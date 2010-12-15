Sapphire'den Radeon HD 6900 serisi dört yeni ekran kartı geliyor

AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırlayan Sapphire, tasarım ve teknik özellikler açısından AMD'nin referans modellerini takip ederken, kutu içeriği ile fark yaratacak gibi görünüyor. Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 modeli 800MHz GPU ve 5000MHz bellek, Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modelleri ise 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında görev yapıyorlar.

Radeon HD 6950 tabanlı çözüm 256-Bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1408x paralel işlem birimine sahipken, Radeon HD 6970 tabanlı üst modeller ise 256-bit bellerk veri yolu, 2GB GDDR5 bellek ve 1536x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Sapphire'in Radeon HD 6970 tabanlı özel kutu içeriğine sahip yeni modelleriyle birlikte EA'nın 21 Aralık'ta lanse edeceği Battlefield: Bad Company 2 Vietnam oyunu için download kuponu veriliyor. Sapphire ayrıca özel bir Radeon HD 6970 çözümüne daha imza attı. Bu modeli özel kılan detay ise Bond tipi Alüminyum taşıma çantası içerisinde geliyor olması. Sapphire'in Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları Avrupa'da 260 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.