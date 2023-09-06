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    GTA 6 hakkında can sıkıcı iddia: Fiyatı cep yakacak

    Rockstar Games'in 2 milyar dolar bütçeye sahip olduğu bildirilen GTA 6'yı oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunacağı söyleniyor. Take-Two'nun patronu daha önce "geliştirme pahalılaşıyor" demişti.
    GTA 6 hakkında can sıkıcı iddia: Fiyatı cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6'nın 150 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olabileceği bildiriliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda stüdyonun oyuna 2 milyar dolar bütçe ayırdığı ve GTA 6'nın tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olacağı bildirilmişti.

    Geliştiriciler arasındaki konuşmaların internete sızdırılması, GTA 6'nın 2014'ten beri yapım aşamasında olduğunu ve şimdiye kadar çok fazla geliştirme parası harcandığını ortaya koydu. Rockstar bu sızıntıları internetten kaldırmak için oldukça titiz bir çalışma yürüttü ve sızıntıyı yapan kişiye karşı yasal işlem başlattı. Şirketin bu tepkisi sızdırılan bilgilerde doğruluk payı olabileceğini düşündürüyor.

    GTA 6 hakkında can sıkıcı iddia: Fiyatı cep yakacak Tam Boyutta Gör

    Yüksek fiyat bütçe yatırımını telafi etmek için

    Rockstar Games'in devasa bütçe yatırımını telafi etmek için oyunu 150 dolar olarak fiyatlandırmayı planladığı tahmin ediliyor. Geliştirme maliyetleri göz önüne alındığında bunda şaşılacak birşey yok. Ancak bu kesinlikle böyle yüksek bir fiyat etiketini kabul edilebilir kılmıyor.

    Bu noktada GTA yayıncısı Take-Two'nun patronu Strauss Zelnick'in "oyun başına 70 dolar normal" ve "geliştirme pahalılaşıyor" ifadelerini hatırlıyoruz. Görünüşe bakılırsa kendisi artık oyun başına 150 dolar gibi bir fiyatı normal karşılıyor.

    GTA 6 hakkında can sıkıcı iddia: Fiyatı cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Söz konusu fiyatlandırma stratejisi gerçeğe dönüşürse, oyuncular arasında olumsuz bir tepkiye neden olacağı açık. Rockstar Games, özellikle son dönemde diğer oyunlardaki fiyat artışlarıyla ilgili canları bir hayli sıkkın olan oyuncuların sert eleştirilerine hazırlıklı olmalı.

    Gelelim Türkiye'ye... Bahsi geçen 150 dolar an itibariyle 4.000 TL civarında bir paraya denk geliyor. Ancak istikrarsız döviz kurları ve enflasyon artışı nedeniyle oyunun ülkemizdeki fiyatının daha da yüksek olacağı kesin. Tabii daha önce de belirttiğimiz gibi bu fiyatlandırma hayata geçirilirse.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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