Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını duyurdu





Tüketiciye ulaşan SSD ürünlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı ve tüketiciler bundan olumlu etkilendi. Bununla birlikte asıl önemli gelişmeler sunucu tarafında yaşanıyor ve pek çok yeni teknoloji ilk olarak burada test ediliyor. Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını geliştirdiğini duyurdu.





İki firma, tek bir 42U dikili tip kabin içerisine 21 adet NSS-2601 sunucu kutusu yerleştirerek 5 PetaByte depolama hacmine ve 1TB/s I/O performansına ulaşmayı başardı. NSS-2601 kutuları, çift NSS-HWxEA depolama sunucu modülü barındırıyor ve her modülde 32 adede kadar 12Gb/s SAS SSD sürücü istiflenebiliyor. Geliştirilen çözüm 49GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.





Yeni tasarımda NSS-2601kutuları içerisine toplamda 60 adet Seagate 1200.2 SAS SSD sürücüsü kullanılmış. NSS-HWxEA depolama sunucu modüllerinde Intel Xeon E5-2600 v3/4 işlemcilerine yer veriliyor. Yüksek performans ve düşük maliyeti hedefleyen sistemde veri kaybı önleme ile tam sunucu yedekleme yetenekleri bulunuyor.





Tasarımın en önemli ayağını Seagate SSD sürücüleri oluşturuyor. 12Gb/s SAS arabirimine sahip olan sürücü, çift kanal üzerinden sürekli okuma hızlarında 1900MB/s seviyesine çıkabiliyor ve 4TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. Üç katmanlı güvenlik sistemi sunan sürücü yetkisiz erişimleri engelliyor, beklenmedik ve tespit edilemeyen bozulmaların da önüne geçiyor.





Devasa veri boyutlarıyla uğraşırken, veri aktarımını mikro saniyeler içerisinde yapmak zorunda olan sistemler için geliştirilen yeni tasarım; finans işlemlerin gerçek zamanlı modellemesi, meteoroloji simülasyonları, büyük veri merkezlerinde meta veri önbellekleme gibi pek çok zorlu işi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/systems-raid-nas-san/seagate-and-newisys-demo-flash-storage-architecture-capable-of-1tbs/