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Satürn'ün uydusunun derinliklerinde sıcak su bulunduğunu iddia eden araştırmalar yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Satürn'ün uydusunun derinliklerinde sıcak su bulunduğunu iddia eden araştırmalar yayınlandı
 Haberdeki görseller NASA tarafından yayınlanmıştır. 
Kısa bir süre önce Mars'ın geçmişte yüzeyinde su bulundurduğu ile ilgili araştırmaları sizlere aktarmıştık. Bu kez ise günümüzü ilgilendiren daha ilginç bir araştırma tarafından yayınlandı. Satürn'ün uydusu Enceladus ile ilgili yapılan araştırmalarda daha önce uydunun yüzeyinde buz kütleleri olduğu bulunmuştu. Bu kez yapılan araştırma ise Enceladus'da yüzeyden 6 mil (yaklaşık 10km) derinlikle sıcak su bulunduğuna işaret ediyor.
2005 yılında Cassini uzay aracının Enceladus yüzeyinde gayzerlere rastlaması ise araştırmaların hız kazanmasına sebep olmuştu. Aradan geçen sürenin ardından bilim adamları bu gayzerlere uydunun derinliklerindeki su kütlesinin dibinde oluşan hidrotermal deliklerin sebep olduğu sonucuna varan araştırmalarını tamamladı. Bu hidrotermal deliklerin varlığı henüz kanıtlanmış değil ancak önemli kısım bu bölgede yaşam için gerekli minerallerin ve ortamın sağlanıyor olması.
Son yıllardaki Satürn halkası örneklerini inceleyen bilim adamları toplanılan partiküllerde gayzerlerden fışkıran su taneciklerinin görüldüğü ve bu örnekler incelendiğinde su ve tuz bileşenlerine rastlandığını belirtiliyor.Araştırma sonucunda Enceladus'da Dünya üzerinde yaşamın başlangıcı olarak iddia edilen Atlas okyanusundaki hidrotermal deliklere benzer bir yapı olabileceği iddia edilirken yaşam için gerekli mineral ve kimyasalların bulunabileceğine dikkat çekiliyor.

Henüz yaşam iddiaları için kesin bir söz edilemese de bulgular Satürn uydusu üzerinde yaşam olabileceği iddiası üzerinde yoğunlaşıyor.
 
Satürn'ün uydusunun derinliklerinde sıcak su bulunduğunu iddia eden araştırmalar yayınlandı

http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=48922 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Masquerade89 4 yıl javaprof
javaprof

çöp!

sen çok yanlış gelmişsin
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Virinom 4 yıl en beğenilen javaprof
javaprof
çöp!

Oksijen israfı.
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Salçalı Ekmek 4 yıl
-128 derecede su nasıl kaynıyor
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Japonya 4 yıl
Su varsa umut vardır diye düşünüyorum
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memeti 4 yıl Japonya
Langerius
Su varsa umut vardır diye düşünüyorum

Katiliyorum, nasil ki dunyadaki hayat dunya sartlarina entegre olup uyum saglamissa, baska formlarda baska sartlara pekala uyum saglayabilir bence. Bizim yasa ve kanunlarimiz bildigimiz ve gozlemledigimizden ibaret, ya bilmediklerimiz ve gozlemleyemediklerimiz?
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Creative BLack 4 yıl
Bi şey keşfetmek bilimi yeniden şekillendiriyorken daha çok yol var demektir
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Ciclista 4 yıl
Gerçekten şu uzay bilimi çok farklı bir olay, okurken tüyler diken diken oluyor bazen :)
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Glorfindel1907 4 yıl
Şu saçma sapan yorum yapanları özellikle her konuya çöp yazanlar süresiz olarak banlansa ne güzel olur.
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DH Misafiri 4 yıl
sıcak su da varmış bi çay demleriz artık..
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01myavuz 4 yıl
Bilgi birikimi için iyide, yaşam şartı için beni ilgilendirmeyecek kadar uzak tarihlerde kullanılır herhalde.
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apokhan 4 yıl
Gelecegin haberleri:Su lobisi is basinda!!!
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Elsa 4 yıl
Pişeriz burda
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UCANZEBANİ 4 yıl Elsa
Elsa

Pişeriz burda

-128 derece bizi çatlatır.
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Only Me Love 4 yıl
Su savaşları başlarsa ordan su getirriz artık.
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cnr_kfks 4 yıl
Belirtmek gerekir toplam yüzey alanı Türkiye kadar ve yüzeydeki en yüksek sıcaklık -128 derece.
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