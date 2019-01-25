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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor

AMD Radeon VII ekran kartı hakkındaki kısıtlı üretim tartışmaları devam ederken Sapphire markası ilk AIB ürünü duyurdu. Sapphire Radeon VII orijinal ile benzer tasarıma sahip.
3 ay
8b
1
38
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin oyunculara yönelik 7nm sürecinde geliştirdiği Radeon VII ekran kartının tanıtımı sonrasında büyük bir tartışma da başlamıştı. AMD’nin kısıtlı üretim yaptığı ve özelleştirilmiş versiyonların olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken firma ise bunu reddetmişti.

Sapphire Radeon VII özellikleri

Bugün bunu destekler nitelikte bir gelişme yaşandı ve Sapphire markası Radeon VII ekran kartı ortaya çıktı. Ekran kartı orijinal versiyonun tasarımına yakın bir çizgi izlerken yine 3 fanlı bir sistem ile geliyor. Sapphire Radeon VII ekran kartının herhangi bir özelleştirilmiş versiyonunun olmayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı"

Ekran kartının Turbo hızı 1750MHz olarak açıklanmış ve bu da daha önce dile getirilen 1800MHz seviyesinden küçük bir miktar düşük. AMD’nin kendi sitesinde satacağı kartlar için 1800MHz seviyesini ayırmış olabileceği tahmin ediliyor.

Ekran kartında 16GB HBM 2 bellek 1000MHz frekansında çalışıyor ve 1TB/s bant genişliğine ulaşıyor. Henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının 699$ olacağı tahminleri yapılıyor.

Tartışmaların ardından gelişmeler merakla bekleniyordu. Gerçekten kısıtlı bir üretim var mı yoksa yaygın olarak kullanıma sunulacak mı sorusu oyuncuların kafasını kurcalıyor. Yakın zamanda daha fazla markanın kendisini göstermesi oyuncuları rahatlatacaktır.

 

https://www.techpowerup.com/251798/sapphire-launches-its-radeon-vii-amd-reserving-1-80-ghz-boost-for-direct-sales Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen
Rtx 2080-2070 tayfası yazmaktan klavyeleri aşındıracaklar beyler. Üzülmeyin ileride Nvidia Rtx destekli bir sürü oyun getirebilir umudunuzu kaybetmeyin. Çok faydalı bir teknoloji.
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Rtx 2080-2070 tayfası yazmaktan klavyeleri aşındıracaklar beyler. Üzülmeyin ileride Nvidia Rtx destekli bir sürü oyun getirebilir umudunuzu kaybetmeyin. Çok fa...
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Elsa 3 ay jitemci
Amd Nvidia fiyatları düşürsün diye piyasada değil bilginiz olsun.
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BalistikBomba 3 ay
Hakikaten parasına değecek bir ekran kartı yok piyasada! Şaka gibi...
AMD'nin mevcut mimarileri ekran kartı tarafında o kadar verimsizki, Vega 56, 64 serisini ancak UV+OC ile kısmen düzeltebiliyoruz. Radeon 7'nin de çok ahım şahım bir performans getireceğini de beklemiyorum. Vega64 Refresh gibi olacak.
Nvidia tarafı ise sürekli yalanlarla işi götürüyor. RTX gereksiz bir teknoloji değil ama şu an Nvidia'nın kartları da bu olayı hakkıyla yapamıyorlar. Üstelik de çok pahalılar.
Bu gidişin sonu PC oyunculuğunun ölmesidir. Zaten Online oyunlara abanan oyun firmaları, oyunların özgün niteliklerini mahvedip işi sadece paraya döktüler. Ruhsuz, boş çok oyun var. Bir de bu yanı var. Adam gibi oyun olsa, ekran kartı yok, ekran kartı olsa, adam gibi oyun yok.
Paragöz Nvidia, bu açgözlülüğünün bedelini bir kaç sene sonra çok ağır öder. Zaten daha adam gibi oyuncu monitörü de yok! Standartlar bile daha yerleşmemiş (4K, HDR,144Hz vs gibi..)
Hepi topu bilgisayarlarla oyun oynayacağız. Profesyonel iş yapanı hariç, RGB'si, Gamer ürünleri vs derken iş iyice amacından sapıp, rotasını şaşırdı. Çok ekstrem ürünler, pahalı olur bu normal de, artık orta seviye bile alınamaz duruma geldi!
Tamam bizim ekonomimizin kötü olmasının etkisi yadsınaz ama, her yeni çıkan parçada da fiyat artmaz.
Milletin beğenmediği GTX 1060'ın fiyatının nerelere kadar çıktığını hatırlayın.
Gelecek yeni nesil konsollar, elbette PC'ler kadar güçlü olmasa da sanırım, bu durumdan sıkılanlar artık oyun platformalarını, mantıksız ve vahşi pazarlama hileleri yüzünden terk edip konsollara geçecekler.
Hakikaten parasına değecek bir ekran kartı yok piyasada! Şaka gibi...AMD'nin mevcut mimarileri ekran kartı tarafında o kadar verimsizki, Vega 56, 64 serisi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 ay
Sen dalga mı geçiyorsun? Adamlar RTX 2080 Ti'yı performansta yakalayan kart yapmış sen gelmiş diyorsun amd 7 soroso 100 dolor doho ocozo çokmoloydo. Valla %100 böyle mi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bazı testler fake. Şöyle ki 1080 SLI 1080 Ti'dan 8-10 FPS civarı fazla FPS veriyor ama 2080 Ti'dan 5 FPS daha fazla veriyor. 2080 Ti da 1080 Ti'dan yaklaşık 16 FPS daha fazla FPS veriyor. Yani sonuç olarak 2080 Ti'ın 1080 SLI'dan yaklaşık 6 FPS daha fazla vermesi gerekirdi. Bununla birlikte Radeon VI Battlefield V'ten 1440p çözünürlüğünde 13 FPS daha fazla veriyor. Yani aralarında yaklaşık 6 FPS fark var ve adamlar gitmiş RTX 2080'den daha fazla performans veren karta aynı fiyatı biçmiş. RTX yok orası ayrı ama RTX'i takıntılı tipler hariç sallayan da yok.
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DH Misafiri 3 ay
Yav sen ne anlatıyorsun kardeşim. O yansımalar Hollywood'da standartlaşmış ve yıllardır kullanılan bir teknoloji ve o yansımalar gerçekçiliği yüksek oranda artıran detaylardır. Yani filmde görünce iyi, oyunda görünce mi kötü? Almak istemiyorsan almazsın, kimse seni zorlayamaz ama gelip de burda sırf sen kullanmıyorsun diye eleştirmen saçma. Kaldı ki 2070'de RTX gereksiz, 2080 Ti bile 1080p'de anca götürüyor bu teknolojiyi.
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cronus75 3 ay
Durup dururken Nvidia avukatlığı yapıyormuş gibi oluyorum bir makinemde Vega 56, diğerinde RTX 2080 kullanıyorum ama yaşı olanlar bilir. Nvidia 3dfx'le boğuştu, uğraştı didindi, yaptı yanıldı bugüne geldi. Ve sadece de oyun kartı üreten bir firma değil. Girin sayfalarına teknolojiye meraklıysanız hayran kalırsınız çünkü inanılmaz şekilde yapay zeka, otonom sistemler gibi teknolojilere yönelmiş durumdalar. Turing de bunun sonucu. DLSS tam da bunun sonucu. 25 oyun üreticisi bunu açıkladı ve geliyor. 4K üzeri değil 1440P üzerine gelecek neden?
Sebebini de düşünün, zaten adamların kartları 2k altında performans açısından üstün. 2K üzerinde de ray tracing kullanırken oluşan kaybı kompanze etmek için öncelikle oraya yüklenecekler. DLSS'le 1080P de mesela Vega 56 120 fps verirken rtx 2060 200 fps verse ne olur vermese ne olur? Kimsenin alışveriş seçimini etkin şekilde etkilemez. Ama şunu pazarlarsa aldığınız 27 inchlik monitör 2k'da ouyn oynarken turing açıkken bile en az 60 fps alabilirsiniz DLSS ile derse işler orada değişir. Ama daha düşük çözünürlüklere de yayılacaktır, güçlü toleransı yüksek platformdan başlıyorlar.
AMD ise bugün de şimdiye kadar yaptığı gibi maalesef orta-orta üst pazara yaptığı pazarlama kampanyasında bile dürüst davranmıyor. Bildiğin iş sistemi platformu için üretilmiş kartı alelacele paketleyip sundular, hem de 700 dolara. Teknoseyir'deki kardeşimizin dediği gibi RTX2060 gibisini almak yerine gider RTX2060 alırım. Yok param daha azsa VEGA alırım, o da yoksa gider RX570 alırım. Yani dosdoğru mantık bu. Keşke RYZEN gibi başarılı yeni teknolojilerle yüklenmiş bir chip çıksa piyasaya da fiyatlar düşse. 700 dolara kart nedir? 800 dolara nedir? Biz hele çok daha ağır maliyetler.
Bu marka şeytan şu marka melek gibi tavırlarla olayları yorumlamak yerine gerekli sistem için cebinize ne uyuyorsa onu almak en süper yöntem.
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Dorthonion92 3 ay
Rx Vega 56'yı 2150 tl'ye aldim, kart kargoda. Rtx 2060 için 450 tl fazla ödemek istemedim. Seçim yaptım rahatladım derken yeni teknolojiler kafamı karıştırıyor. Ne yapsam bilemedim. Bir yandan bozulan Gtx 1060' im bana yetiyordu.
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Buffon The Legend 3 ay Dorthonion92
Vega 56 için 2150 lira müthiş bir fiyat. Ram fazlası da var. Yeni teknoloji dediğiniz şeylerin sizin aldığınız fiyat aralığındaki hiç bir ekran kartına bir getirisi yok. 1060 sonrası ilaç gibi gelir vega 45. O fiyata vega 56 varken başka kart satılmaması gerekiyor ama nvida diyince akan sular duruyor kimilerine göre. Anlamak mümkün değil
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cronus75 3 ay Dorthonion92
Güle güle kullanın en iyi seçimi yapmışsınız. Ben de 2 ay evvel aldım çok memnunum. Ama optimizasyon UV işini de araştırıp öğrenin. Forumda bir başlık açmıştım karşılaştırma için.
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Balthier 3 ay
Lan hani kısıtlı üretimdi la bunlar o lafı söyleyenler şimdi neredeler.

