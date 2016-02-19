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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu

SSD sektöründe olduğu kadar, HDD sektöründe de yatırımlar devam ediyor. Daha büyük kapasite ve düşük maliyet arayanların yanında incelik isteyenlere yönelik de çözümler bulunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu


Son dönemde SSD ürünleri ile ilgili haberler gündemi daha fazla meşgul ederken, emektar HDD sektörü de sessiz sedasız yol almaya devam ediyor. Sektöründe devlerinden Seagate, dünyanın en ince ve en hızlı 2TB HDD ürününü duyurdu.

Seagate Mobile HDD olarak pazarlanacak yeni seride 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri bulunuyor. 7mm kalınlık değerine sahip olan Mobile HDD, önceki nesillerden de yüzde 25 daha hafif bir profil sergiliyor. Bu bakımdan yeni HDD serisi, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarları hedefliyor. 

SATA 6Gbps bağlantı arabirimini kullanan Mobile HDD, 600MB/s seviyesine kadar I/O veri transfer oranını destekliyor. Maksimum sürdürülebilir veri transfer oranı ise 100MB/s olarak belirlenmiş. Sürekli veri okuma ve yazma hızları konusunda bir bilgi yok ancak Seagate, yüksek seviyelere ulaştığını belirtiyor. Muhtemelen yüksek bir fiyattan piyasaya girecek olan Mobile HDD için henüz kesin çıkış tarihi verilmedi.

http://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/mobile-hddDS1861-1-1602-en_US.pdf Yorum Yaz
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Berkæn 3 yıl
7mm baya iyiymiş
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kadirirdem 3 yıl
ssd çıkartsa daha iyiymiş bu saatten sonra...
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simbolmina 3 yıl
Boyutları ne bunların? 2.5, 3.5?
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black_flood 3 yıl
belirtildiği gibi yüksek bir fiyat ile girecek ise hiç girmesin boşa yüksek fiyat verdikten sonra hiç bir şekilde eline su dökemeyecekleri ssd disk daha iyi sonuç verecektir.
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