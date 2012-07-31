Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemleri için dahili ve harici sabit diskler hazırlayan Seagate, 2012 mali yılı finansal raporunu açıkladı.
29 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sona eren dördüncü çeyrekte Seagate, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre 4.5 milyar dolar satış geliri ve 1 milyar dolar net gelir elde etmiş. Hisse başına kazanç 2.37$, brüt kâr marjı ise %33.1 olarak gerçekleşmiş.
2012 mali yılı boyunca ise Seagate'in satış geliri 14.9 milyar dolar ve net geliri 2.9 milyar dolar seviyesinde. Firmanın brüt kâr marjı %31.4, hisse başına kazancı ise 6.49$ olarak açıklandı.
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normal diskler depolama amaçlı çok uygun ama günümüz teknolojisindeki bilgisayar özellikleri göz önüne alındığında tek ayak bağı olan parça disklerdir. ssd diskler şu anlamda normal disklerin yerini alabilir. laptop ve normal pc lerde 120 gb lık olanlar 250 tl civarı olduğu için bilgisayarlarda ve laptoplarda sistem kısmı için kullanılabilir. ama arşiv yapmak isteyen kullanıcılar normal disklerden vazgeçemeyeceklerdir. Saygılar...
Disk olarak kullandığım tek marka seagate. hiç yarıyolda bırakmadı. :) Kullanılmasını şiddetle önermediğim marka ise samsung dur.
hdd nin yerini memristor almasını beklerken ssd ortaya çıktı.
memristorun kullanım alanının çok geniş olacağıda ifade ediliyor.
flash bellek olarak ram olarak sabit disk olarak ve hatta vga belleği olarak(hynix in bu ortaklığa girmesi bence memristorun ciddi bir potansiyeli olduğu anlamına gelir.
''ReRAM adlandırılan bu bellek,, ekonomiklik, toplam kapasite, hız, enerji verimliliği, ve dayanıklılık açısından büyük bir potansiyele sahiptir.''
mevcut bellek teknolojisinde kullanılan çiplerden 8 kat hızlı daha ucuz maliyet daha az enerji sarfiyatı daha yüksek kararlılık ve dayanıklılığa sahip olacağını idda ediyorlar. bu 1-2 sene içinde görücez bakalım :) yalancı çoban çıkmazlar umarımda belleklerle sabit diskler darboğaz yaratıyor diyen diğer bileşen üreticileri çıtayı yükseltmek zorunda kalırlar.
ssdlerde tarihe karışabilir :).
teknoloji dengelerin çok hızlı değiştiği bir ortam neyin ne olacağı hiç belli olmuyor :) geçmişde pek çok örneği var
Evet haklısın ne olursa olsun arsiv yapanlar yinede HDD kullancaktır ama bence günümüzün depolama birimi SSD dir ayrıca aynı fiyata üretilemez demişşin ama bunların üretim maliyetlerını hiçbirimiz bilmiyoruz bence cok komik bi üretim maliyetleri var ( 20-30 dolar gibi) ve ssd üreticileri hdd üreticilerini bi kenara bırakıp gerçek SSD üretirlerse hdd ler direk tarihe karısır bahsettigim ssdler suanda sunuculara özel olarak yapılıp satılan 1-2 gbit kopyala hızı olup 4-5 Tb kapasitesi olanlar
bence ev kullanıcılarının da büyük çoğunluğu hdd den vazgeçmez sanırım.
hdd nin günleri sayılı gibi yorumlarda bulunanlarda bence çok yanılıyorlar.
3 tb lık 1 ssd hiçbir zaman 3 tb lık 1 hdd den daha ucuza üretilemez.
internet indirme hızının yavaş yavaş yükseldiğini ve hd videoların yüksek boyutlu film müziklerin tercih edildiğini göz önünde bulundurursak.
120 gb ssd fiyatı 120 tl olsa bile insanlar sistemlerinde arşiv amaçlı mutlaka tb lık hdd bulunduracaklardır.