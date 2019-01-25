Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor

AMD’nin oyunculara yönelik 7nm sürecinde geliştirdiği Radeon VII ekran kartının tanıtımı sonrasında büyük bir tartışma da başlamıştı. AMD’nin kısıtlı üretim yaptığı ve özelleştirilmiş versiyonların olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken firma ise bunu reddetmişti.

Sapphire Radeon VII özellikleri

Bugün bunu destekler nitelikte bir gelişme yaşandı ve Sapphire markası Radeon VII ekran kartı ortaya çıktı. Ekran kartı orijinal versiyonun tasarımına yakın bir çizgi izlerken yine 3 fanlı bir sistem ile geliyor. Sapphire Radeon VII ekran kartının herhangi bir özelleştirilmiş versiyonunun olmayacağı ifade ediliyor.

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Ekran kartının Turbo hızı 1750MHz olarak açıklanmış ve bu da daha önce dile getirilen 1800MHz seviyesinden küçük bir miktar düşük. AMD’nin kendi sitesinde satacağı kartlar için 1800MHz seviyesini ayırmış olabileceği tahmin ediliyor.

Ekran kartında 16GB HBM 2 bellek 1000MHz frekansında çalışıyor ve 1TB/s bant genişliğine ulaşıyor. Henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının 699$ olacağı tahminleri yapılıyor.

Tartışmaların ardından gelişmeler merakla bekleniyordu. Gerçekten kısıtlı bir üretim var mı yoksa yaygın olarak kullanıma sunulacak mı sorusu oyuncuların kafasını kurcalıyor. Yakın zamanda daha fazla markanın kendisini göstermesi oyuncuları rahatlatacaktır.