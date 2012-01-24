Seagate Momentus XT 750GB hibrid sabit disk video inceleme

Haber Editörü
|Bu hibrit harddiski bölünebilir mi? acaba ikiye yada üçe bölünce özelliği çalışmaya devam eder mi? bilgisi olna var mı?
|Arkadaşlar ve adminler bu diski SATA-2 anakartta kullanan varmı ben alırsam böyle kullanıcam performans alırmıyım okuma yazma hızlarım ne olur ? şu anda 5400 wd kullanıyorum çok geç açılıyo pc
|ssd çok hızlı ama hem çok pahalı, hemde dikkatli bir kullanım gerektiriyor. yazma işlemleri diskin ömrünü azalttığı için ben pek sıcak bakmıyorum çünkü ben eğer öyle bir şey alırsam, hızlı olduğu için sürekli yazma işlemi yapma ihtiyacımı gidermek için alırım. mesela sanaldan işletim sistemi yükleyip kaldırırken ortalama 20 gb lık bir alan oluşturuluyor. bunun gibi büyük dosyaları yazıp silme işlemleri kısa süreceği için daha sık kullanmak isterim ancak yoğun yazıp silme işlemleri diskin ömrünü azalttığı için fazla yazma işlemi yapmamak gerekiyor. bu da sistemi kurup, sürekli olarak var olan programları kullanma zorunluluğu getiriyor. mesela sürekli oyun yükleyip silemiycem, ya da film, dizi indirme gibi işlemleri azaltmam gerekecek. bu olay şuna benziyor. honda arabadan ferrariye terfi ediyorsunuz ama aracın ömrünü azaltmamak için otoban dışında yolda fazla kullanamıyorsunuz. hani sınırsız yazma-okuma veya hücre başına en az 100.000 yazma okuma ömrü olsa tercih edilebilir ama hem kapasite düşük, hem dikkatli kullanıcan, hemde çok pahalı olduğu için parasal yönden sıkıntısı olmayanların tercih edeceği bir ürün olarak duruyor.
enver328
şu ana dek sorun yaşamadım hocam...
enver328
Olaya bir başka açıdan bakmak lazım sanırım.
Biz SSD ile evlilik yapmıyoruzki ömür boyu onla yaşayalım , hoş artık evliliklerinde ömrü çok kısaldı ya..
Artık hiçbirimiz bir buzdolabını ,bir elektrkli aleti hatta bir otomobilı alıp 15 20 sene kullanmayı düünmüyoruz anne ve babalarımız gibi...
Annem Frigidaire buz dolabını 25 sene kullanmıştı ... amcam ise Hilman arabasını 20 sene...
Zaten hiçbir üreticide artık ömürlük mal üretme peşinde değil...
Donanım konusuna gelince hangi işlemcimizi 10 yıl kullanabildik ki hangi anakartımızı ...
Bu nedenle Ferrari alıpta eskimesin diye otoban a çıkmıyanlardan olmıyalım ..
Sorun tüketim ekonomisinde fiyatların genelde tüketimi teşvik edici seviyede olmaması çoğunlukla...fiyatlar aşağı inebildikçe tüketiminde yukarı çıkacağı ortada...
SSD mizi alıp rahatça kullanalım zaten SSD nin ömrü dolmadan modelin ömrü dolacak ve değiştirme durumunda kalacağız.
enderc
1 Tb'lık olanına baktım önerir misiniz?
bu işten anlamıyorum acil ihtiyacım var
yori
benim Seagate Momentus XT den çıkardığım ana fikir.. Windows açılışı hızlı ama onun dışında hissedilir bir hız yok çünkü ne de olsa 7200rpm lik diskin erişim süresinin üzerine çıkamıyor. Notebook için alacaksanız 7200rpm işlemlere hız katar ama bu sebepten laptopda çok sarsıntı yaptığı ve elektrik tüketimini etkilediği için geri iade edenler var.
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isyankar_emre
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|ssd varken hıc uğrasmaya değmez...
cagrimirxlmnt13ssd varken neden hibrit kullanayım 1 ssd 1 hdd yaparım daha iyi bence :)Notebook ta yer varsa yaparsın tabi.
450 liralık hdd takacağın laptopta 2 tane hdd desteği vardır herhalde :SS
isyankar_emrealpa07Kim nederse desin ssd.+1Tabi ssd en kaliteli marka da ancak Segatede boş geçecek bir amrka değil.:)
|@isyankar_emre
Sen bizi güldürdün Allahta seni güldürsün ne diyeyim :D
Adam SSD marka yahu !
Diğer yandan YenerBalcı adlı arkadaşın dediği doğru,zaten hemen hemen aynı erişim süresi var ise bu ürün bu paraya değmez bence.Zaten diğer bir anlamadığım nokta mekanik disk ile SSD yi neden bir araya getirme ihtiyacı duyuyorlar,bu biraz kaset ile flash diski bir araya getirmek ve çalıştırmak gibi birşey
| en önemli test olan access time değeri verilmemiş
access time 2 - 3 ms değilse boş bir ürün şuan kullandığım 2TB ta bu değer 9.8ms ayrıca okuma yazma hızı daha yüksek
yenerbalcı
Kullandığınız harddisk masaustu harddiski. İncelemedeki notebook harddiski. Elma ile armut yani.
Ne içtiysen söyle ben de alıcam ;)
Notebook ta yer varsa yaparsın tabi.
uçmuş uçmuş iyiki hard disk iyi bir marka demedi :D