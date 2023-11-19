Apple Vision Pro’nun çıkış tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda birçok sızıntıya ve tartışmaya konu olan Apple’ın karma gerçeklik gözlükleri, geçtiğimiz aylarda düzenlenen WWDC23 etkinliğinde resmen tanıtılmıştı. Oldukça kısa bir süre içerisinde dikkatleri üzerine çeken Apple Vision Pro için geri sayım başladı. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, cihazın potansiyel çıkış tarihi hakkında konuştu.

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Vision Pro büyük ihtimalle mart ayında satışa sunulacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, Vision Pro’yu ocak ayında piyasaya sürmek için planlar yapmış ancak firma, bu planından vazgeçmek zorunda kalmış. Firmanın şimdiki planı ise Mart 2024 olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör Apple’ın son haftalarda visionOS ve iOS 17.2 beta sürümleri, cihazın çıkışına yönelik işaretler vermeye başladı. Muhtemelen son testlerden geçen cihaz, gelecek senenin ilk çeyreğine yetişecektir. Gurman’a göre Vision Pro, mart ayında ABD’de satışa sunulacak ve daha sonraki aylarda başka ülkelerde de boy gösterecek. Cihaz, 3499$ fiyatıyla oldukça sınırlı bir satış yapacaktır. Apple, muhtemelen mart ayında düzenleyeceği bir etkinlikte Vision Pro hakkında daha detaylı açıklamalar yapacaktır.

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