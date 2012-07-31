Masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemleri için dahili ve harici sabit diskler hazırlayan Seagate, 2012 mali yılı finansal raporunu açıkladı.





29 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sona eren dördüncü çeyrekte Seagate, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre 4.5 milyar dolar satış geliri ve 1 milyar dolar net gelir elde etmiş. Hisse başına kazanç 2.37$, brüt kâr marjı ise %33.1 olarak gerçekleşmiş.

2012 mali yılı boyunca ise Seagate'in satış geliri 14.9 milyar dolar ve net geliri 2.9 milyar dolar seviyesinde. Firmanın brüt kâr marjı %31.4, hisse başına kazancı ise 6.49$ olarak açıklandı.