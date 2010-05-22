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Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazını tanıttı: PDG-DWL2500J

Sanyo, kısa mesafeli odaklanma konusunda dünyanın en iyi projeksiyonu olarak nitelendirdiği PDG-DWL2500J'yi duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazını tanıttı: PDG-DWL2500J
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Japonya merkezli ünlü elektronik firmalarında Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı PDG-DWL2500J'yi duyurdu. Sanyo'nun yeni projeksiyon cihazı sunduğu 3D desteğinin dışında, kısa mesafeli odaklanma konusunda dünyanın en başarlı projeksiyon cihazı olarak lanse edildi. Sanyo'nun hazırladığı basın bildirisinde PDG-DWL2500J'nin 32 cm mesafeden 80 inç boyutunda net görüntü sunabildiği belirtiliyor. 231mm x 170mm x 385mm ölçülere sahip olan projeksiyon cihazının ağırlığı ise 6.5 kg olarak açıklandı. Active shutter gözlük ile 3D desteği sunan projektörün 2500 lümen değerine sahip olduğu belirtildi. Sanyo, PDG-DWL2500J'de giriş birimlerini oldukça zengin tutmuş zira, HDMI girişi, RJ45 girişi, S-video, VGA girişi, Sanyo'nun yeni projektörünün sahip olduğu giriş birimleri arasında yer alıyor. 10 W'lık mono hoparlöre sahip olduğu belirtilen projektörün doğal çözünürlüğü 1280x800, kontrast oranı ise 2000:1 olarak açıklandı.

Sanyo'nun 32 cm mesafeden 80 inç'lik görüntü sunabilen 3D destekli projeksiyon cihazı PDG-DWL2500J'nin Haziran ayı içinde 4852$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazını tanıttı: PDG-DWL2500J
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Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazını tanıttı: PDG-DWL2500J
Tam Boyutta Gör
Sanyo, 3D destekli yeni projeksiyon cihazını tanıttı: PDG-DWL2500J
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Batuist 9 yıl
kendide güzel , fiyatıda..
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cihansevencan 9 yıl
bu mesafeden bu goruntu mukemmel.fazla ısık kaybı olmadan cok buyuk goruntuler elde edılebılır.dıger ozellıkler yakısmamıs oda ayrı bır konu.
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