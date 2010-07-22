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Seagate son çeyrekte 46.8 milyon disk sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2 Temmuz'da sonra eren üç aylık son dönemde 2.66 milyar dolar gelir ve 379 milyon dolar kâr elde eden Seagate'de rakamlar, tahminlerin altında kaldı. Nisan ayında yapılan açıklamada, son çeyrek gelirlerinin 2.9 milyar dolar ile 3.1 milyar dolar arasında tahmin edilirken, satışların öngörülenden düşük seyretmesi nedeniyle son çeyrek geliri hedeflenenin altında kaldı.

Son çeyrekte 46.8 milyon disk satan Seagate'in satışları 50.3 milyon adet satış gerçekleştirilen üçüncü çeyrek ile kıyaslandığında 3.5 milyon adet gerilemiş oldu. 2010 mali yılının tamamına baktığımızda ise Seagate, 2009 mali yılına kıyasla satış adedini %17.9 arttırarak 193.2 milyon adede çıkarmayı başardı.

Seagate, Eylül ayında sona erecek 2011 mali yılı ilk çeyrek sonuçları içinse 2.7 milyar dolar ile 2.9 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

Editörün Notu: Bazı firmalar için finansal takvim, normal takvimden farklı bir çizgide işleyebiliyor, örneğin Seagate'in birinci çeyrek dönemi, günlük takvimde üçüncü çeyrek olan yaz dönemine denk geliyor.


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Divinity 9 yıl
SSD satışlarının bu düşüşe etkisi çok, fiyatı yüksek olsa bile performans açısından HDD'lerden çok üstün olan SSD'leri tercih eden büyük bir kullanıcı kitlesi mevcut ve artmaya devam ediyor.
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terapi_triyaki 9 yıl
SSD olayını neden normal hdd de yapamadılar anlamış değiilim ama eminim ki 1 seneye kalmaz bu konu üstünde de çalışılır
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