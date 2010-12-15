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Sapphire'den Radeon HD 6900 serisi dört yeni ekran kartı geliyor

8 yıl
25,6b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırlayan Sapphire, tasarım ve teknik özellikler açısından AMD'nin referans modellerini takip ederken, kutu içeriği ile fark yaratacak gibi görünüyor. Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 modeli 800MHz GPU ve 5000MHz bellek, Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modelleri ise 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında görev yapıyorlar.

Radeon HD 6950 tabanlı çözüm 256-Bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1408x paralel işlem birimine sahipken, Radeon HD 6970 tabanlı üst modeller ise 256-bit bellerk veri yolu, 2GB GDDR5 bellek ve 1536x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Sapphire'in Radeon HD 6970 tabanlı özel kutu içeriğine sahip yeni modelleriyle birlikte EA'nın 21 Aralık'ta lanse edeceği Battlefield: Bad Company 2 Vietnam oyunu için download kuponu veriliyor. Sapphire ayrıca özel bir Radeon HD 6970 çözümüne daha imza attı. Bu modeli özel kılan detay ise Bond tipi Alüminyum taşıma çantası içerisinde geliyor olması. Sapphire'in Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları Avrupa'da 260 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
süperrrr :)
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vidoko 8 yıl
pcı exp 3 çıksın ozaman 512 bit çıkabilir :D:D
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İstan34bul 8 yıl
bit neden hep 256bit.nereye kadar 256bit olacak bu kartlar.Bu kartlarda 256 bit yetiyormu anlamadım.
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Alper# 8 yıl

suleymangonca

bit neden hep 256bit.nereye kadar 256bit olacak bu kartlar.Bu kartlarda 256 bit yetiyormu anlamadım.

Yetmeyen kadarını bellek hızları farkı kapatıyor
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Sunbuloglu 8 yıl
Şu 6970 çift GPU'mu tek GPU'mu anlayamadım.
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Normandia_06 8 yıl
tüketiciyi yine kandırmaya başladılar :) Amd-Nvidia ağız birliği yaparcasına inatla 3-5 rakam oynatarak sadece bellek hızını artırmışlar değişen bir şey yok 2 gb bellekler sadece tüketicinin gözünü boyamasına iyi destek veriyor onların maliyeti zaten 30 sent! her iki firmanında GPU hızını 3-5 rakam oynatarak artırmasıda bunu kanıtlar tüketici en az 1 Ghz üzeri gpu bekliyor bu amcamın firmalarının ise bunu bir anda değil her 100 mhz gpu hızı artırımını 10 yıl gibi bir süreye yayma politikası var olduğu için tüketiciyi yavaş yavaş yolmak firmaların gelecekleri için çok önemli :)
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ghost recon advanced 8 yıl
bayağı güzel kartlar yolda sanırım bide şöyle bu kartları zorlıyacak oyunlarda çoğalsa pc kullanıcıları ekran kartı için verdiği paraların yarısı boşa gitmese ne güzel olurdu
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TiRaNTx 8 yıl
:)) saçma olur biraz
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theyapici 8 yıl
güzelmiş yatmadan önce bir de şöyle bomba patlatsanız video inceleme tam süper oalcak
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hellteam 8 yıl
Sayın fx57, Ben bu vietnam işini anlamadım yani bu bi ek paket 15 dolara satılıyo ,sadece bunu mu veriyo(ki öyle olursa saçma olur)
Yoksa bfbc2 yi de yanında veriyomu

Şunun için sordum 'evga 580 blackops diye kart yaptı ama oyunu vermedi' gibi..
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