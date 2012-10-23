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Sayılarla: 23 Ekim "iPad Mini" Etkinliği

6 yıl
2,2b
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13
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Mini için Türkiye saatiyle 20:00'da kameralar karşısına geçen Tim Cook ve ekibi, iOS ve Apple hakkında önemli istastikleri paylaşıyor.
İşte madde madde öne çıkanlar;
  • Tablet pazarında web trafiğinin %92'si iPad'den sağlanıyor.
  • Şimdiye kadar satılan iPad sayısı 100 milyona ulaştı.
  • Mac'ler, Amerika'nın en çok satan dizüstü ve masaüstü bilgisayarları
  • Kullanıcılar şimdiye dek 300 milyon kitap yükledi.
  • iBookstore'da satışta olan kitap sayısı 1,5 milyonu aştı.
  • Apple, geliştircilere bugüne kadar 6,5 milyar dolar ödeme yaptı.
  • App Store'da iPad'e özel 275,000 uygulama bulunuyor.
  • App Store'daki aktif uygulama sayısı 700,000'i geride bıraktı.
  • Paylaşılan Fotoğraf Yayını üzerinden paylaşılan fotoğraf sayısı 70 milyonu geçti.
  • iMessage üzerinden gönderilen mesaj sayısı 300 milyarı aştı.
  • 125 milyon kullanıcı iCloud'un dökümanları özelliğini kullanıyor.
  • iOS 6'yı kullanan akıllı cihaz sayısı 200 milyonu aştı.
  • İlk hafta sonunda 5 milyon adet iPhone 5 satıldı. 

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seven44 6 yıl en beğenilen
ziyaaaaa
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Smile75 6 yıl
Valla ben Apple'ın kolay kolay yeni tasarıma yapabileceğini sanmıyorum. Artık tasarlayacak şekil kalmadı. Samsung, HTC, Sony hepsini ayda 1 yapıyor ama boş yapıyor.
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N0thingLose 6 yıl
Anasayfada 10 tane haber var ve 10uda apple ile ilgili..donanimhaber adi verilen sitede reklamdan baska hcbrsey yok forum hariç tabi..
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tugares 6 yıl
Steve gitti yenilik bitmedi ama tasarım konusu bitti sanırım :) Evet en basit halini yarattı hala güzel ama sanki artık değişiklik yapmanın vakti gelmedi mi? Yani evet ne yapsın adam tekerlek gibi mi demeyin lütfen. Xperia tablet s gibi falan bi tasarım olabilir.. Yine de güzel tabii :)
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zeona 6 yıl
seven44
ziyaaaaa

gülmekten yarıldım kardeş bu sözüne.bencede çok sallamışlar :D
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Nerevarine 6 yıl
Daha hızlının daha hızlısının yaptılar peki daha hızlısını daha﻿ daha hızlısını yapabilecekler mi?
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UnInvited_Guest 6 yıl
ilk hafta geçmemiş mi bir türlü şuana kadar satılanı niye söylemiyorlar. İvme bayağı düştü o zaman.
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seven44 6 yıl en beğenilen
ziyaaaaa
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Amedra 6 yıl seven44
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ziyaaaaa



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FERFEROS 6 yıl seven44
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ziyaaaaa



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Guest-FDC9156E7 6 yıl seven44
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ziyaaaaa



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