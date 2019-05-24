Savaş RPG türündeki LEGO Legacy: Mini Kahramanlar duyuruldu

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricilerinden Gameloft ve LEGO Group yeni bir LEGO oyunu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. LEGO Legacy: Mini Kahramanlar önemli yeniliklere sahip olacak.

LEGO Legacy: Mini Kahramanlar neler sunuyor?

LEGO Legacy: Mini Kahramanlar oyununda oyuncular klasik ve modern LEGO mini figürlerini ve setlerini topluyor. Sonrasında takımlarını oluşturarak efsanevi ve eğlenceli takım savaşları yapacaklar. LEGO oyunlarında ilk defa Takım-Savaşı RPG türünde olacak bu oyun 40 yıllık LEGO mini figür tarihi ve evrenini en eğlenceli şekilde hayata geçirecek.

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Stüdyo, bugüne kadar yaratılan tüm setlerin ve mini figürlerin arşivlendiği Danimarka'nın Billund kentindeki LEGO Vault'a yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere birkaç yıldır LEGO Group ile çalışıyor. Ekip, eski talimat kılavuzlarını inceleyerek LEGO deneyimini eğlenceli ve akılda kalıcı kılan en ince detayları yeniden oluşturuyor.

LEGO Legacy: Mini Kahramanlar oyununun bu sonbaharda yayınlanması planlanıyor. Yayınlanacağı zamana kadar ise Gameloft Toronto stüdyosu oyuna içerik ekleyecek ve oyunun diğer özelliklerini tamamlamış olacak. Gameloft, 15-16 Haziran tarihlerinde Brickworld Chicago’da başlayarak düzenli olarak tüm gelişmeleri hayranlarına aktaracak.