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Timeguard 3 ay
Accelerating GPU inferencing with DirectML and DirectX 12

highperformancegraphics.org/...
blogs.msdn.microsoft.com/...
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wolwes 3 ay
Yav bırak şimdi ekran kartını falan ryzen 3000 leri sal gelsin.
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BalistikBomba 3 ay
Hakikaten parasına değecek bir ekran kartı yok piyasada! Şaka gibi...
AMD'nin mevcut mimarileri ekran kartı tarafında o kadar verimsizki, Vega 56, 64 serisini ancak UV+OC ile kısmen düzeltebiliyoruz. Radeon 7'nin de çok ahım şahım bir performans getireceğini de beklemiyorum. Vega64 Refresh gibi olacak.
Nvidia tarafı ise sürekli yalanlarla işi götürüyor. RTX gereksiz bir teknoloji değil ama şu an Nvidia'nın kartları da bu olayı hakkıyla yapamıyorlar. Üstelik de çok pahalılar.
Bu gidişin sonu PC oyunculuğunun ölmesidir. Zaten Online oyunlara abanan oyun firmaları, oyunların özgün niteliklerini mahvedip işi sadece paraya döktüler. Ruhsuz, boş çok oyun var. Bir de bu yanı var. Adam gibi oyun olsa, ekran kartı yok, ekran kartı olsa, adam gibi oyun yok.
Paragöz Nvidia, bu açgözlülüğünün bedelini bir kaç sene sonra çok ağır öder. Zaten daha adam gibi oyuncu monitörü de yok! Standartlar bile daha yerleşmemiş (4K, HDR,144Hz vs gibi..)
Hepi topu bilgisayarlarla oyun oynayacağız. Profesyonel iş yapanı hariç, RGB'si, Gamer ürünleri vs derken iş iyice amacından sapıp, rotasını şaşırdı. Çok ekstrem ürünler, pahalı olur bu normal de, artık orta seviye bile alınamaz duruma geldi!
Tamam bizim ekonomimizin kötü olmasının etkisi yadsınaz ama, her yeni çıkan parçada da fiyat artmaz.
Milletin beğenmediği GTX 1060'ın fiyatının nerelere kadar çıktığını hatırlayın.
Gelecek yeni nesil konsollar, elbette PC'ler kadar güçlü olmasa da sanırım, bu durumdan sıkılanlar artık oyun platformalarını, mantıksız ve vahşi pazarlama hileleri yüzünden terk edip konsollara geçecekler.
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Mete Can Karahasan 3 ay BalistikBomba
Adaptive clocking diye birşey var - sadece düşük voltajda tesirini görüyorsun. Bunun verimsizlikle alakası yok, sadece çalışma aralığı eşik üstü voltaj değil, ondan. Vega 56 varken başka kart alanlar da zaten kafayı yemiş. 2000 TL'ye aldığın kartla çok geniş bir aralıkta performansın oluyor, zaman ve niyetin ölçüsünde sonuç alıyorsun.
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Hocam yağlı güreşler işte, Nvidia sponsorluğunda!
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