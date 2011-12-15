SandForce'dan bulut odaklı SSD'lere özel yeni kontrolcü

Geçtiğimiz günlerde LSI firması tarafından satın alınan SandForce, bulut bilişim odaklı sistemlerde kullanılacak SSD'ler için geliştirdiği yeni kontrolcüsünü duyurdu.

SF-2481 kod adını taşıyan yeni kontrolcü, tüketici sınıfı SSD'lerde kullanılan pek çok kontrolcü gibi MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla uyumlu olup, SATA-III desteği sunuyor.

Bulut bilişim sistemlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ileri seviye hata doğrulama ve Kestirimci Hata Analiz teknolojisine sahip olan kontrolcü bu sayede güvenilirliği de arttırıyor.

Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma ve yazma hızları 500Mbps seviyesinde olan kontrolcü aynı zamanda 60,000IOPS seviyesinde rastgele okuma ve yazma hızlarına da olanak tanıyor.

Performans özelliklerine ek olarak Güvenli Şifreleme-Silme özelliği ve 300-bit korumaya denk gelen çift AES şifreleme de SF-2481 kontrolcüsünün detayları arasında yer alıyor.

OEM üreticilere örneklemesi başlayan SF-2481'in hacimli üretimi ise Ocak ayında başlayacak.