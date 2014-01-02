Scanner Pro by Readdle kısa süreliğine ücretsiz

App Store'dan yayınladığı üretkenlik uygulamalarıyla tanınan Readdle, sevilen uygulamalarından Scanner Pro'yu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor.

Scanner Pro, isminden de anlaşılacağı üzere, iPhone'un kamerası ile dökümanları tarayarak dijital ortama aktarmamızı sağlayan bir yazılım. App Store'un bu konudaki en güçlü uygulamalarından olan Scanner Pro, akıllı fotoğraf işleme (otomatik kenar tanıma), gerçek zamanlı tarama alanı belirleyebilme, dökümanları PDF ortamına aktarabilme gibi birçok gelişmiş özelliğiyle öne çıkıyor.

Paylaşım konusunda da önemli özelliklere sahip olan Scanner Pro, iCloud üzerinden tüm tarama dosyalarını diğer iCihazlar ile eşlerken; dökümanları Dropbox, Evernote, Google Drive ya da WebDAV özellikle online depolama alanlarına direkt gönderebilmek de mümkün kılınmış.

Normal satış fiyatı 12,99 TL olan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulamanın App Store'daki sayfasını ziyaret edebilirsiniz: