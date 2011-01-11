Sapphire'in 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli fiyat listelerinde

Dün verdiğimiz bir haberimizde, AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950/6970 modellerini kullanıma sunmaya hazırlandığını ve bu konuda ilk adımın Sapphire'den gelebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Elimize geçen yeni bir bilgiye göre Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 6950 modeli, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, fiyat listelerine 240 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda. Mevcut durum göz önüne alındığında Radeon HD 6950'nin 1GB GDDR5 bellekli modeli, Avrupa piyasalarında 2GB GDDR5 bellekli modelden 15-20 Avro seviyesinden ucuz olacak gibi görünüyor.

Ancak daha önce pek çok üründe olduğu gibi 1GB bellekli modeller için resmi lansmanla birliket fiyatların biraz daha düşük gelebileceği üzerinde duruluyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek hızlarında çalışacak, ayrıca Crossfire ve Eyefinity desteği de sunacak.