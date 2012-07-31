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Seagate, 2012 mali yılı finansal raporunu açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemleri için dahili ve harici sabit diskler hazırlayan Seagate, 2012 mali yılı finansal raporunu açıkladı. 

29 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sona eren dördüncü çeyrekte Seagate, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre 4.5 milyar dolar satış geliri ve 1 milyar dolar net gelir elde etmiş. Hisse başına kazanç 2.37$, brüt kâr marjı ise %33.1 olarak gerçekleşmiş.
2012 mali yılı boyunca ise Seagate'in satış geliri 14.9 milyar dolar ve net geliri 2.9 milyar dolar seviyesinde. Firmanın brüt kâr marjı %31.4, hisse başına kazancı ise 6.49$ olarak açıklandı.  

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JoeyBane 7 yıl
Arşiv için HDD idealdir. Ucuz olsun çok dosya alsın tamamdır. 120GB SSD+1TB HDD ideal bence.
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T@M@Y 7 yıl
şöyle olacaktır.
normal diskler depolama amaçlı çok uygun ama günümüz teknolojisindeki bilgisayar özellikleri göz önüne alındığında tek ayak bağı olan parça disklerdir. ssd diskler şu anlamda normal disklerin yerini alabilir. laptop ve normal pc lerde 120 gb lık olanlar 250 tl civarı olduğu için bilgisayarlarda ve laptoplarda sistem kısmı için kullanılabilir. ama arşiv yapmak isteyen kullanıcılar normal disklerden vazgeçemeyeceklerdir. Saygılar...
Disk olarak kullandığım tek marka seagate. hiç yarıyolda bırakmadı. :) Kullanılmasını şiddetle önermediğim marka ise samsung dur.
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ecs_elite_group 7 yıl
6 yıldır hp den memristor memory bekliyorum 2010 yılında hynix ile birlikte ortak çalışmaya bşladılar(ki tam hp bu işi kıvıramadı vazgeçti diye düşündüğüm zaman) sanırım 2014 de kullanıma hazır olur(2013 de hazır olacağı idda ediliyo) diye düşünüyorum. bellekte devrim yaratacağı öngörülüyor.
hdd nin yerini memristor almasını beklerken ssd ortaya çıktı.
memristorun kullanım alanının çok geniş olacağıda ifade ediliyor.
flash bellek olarak ram olarak sabit disk olarak ve hatta vga belleği olarak(hynix in bu ortaklığa girmesi bence memristorun ciddi bir potansiyeli olduğu anlamına gelir.
''ReRAM adlandırılan bu bellek,, ekonomiklik, toplam kapasite, hız, enerji verimliliği, ve dayanıklılık açısından büyük bir potansiyele sahiptir.''
mevcut bellek teknolojisinde kullanılan çiplerden 8 kat hızlı daha ucuz maliyet daha az enerji sarfiyatı daha yüksek kararlılık ve dayanıklılığa sahip olacağını idda ediyorlar. bu 1-2 sene içinde görücez bakalım :) yalancı çoban çıkmazlar umarımda belleklerle sabit diskler darboğaz yaratıyor diyen diğer bileşen üreticileri çıtayı yükseltmek zorunda kalırlar.
ssdlerde tarihe karışabilir :).
teknoloji dengelerin çok hızlı değiştiği bir ortam neyin ne olacağı hiç belli olmuyor :) geçmişde pek çok örneği var
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inanc13 7 yıl
ecs_elite_group
ssd lerin hdd nin yerini alması endüstriyel anlamda imkansız.bence ev kullanıcılarının da büyük çoğunluğu hdd den vazgeçmez sanırım.hdd nin günleri sayılı gibi yorumlarda bulunanlarda bence çok yanılıyorlar.3 tb lık 1 ssd hiçbir zaman 3 tb lık 1 hdd den daha ucuza üretilemez.internet indirme hızının yavaş yavaş yükseldiğini ve hd videoların yüksek boyutlu film müziklerin tercih edildiğini göz önünde bulundurursak.120 gb ssd fiyatı 120 tl olsa bile insanlar sistemlerinde arşiv amaçlı mutlaka tb lık hdd bulunduracaklardır.

Evet haklısın ne olursa olsun arsiv yapanlar yinede HDD kullancaktır ama bence günümüzün depolama birimi SSD dir ayrıca aynı fiyata üretilemez demişşin ama bunların üretim maliyetlerını hiçbirimiz bilmiyoruz bence cok komik bi üretim maliyetleri var ( 20-30 dolar gibi) ve ssd üreticileri hdd üreticilerini bi kenara bırakıp gerçek SSD üretirlerse hdd ler direk tarihe karısır bahsettigim ssdler suanda sunuculara özel olarak yapılıp satılan 1-2 gbit kopyala hızı olup 4-5 Tb kapasitesi olanlar
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DH Misafiri 7 yıl
laptopın harddiski (hitachi) bozulunca wd aldım ertesi gün oda öbür dünyaya göçünce yine wd almak için gittim ama ellerinde seagate vardı şu son sorunlardan dolayı ve yıllar önce 320gb lık harddiskin durduk yere bozulmasından sonra tedirginlikle aldım şu anlık memnunum ama bi yandanda buluta atıyorum önemli gördüğüm dosyaları :)
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ecs_elite_group 7 yıl
ssd lerin hdd nin yerini alması endüstriyel anlamda imkansız.
bence ev kullanıcılarının da büyük çoğunluğu hdd den vazgeçmez sanırım.
hdd nin günleri sayılı gibi yorumlarda bulunanlarda bence çok yanılıyorlar.
3 tb lık 1 ssd hiçbir zaman 3 tb lık 1 hdd den daha ucuza üretilemez.
internet indirme hızının yavaş yavaş yükseldiğini ve hd videoların yüksek boyutlu film müziklerin tercih edildiğini göz önünde bulundurursak.
120 gb ssd fiyatı 120 tl olsa bile insanlar sistemlerinde arşiv amaçlı mutlaka tb lık hdd bulunduracaklardır.
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theyapici 7 yıl
birde harddisk öldü diyorlar al işte nerde ölmüş
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nurettinaz 7 yıl
Seagate; maxtor ile birlestikten sonra benim icin en buyuk hardisk devi olmustur. Urunlerinin kalitesinden ve fiyatlarindan oldukca memnunum.(gerci son zamanlarda hardisk fiyatlarindan gereksiz bir artis soz konusu sebebini anlayabilmis degilim.)
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jeofizikci 7 yıl
Helal hoş olsun hakkediyorlar 2010 da binlerce kişinin özel verileri arızalanan seagate hdd(7200.11 serisi) ler sayesinde yok oldu, binlerce kişi mağdur oldu.
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turbo-powwer 7 yıl
Hybrid diskleri daha da gelistirip masa ustune uygun fiyatla tasisalar cok iyi olur. Birileri bir sey yapsin HDD ler cok yavas artik
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Ben sadece harici hdd'lerini kullandım bi sorunla karşılaşmadım.Helal olsun.
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demo11 7 yıl
Helal hoş olsun hakkediyorlar 2010 da 1 tb seagate aldım taş gibi aynı şekilde 1 tb da western digital aldım 2010 da ikiside taş gibi gerçekten çok iyiler.
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