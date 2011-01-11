Sapphire'in 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli fiyat listelerinde

Dün verdiğimiz bir haberimizde, AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950/6970 modellerini kullanıma sunmaya hazırlandığını ve bu konuda ilk adımın Sapphire'den gelebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Elimize geçen yeni bir bilgiye göre Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 6950 modeli, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, fiyat listelerine 240 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda. Mevcut durum göz önüne alındığında Radeon HD 6950'nin 1GB GDDR5 bellekli modeli, Avrupa piyasalarında 2GB GDDR5 bellekli modelden 15-20 Avro seviyesinden ucuz olacak gibi görünüyor.
Ancak daha önce pek çok üründe olduğu gibi 1GB bellekli modeller için resmi lansmanla birliket fiyatların biraz daha düşük gelebileceği üzerinde duruluyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek hızlarında çalışacak, ayrıca Crossfire ve Eyefinity desteği de sunacak.
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+1.. :)
5850de 1440 paralel işlem birimi var saat hızlarını 800/1250 yani 6950 hızına getirdiğinde bence performans farkı çok az olur..
5870 zaten geçer.. fiyatlarıda 5850 400lira 5870de 450-500arası..
6950de 600lira 500lira olmadan bence alınmaz..
Malesef olmuyor öyle. 5850 800Mhz hızında da hala oldukça gerisinde 6950nin. 5870 zaten 6950'den daha yüksek saat hızlarında çalışan bir kart. Bu sebeple 6950'yi geçmesi için yapılacak o/c ile bile dezavantajlı durumda. Tabi 5850 fiyat performans olarak o/c de yapılınca 6950den ne olursa olsun çok daha iyi bir kart. İki kart içinde maksimum o/c ve mod sonucunda aralarında 6950'nin lehine %10luk bir fark oluyor. Fiyat farkıysa %50'ye yakın. Ben de olsam 5850 seçerim şu dönemde. Tek sorunu tesselation.
bu zamndan sonra en az 2gb olcak yoksa cakılırız.
Evet biraz fazla ucuz olmuş amd aç kalır bu gidişle tabi 6970 mod oluyorsa pek fark gözetmeyecektir kullanıcılar diye tahmin ediyorum.
3DMark11 Extreme testinde HD6950'nin 2 GB farkı kendini belli edecek. Yani; 1080p çözünürlükte özellikle yeni çıkacak oyunlarda fark net bir şekilde belli olacak.