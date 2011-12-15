Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SandForce'dan bulut odaklı SSD'lere özel yeni kontrolcü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,9b
1
3
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde LSI firması tarafından satın alınan SandForce, bulut bilişim odaklı sistemlerde kullanılacak SSD'ler için geliştirdiği yeni kontrolcüsünü duyurdu.
SF-2481 kod adını taşıyan yeni kontrolcü, tüketici sınıfı SSD'lerde kullanılan pek çok kontrolcü gibi MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla uyumlu olup, SATA-III desteği sunuyor.
Bulut bilişim sistemlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ileri seviye hata doğrulama ve Kestirimci Hata Analiz teknolojisine sahip olan kontrolcü bu sayede güvenilirliği de arttırıyor.
Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma ve yazma hızları 500Mbps seviyesinde olan kontrolcü aynı zamanda 60,000IOPS seviyesinde rastgele okuma ve yazma hızlarına da olanak tanıyor. 
Performans özelliklerine ek olarak Güvenli Şifreleme-Silme özelliği ve 300-bit korumaya denk gelen çift AES şifreleme de SF-2481 kontrolcüsünün detayları arasında yer alıyor.
OEM üreticilere örneklemesi başlayan SF-2481'in hacimli üretimi ise Ocak ayında başlayacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bulut odaklı ssd ne oluyor. SSD depolama aracı değilmi kendi üzerine kaydetmeyip upload ediyorsanız ssd'ye ne yaptırıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emirizmir 7 yıl
Grafik inglizce olduğu için wiki den inglizce alıntı:
A megabit per second (Mbit/s, Mb/s, or Mbps; not to be confused with mbit/s which means, literally, millibit per second) is a unit of data transfer rate equal to:
1,000,000 bits per second.
(not to be confused with Mbps - Mega bits per second) A megabyte per second (MB/s or MBps) is a unit of data transfer rate equal to:
8,000,000 bits per second.
500Mbps =62.5 MB/s
Grafikteki mi doğru malakeleki mi?
-------------------------------------------
mW= miliwatt
MW=megawatt bazı harflerin büyük yada küçük yazılması çok büyük farklara sebep olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 7 yıl
Uygun fiyattan Türkiye'ye bekleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia ile telefonlara yönelik yeni nesil aksesuarları konuştuk 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -27- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim