Sayılarla: 23 Ekim "iPad Mini" Etkinliği

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iPad Mini için Türkiye saatiyle 20:00'da kameralar karşısına geçen Tim Cook ve ekibi, iOS ve Apple hakkında önemli istastikleri paylaşıyor.
İşte madde madde öne çıkanlar;
- Tablet pazarında web trafiğinin %92'si iPad'den sağlanıyor.
- Şimdiye kadar satılan iPad sayısı 100 milyona ulaştı.
- Mac'ler, Amerika'nın en çok satan dizüstü ve masaüstü bilgisayarları
- Kullanıcılar şimdiye dek 300 milyon kitap yükledi.
- iBookstore'da satışta olan kitap sayısı 1,5 milyonu aştı.
- Apple, geliştircilere bugüne kadar 6,5 milyar dolar ödeme yaptı.
- App Store'da iPad'e özel 275,000 uygulama bulunuyor.
- App Store'daki aktif uygulama sayısı 700,000'i geride bıraktı.
- Paylaşılan Fotoğraf Yayını üzerinden paylaşılan fotoğraf sayısı 70 milyonu geçti.
- iMessage üzerinden gönderilen mesaj sayısı 300 milyarı aştı.
- 125 milyon kullanıcı iCloud'un dökümanları özelliğini kullanıyor.
- iOS 6'yı kullanan akıllı cihaz sayısı 200 milyonu aştı.
- İlk hafta sonunda 5 milyon adet iPhone 5 satıldı.
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gülmekten yarıldım kardeş bu sözüne.bencede çok sallamışlar :D
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