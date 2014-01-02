Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scanner Pro by Readdle kısa süreliğine ücretsiz

5 yıl
3b
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Scanner Pro by Readdle kısa süreliğine ücretsiz

App Store'dan yayınladığı üretkenlik uygulamalarıyla tanınan Readdle, sevilen uygulamalarından Scanner Pro'yu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor.

Scanner Pro, isminden de anlaşılacağı üzere, iPhone'un kamerası ile dökümanları tarayarak dijital ortama aktarmamızı sağlayan bir yazılım. App Store'un bu konudaki en güçlü uygulamalarından olan Scanner Pro, akıllı fotoğraf işleme (otomatik kenar tanıma), gerçek zamanlı tarama alanı belirleyebilme, dökümanları PDF ortamına aktarabilme gibi birçok gelişmiş özelliğiyle öne çıkıyor.

Paylaşım konusunda da önemli özelliklere sahip olan Scanner Pro, iCloud üzerinden tüm tarama dosyalarını diğer iCihazlar ile eşlerken; dökümanları Dropbox, Evernote, Google Drive ya da WebDAV özellikle online depolama alanlarına direkt gönderebilmek de mümkün kılınmış.

Normal satış fiyatı 12,99 TL olan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulamanın App Store'daki sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Scanner Pro by Readdle - Readdle
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kule_genclik 5 yıl
Universal uygulama ipad e de ucretsiz.

Ayrica diger denedigim uygulamalardan baya iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halacoglu 5 yıl
12 gün uygulamasıyla şimdiye kadar verilen "hediyelerin" tamamına bedel, açıkçası. En iyi tarayıcı uygulamarından birisi, bu kategoride en çok kullandığım uygulama. Optik Karakter Tanıma eklenirse çok daha iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytaccgl 5 yıl
çok iyi oldu çok da güzel oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
mükemmel bir uygulamaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim