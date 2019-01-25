Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor

AMD’nin oyunculara yönelik 7nm sürecinde geliştirdiği Radeon VII ekran kartının tanıtımı sonrasında büyük bir tartışma da başlamıştı. AMD’nin kısıtlı üretim yaptığı ve özelleştirilmiş versiyonların olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken firma ise bunu reddetmişti.
Sapphire Radeon VII özellikleri
Bugün bunu destekler nitelikte bir gelişme yaşandı ve Sapphire markası Radeon VII ekran kartı ortaya çıktı. Ekran kartı orijinal versiyonun tasarımına yakın bir çizgi izlerken yine 3 fanlı bir sistem ile geliyor. Sapphire Radeon VII ekran kartının herhangi bir özelleştirilmiş versiyonunun olmayacağı ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı"
Ekran kartının Turbo hızı 1750MHz olarak açıklanmış ve bu da daha önce dile getirilen 1800MHz seviyesinden küçük bir miktar düşük. AMD’nin kendi sitesinde satacağı kartlar için 1800MHz seviyesini ayırmış olabileceği tahmin ediliyor.
Ekran kartında 16GB HBM 2 bellek 1000MHz frekansında çalışıyor ve 1TB/s bant genişliğine ulaşıyor. Henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının 699$ olacağı tahminleri yapılıyor.
Tartışmaların ardından gelişmeler merakla bekleniyordu. Gerçekten kısıtlı bir üretim var mı yoksa yaygın olarak kullanıma sunulacak mı sorusu oyuncuların kafasını kurcalıyor. Yakın zamanda daha fazla markanın kendisini göstermesi oyuncuları rahatlatacaktır.
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AMD'nin mevcut mimarileri ekran kartı tarafında o kadar verimsizki, Vega 56, 64 serisini ancak UV+OC ile kısmen düzeltebiliyoruz. Radeon 7'nin de çok ahım şahım bir performans getireceğini de beklemiyorum. Vega64 Refresh gibi olacak.
Nvidia tarafı ise sürekli yalanlarla işi götürüyor. RTX gereksiz bir teknoloji değil ama şu an Nvidia'nın kartları da bu olayı hakkıyla yapamıyorlar. Üstelik de çok pahalılar.
Bu gidişin sonu PC oyunculuğunun ölmesidir. Zaten Online oyunlara abanan oyun firmaları, oyunların özgün niteliklerini mahvedip işi sadece paraya döktüler. Ruhsuz, boş çok oyun var. Bir de bu yanı var. Adam gibi oyun olsa, ekran kartı yok, ekran kartı olsa, adam gibi oyun yok.
Paragöz Nvidia, bu açgözlülüğünün bedelini bir kaç sene sonra çok ağır öder. Zaten daha adam gibi oyuncu monitörü de yok! Standartlar bile daha yerleşmemiş (4K, HDR,144Hz vs gibi..)
Hepi topu bilgisayarlarla oyun oynayacağız. Profesyonel iş yapanı hariç, RGB'si, Gamer ürünleri vs derken iş iyice amacından sapıp, rotasını şaşırdı. Çok ekstrem ürünler, pahalı olur bu normal de, artık orta seviye bile alınamaz duruma geldi!
Tamam bizim ekonomimizin kötü olmasının etkisi yadsınaz ama, her yeni çıkan parçada da fiyat artmaz.
Milletin beğenmediği GTX 1060'ın fiyatının nerelere kadar çıktığını hatırlayın.
Gelecek yeni nesil konsollar, elbette PC'ler kadar güçlü olmasa da sanırım, bu durumdan sıkılanlar artık oyun platformalarını, mantıksız ve vahşi pazarlama hileleri yüzünden terk edip konsollara geçecekler.