Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu





Son dönemde SSD ürünleri ile ilgili haberler gündemi daha fazla meşgul ederken, emektar HDD sektörü de sessiz sedasız yol almaya devam ediyor. Sektöründe devlerinden Seagate, dünyanın en ince ve en hızlı 2TB HDD ürününü duyurdu.





Seagate Mobile HDD olarak pazarlanacak yeni seride 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri bulunuyor. 7mm kalınlık değerine sahip olan Mobile HDD, önceki nesillerden de yüzde 25 daha hafif bir profil sergiliyor. Bu bakımdan yeni HDD serisi, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarları hedefliyor.





SATA 6Gbps bağlantı arabirimini kullanan Mobile HDD, 600MB/s seviyesine kadar I/O veri transfer oranını destekliyor. Maksimum sürdürülebilir veri transfer oranı ise 100MB/s olarak belirlenmiş. Sürekli veri okuma ve yazma hızları konusunda bir bilgi yok ancak Seagate, yüksek seviyelere ulaştığını belirtiyor. Muhtemelen yüksek bir fiyattan piyasaya girecek olan Mobile HDD için henüz kesin çıkış tarihi verilmedi.

http://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/mobile-hddDS1861-1-1602-en_US.pdf