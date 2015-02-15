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Sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli yeni görüntüleme başlığı: Seer

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli yeni görüntüleme başlığı: Seer
Geçmişleri oldukça eskiye dayanıyor olsa da günümüz popülerliğine Oculus Rift ile kavuşan sanal ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri, Kickstarter'dan destek görmeye devam ediyor. Bu projeler arasında yer alan Seer de oldukça etikili bir kullanıcı deneyimi sunarak düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.
Birçok rakibinden farklı olarak dahili bir ekranı bulunmayan ve 4-inç ile 6-inç arasındaki akıllı telefonların ekran görüntüsü yansıtarak çalışma gösteren Seer, bu yansıtma sayesinde arttırılmış gerçeklik temelinde sanal ile gerçek dünyayı harmanlayabiliyor, ön tarafından inen özel parça sayesinde ise kişilerin gözleri önüne 100 derecelik görüş açısına sahip 200-inçlik (2.5 metre uzaktan izliyormuş gibi sanal gerçeklik deneyimi) bir sanal ekran getiriyor. Fiyatını ucuz tutmak hedefiyle bünyesinde herhangi bir sensör barındırmayan ve bu tarz bilgileri direkt olarak akıllı telefonlardan alan ürün, kontrol için Leap Motion, klavye ya da diğer kablosuz oyun kontrolcülerini kullanabiliyor. Daha çok oyun ve film gibi alanlara ağırlık verilmiş olsa da sağlık, eğitim ve iş odaklı çalışmalarda da doğru uygulamalar ile aktif bir şekilde kullanılabilen Seer, projeye sonradan dahil edilen 5-inç'lik 1080 piksel IPS LCD ekranıyla HDMI üzerinden bilgisayar ve oyun konsollarına da bağlanabiliyor.
Kickstarter'da konan 100,000$ hedefine bitimine 15 gün kalak 88,896$'lık kısmını toplamayı başaran Seer projesi, ekransız versiyon için 89$, ekranlı versiyon içinse 198$ fiyat etiketiyle 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1942860935/seer-the-first-ar-helmet-that-makes-you-a-real-iro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ben bu forumda her gün sanal gerçeklik gözlüğü haberi okumaktan bıktım
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bestofMd 4 yıl

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acura07 4 yıl
Azınlık raporu flmi aklima geldi aleti görünce.
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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arel.gr 4 yıl
benzerlerinin en iyi fiyatlisi olacak gibi,yasam ortamlarinda kisiye ozel tv ihtiyacini gercek anlamda karsilasin yeter.
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