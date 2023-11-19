Apple Vision Pro’nun çıkış tarihi ortaya çıktı

Vision Pro büyük ihtimalle mart ayında satışa sunulacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, Vision Pro’yu ocak ayında piyasaya sürmek için planlar yapmış ancak firma, bu planından vazgeçmek zorunda kalmış. Firmanın şimdiki planı ise Mart 2024 olarak belirlenmiş.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.