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Sapphire'in 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli fiyat listelerinde

8 yıl
24,2b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli fiyat listelerinde
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Dün verdiğimiz bir haberimizde, AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950/6970 modellerini kullanıma sunmaya hazırlandığını ve bu konuda ilk adımın Sapphire'den gelebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Elimize geçen yeni bir bilgiye göre Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 6950 modeli, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, fiyat listelerine 240 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda. Mevcut durum göz önüne alındığında Radeon HD 6950'nin 1GB GDDR5 bellekli modeli, Avrupa piyasalarında 2GB GDDR5 bellekli modelden 15-20 Avro seviyesinden ucuz olacak gibi görünüyor.

Ancak daha önce pek çok üründe olduğu gibi 1GB bellekli modeller için resmi lansmanla birliket fiyatların biraz daha düşük gelebileceği üzerinde duruluyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek hızlarında çalışacak, ayrıca Crossfire ve Eyefinity desteği de sunacak.

Sapphire'in 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli fiyat listelerinde
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huseyincarnege 8 yıl
amd nin 7000 serisi için oyalama taktikleri 28nm kartlar gelicek bakalım ne gibi yenilikler sunacak bize amd.
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vidoko 8 yıl
fiyat farkı birazdaha fazla olmalıydı ..alan 1 gb yerine 2 gb olanını alır bence.
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devrimdoga 8 yıl
@djduke
+1.. :)
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homebird 8 yıl
5850 ile 6950 arasında çok fark var. Oyunlardaki Kalite ayralarını yükseltin bakalım neler oluyor.
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Rey Leon 8 yıl
Modlana biliyorsa güzel ama modlanamıyorsa kötü ama yinede alıcısı olur
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Imploser 8 yıl
Yanlış bir fiyatlandırma :S
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djduke 8 yıl
arkadaşlar hd 6950 yi kullanmadan fikir beyan etmeyin.. kart çok güçlü bi kart. 4870x2 ile aynı boyutta.Fiyatının yüksek olma sebebi 6850-6870 dir.. bu modeller ucuz olursa 6950-70 de fiyatı düşer... fiyat ve pazarlama politikası.. yani sıkıntısı olmayanlar 7000 serisinni beklesin.
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::Ashes:: 8 yıl
bence 5850yada 5870den başka kart alınmaz bu devirde..
5850de 1440 paralel işlem birimi var saat hızlarını 800/1250 yani 6950 hızına getirdiğinde bence performans farkı çok az olur..
5870 zaten geçer.. fiyatlarıda 5850 400lira 5870de 450-500arası..
6950de 600lira 500lira olmadan bence alınmaz..
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adilazimdegilx 8 yıl

::Ashes::

bence 5850yada 5870den başka kart alınmaz bu devirde..

5850de 1440 paralel işlem birimi var saat hızlarını 800/1250 yani 6950 hızına getirdiğinde bence performans farkı çok az olur..

5870 zaten geçer.. fiyatlarıda 5850 400lira 5870de 450-500arası..

6950de 600lira 500lira olmadan bence alınmaz..

Malesef olmuyor öyle. 5850 800Mhz hızında da hala oldukça gerisinde 6950nin. 5870 zaten 6950'den daha yüksek saat hızlarında çalışan bir kart. Bu sebeple 6950'yi geçmesi için yapılacak o/c ile bile dezavantajlı durumda. Tabi 5850 fiyat performans olarak o/c de yapılınca 6950den ne olursa olsun çok daha iyi bir kart. İki kart içinde maksimum o/c ve mod sonucunda aralarında 6950'nin lehine %10luk bir fark oluyor. Fiyat farkıysa %50'ye yakın. Ben de olsam 5850 seçerim şu dönemde. Tek sorunu tesselation.
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huseyincarnege 8 yıl
15-20 avroyu da verirelimde 2gbsini alalım gta 4 gördük 2gb nekadar gereksiz oldunuğunu 1gb yetmiyodu :)
bu zamndan sonra en az 2gb olcak yoksa cakılırız.
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rog maximus 8 yıl
türkiy ye geldiğinde yine fiyatlar uçacak bende yine iç çekip durucam :(
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adilazimdegilx 8 yıl
Türkiye'de 40-50TL fark yapar bence uygun bir fiyat. Asıl soru şu an 1GBlık 6970'e modlanabilecek mi? Eğer modlanırsa iş yapar. Modlanmazsa 2GBlık modeli almak daha mantıklı.
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KODTECH 8 yıl
15-20 € fazla ucuz oldu yahu xD
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2kol3bacak 8 yıl

-ExTReMe-

15-20 � fazla ucuz oldu yahu xD

Evet biraz fazla ucuz olmuş amd aç kalır bu gidişle
tabi 6970 mod oluyorsa pek fark gözetmeyecektir kullanıcılar diye tahmin ediyorum.
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UzmaN345 8 yıl
30 avro olsa daha iyi idi 2GB bellek fazla birşey katmaz bu karta
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Imploser 8 yıl

UzmaN345

30 avro olsa daha iyi idi 2GB bellek fazla birşey katmaz bu karta

3DMark11 Extreme testinde HD6950'nin 2 GB farkı kendini belli edecek. Yani; 1080p çözünürlükte özellikle yeni çıkacak oyunlarda fark net bir şekilde belli olacak.
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