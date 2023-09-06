GTA 6 hakkında can sıkıcı iddia: Fiyatı cep yakacak

Geliştiriciler arasındaki konuşmaların internete sızdırılması, GTA 6'nın 2014'ten beri yapım aşamasında olduğunu ve şimdiye kadar çok fazla geliştirme parası harcandığını ortaya koydu. Rockstar bu sızıntıları internetten kaldırmak için oldukça titiz bir çalışma yürüttü ve sızıntıyı yapan kişiye karşı yasal işlem başlattı. Şirketin bu tepkisi sızdırılan bilgilerde doğruluk payı olabileceğini düşündürüyor.
Yüksek fiyat bütçe yatırımını telafi etmek için
Rockstar Games'in devasa bütçe yatırımını telafi etmek için oyunu 150 dolar olarak fiyatlandırmayı planladığı tahmin ediliyor. Geliştirme maliyetleri göz önüne alındığında bunda şaşılacak birşey yok. Ancak bu kesinlikle böyle yüksek bir fiyat etiketini kabul edilebilir kılmıyor.
Bu noktada GTA yayıncısı Take-Two'nun patronu Strauss Zelnick'in "oyun başına 70 dolar normal" ve "geliştirme pahalılaşıyor" ifadelerini hatırlıyoruz. Görünüşe bakılırsa kendisi artık oyun başına 150 dolar gibi bir fiyatı normal karşılıyor.
Gelelim Türkiye'ye... Bahsi geçen 150 dolar an itibariyle 4.000 TL civarında bir paraya denk geliyor. Ancak istikrarsız döviz kurları ve enflasyon artışı nedeniyle oyunun ülkemizdeki fiyatının daha da yüksek olacağı kesin. Tabii daha önce de belirttiğimiz gibi bu fiyatlandırma hayata geçirilirse.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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