Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını duyurdu

Haber Editörü
Tüketiciye ulaşan SSD ürünlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı ve tüketiciler bundan olumlu etkilendi. Bununla birlikte asıl önemli gelişmeler sunucu tarafında yaşanıyor ve pek çok yeni teknoloji ilk olarak burada test ediliyor. Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını geliştirdiğini duyurdu.
İki firma, tek bir 42U dikili tip kabin içerisine 21 adet NSS-2601 sunucu kutusu yerleştirerek 5 PetaByte depolama hacmine ve 1TB/s I/O performansına ulaşmayı başardı. NSS-2601 kutuları, çift NSS-HWxEA depolama sunucu modülü barındırıyor ve her modülde 32 adede kadar 12Gb/s SAS SSD sürücü istiflenebiliyor. Geliştirilen çözüm 49GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.
Yeni tasarımda NSS-2601kutuları içerisine toplamda 60 adet Seagate 1200.2 SAS SSD sürücüsü kullanılmış. NSS-HWxEA depolama sunucu modüllerinde Intel Xeon E5-2600 v3/4 işlemcilerine yer veriliyor. Yüksek performans ve düşük maliyeti hedefleyen sistemde veri kaybı önleme ile tam sunucu yedekleme yetenekleri bulunuyor.
Tasarımın en önemli ayağını Seagate SSD sürücüleri oluşturuyor. 12Gb/s SAS arabirimine sahip olan sürücü, çift kanal üzerinden sürekli okuma hızlarında 1900MB/s seviyesine çıkabiliyor ve 4TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. Üç katmanlı güvenlik sistemi sunan sürücü yetkisiz erişimleri engelliyor, beklenmedik ve tespit edilemeyen bozulmaların da önüne geçiyor.
Devasa veri boyutlarıyla uğraşırken, veri aktarımını mikro saniyeler içerisinde yapmak zorunda olan sistemler için geliştirilen yeni tasarım; finans işlemlerin gerçek zamanlı modellemesi, meteoroloji simülasyonları, büyük veri merkezlerinde meta veri önbellekleme gibi pek çok zorlu işi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
http://www.storagenewsletter.com/rubriques/systems-raid-nas-san/seagate-and-newisys-demo-flash-storage-architecture-capable-of-1tbs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
veri kurtarma işi ile ciddi anlamda uğraşan firmalar var ama iş ssd olunca onlar şuan için pek bir şey yapamıyorlar çünkü sizin tabirinizle ssdler daha sağlam ama aslında elektronik biraz şans işi önemli konu mekanik hddler içlerinde plakalar aynı model hdd (tabi piyasada bulunabilen ürünse )sağlam diske takılıyor daha uygun maliyetle kişisel veriler iş verileri gibi önemli işler kurtarılabiliyor şuan ssdlerdeki nandlar(back up bölümü olmasına karşı hdd hiç çalışmama yada hdd hiç bir şekilde pcde görmeme durumda bu backup bölümüde işlevsiz kalıyor) sökülüp içlerindeki veriler alınamıyor normal hdd plakalar metal olduğu için kolay durduğu yerde bozulabilecek yada elektriksel bir olayda çöp olmaz
ssdlerin daha uzun yolları var ama gün gelecek artık normal hdd çok nadir bulunan belki hiç hiç üretilmeyen ürünler grubuna gidicek
ama artık ssdler şuan bile alınabilecek durumda 160 170 tl gibi fiyatlar depolama için daha erken
samsung firmasının ürünleri var alternatif 850 evo 5 yıl 850 pro 10 yıl garantili. bu cihazların yaptığı işi yapan bir samsung ssd diskte aynı değerlerde olurdu sonuçta ssd disklerin ne yapacağı belli değil bu nedenle adamlar özel bir backup modülü yapmış disk bozulsa dahi o yerden kurtarılabilir tabi disk voltajdan dolayı uçmadı ise yada yangından selden etkilenmediyse. düz mantık bakarsak her türlü bozulabilir ssd diskler. mekanik disklerde ne kadar risk var ise aynısı ssd diskler içinde geçerli tek fark ssd kartı kırmadıkça darbeden dolayı yada şiddetli sarsıntıdan bozulmuyor ama mekanik disk bozuluyor.
Tamam bunlar sunucular için tasarlanıyor ama ben de evimde iki yılda bozulmayacak, güvenilir bir SSD istiyorsam bunlara yönelmek isteyebilrim, nihayetinde son kullanıcıya da satılıyor aynı ürünler.