleri bile satılıyor. Sanal alışverişlerin bir kısmı Bitcoin para birimi kullanılarak yapılıyor. Hatta bağışları bile BTC üzerinden kabul edenler mevcut. 

Herşey bu kadar mükemmel mi? Elbette değil. BTC algoritmasının takip edilememesi nedeniyle kara para aklama ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı biliniyor. Silk Road adıyla da bilinen kara para aklama ve uyuşturucu ticareti yapılan hatta kiralık katil bile bulunan karanlık e-ticaret sitesinin sahibi Ross Ulbricht, BTC para birimi kullandığını itiraf etmiş, hesabında da milyonlarca dolarlık BTC stoğu çıkmıştı. Nakamoto'nun yapıyı kullanıma açtığı ilk yıl kazanılan tüm BTC'lerin karanlık işler için harcandığı belirtiliyor. Hatta Nakamoto'nun karanlık işler için BTC konseptini geliştirdiğini iddia edenler bile mevcut. Sanırız Nakamoto'nun Nobel adaylığı büyük bir tartışmanın da fitilini ateşleyecektir.  

http://www.coindesk.com/nobel-committee-discuss-satoshi-nakamoto-nomination/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
klimatavsiye 4 yıl en beğenilen
Kara para aklamak için belli otoriteler tarafından yapılmış bir para birimidir. 1 kişinin tek başına yapıp piyasaya dayatabileceği kadar bu iş basit değildir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
bitcoin pis işler için var da normal para ne için var?
bitcoin'e hangi gözle bakıyorsunuz - payment processor olarak mı(paypal vs. gibi yani)? Bi tür para gibi / convertible döviz olarak mı? aynı anda ikisi gibi mi?
bitcoin'e belli bi açıdan senyoraj hakkı verdiğimizde ne oluyor peki?
payment processor olarak kaldığını varsayalım sadece. artan işlemler ile birlikte artacak olan zorluğun işlenmesi, merkezi sistemlere göre nasıl bi maliyet unsuru çıkartacak?
exchange / bitcoini $ vs. gibi paralara çevirmeye yarayan ara yapılar olmadan(yani bitcoin döviz bürosu gibi), tek başına bitcoin üstünden işlem yapılıyor olsaydı , yani convertibliteden hiçbi şekilde söz edilmeseydi durum ne olurdu?
limitli olduğuna göre ilerde problem olmayacak?
digital kur ile ilgili yapılmış akademik çalışmalar faln zaten var-vardı?
exchange noktaları mı daha güvenli bankaların - payment processorların altyapıları mı?
peki yapısal olarak bitcoinde güvenlik sorunları ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chnvat 4 yıl
kara para aklamak icin değil kara parayi izleyebilmek icin gelistirildi bana kalirsa , herkes biliyorki devletler istese bunu bir gunde bitirir , sadece bir yasaklama aciklamasına bakar
Dinamit sayesinde o dönemde tren yolları yapılabildi. Dinamitin genel kullanım amacı nedir en çok nerelerde kullanılır ona bir bak sonra yorum yap. Adam bütün mirasını bu işe bırakıyor o sene bilim dünyasının en iyilerine ödül verilsin diyor bu vizyon bile yeterli ama biz hala bu tarz şeylerin altında bile art niyet arıyoruz çünkü bizim dünya liderimiz var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmenug 4 yıl
Hem hayır işinde hemde karanlık işlerde ilginç doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
aday listesine alsinlar tabi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 4 yıl
BTC nin yasa dışı işlerin mali noktası olduğunu herkes biliyor.
Nobel dediğimiz adam da zaten dinamiti bulan adam. Beni iyi birisi gibi ansınlar diye bir ödül dümeni oluşturmuş, her sene vatan millet sakarya iyi kötü dağıtıyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 4 yıl
Bitcoin demode olmadimi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 4 yıl
kara para aklamak icin değil kara parayi izleyebilmek icin gelistirildi bana kalirsa , herkes biliyorki devletler istese bunu bir gunde bitirir , sadece bir yasaklama aciklamasına bakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klimatavsiye 4 yıl en beğenilen
Kara para aklamak için belli otoriteler tarafından yapılmış bir para birimidir. 1 kişinin tek başına yapıp piyasaya dayatabileceği kadar bu iş basit değildir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
yok artık direk obel barış ödülünü versinler daha iyi Satoshi Nakamoto ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 yıl
Ekrem Tebrikler..Mükemmel Haber Dostum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3060 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, bitcoin nobel prize ve
4 etiket daha nakamoto nobel prize Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey 4 yıl 2si1 "Gün görmüş" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Sony Xperia Z5 kutu açma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim