Satürn'ün uydusunun derinliklerinde sıcak su bulunduğunu iddia eden araştırmalar yayınlandı

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Kısa bir süre önce Mars'ın geçmişte yüzeyinde su bulundurduğu ile ilgili araştırmaları sizlere aktarmıştık. Bu kez ise günümüzü ilgilendiren daha ilginç bir araştırma tarafından yayınlandı. Satürn'ün uydusu Enceladus ile ilgili yapılan araştırmalarda daha önce uydunun yüzeyinde buz kütleleri olduğu bulunmuştu. Bu kez yapılan araştırma ise Enceladus'da yüzeyden 6 mil (yaklaşık 10km) derinlikle sıcak su bulunduğuna işaret ediyor.

2005 yılında Cassini uzay aracının Enceladus yüzeyinde gayzerlere rastlaması ise araştırmaların hız kazanmasına sebep olmuştu. Aradan geçen sürenin ardından bilim adamları bu gayzerlere uydunun derinliklerindeki su kütlesinin dibinde oluşan hidrotermal deliklerin sebep olduğu sonucuna varan araştırmalarını tamamladı. Bu hidrotermal deliklerin varlığı henüz kanıtlanmış değil ancak önemli kısım bu bölgede yaşam için gerekli minerallerin ve ortamın sağlanıyor olması.





Henüz yaşam iddiaları için kesin bir söz edilemese de bulgular Satürn uydusu üzerinde yaşam olabileceği iddiası üzerinde yoğunlaşıyor. Son yıllardaki Satürn halkası örneklerini inceleyen bilim adamları toplanılan partiküllerde gayzerlerden fışkıran su taneciklerinin görüldüğü ve bu örnekler incelendiğinde su ve tuz bileşenlerine rastlandığını belirtiliyor.Araştırma sonucunda Enceladus'da Dünya üzerinde yaşamın başlangıcı olarak iddia edilen Atlas okyanusundaki hidrotermal deliklere benzer bir yapı olabileceği iddia edilirken yaşam için gerekli mineral ve kimyasalların bulunabileceğine dikkat çekiliyor.

http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=48922