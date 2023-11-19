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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro’nun çıkış tarihi ortaya çıktı

    Apple’ın yeni nesil akıllı cihazı Vision Pro için tarih verildi. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Vision Pro’nun gelecek yılın başlarında satışa çıkacağını belirtti.
    Vision Pro'nun çıkış tarihi belli oluyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok sızıntıya ve tartışmaya konu olan Apple’ın karma gerçeklik gözlükleri, geçtiğimiz aylarda düzenlenen WWDC23 etkinliğinde resmen tanıtılmıştı. Oldukça kısa bir süre içerisinde dikkatleri üzerine çeken Apple Vision Pro için geri sayım başladı. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, cihazın potansiyel çıkış tarihi hakkında konuştu.

    Vision Pro büyük ihtimalle mart ayında satışa sunulacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, Vision Pro’yu ocak ayında piyasaya sürmek için planlar yapmış ancak firma, bu planından vazgeçmek zorunda kalmış. Firmanın şimdiki planı ise Mart 2024 olarak belirlenmiş.

    Vision Pro'nun çıkış tarihi belli oluyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın son haftalarda visionOS ve iOS 17.2 beta sürümleri, cihazın çıkışına yönelik işaretler vermeye başladı. Muhtemelen son testlerden geçen cihaz, gelecek senenin ilk çeyreğine yetişecektir. Gurman’a göre Vision Pro, mart ayında ABD’de satışa sunulacak ve daha sonraki aylarda başka ülkelerde de boy gösterecek. Cihaz, 3499$ fiyatıyla oldukça sınırlı bir satış yapacaktır. Apple, muhtemelen mart ayında düzenleyeceği bir etkinlikte Vision Pro hakkında daha detaylı açıklamalar yapacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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